Collision d’un sous-marin nucléaire US en mer de Chine : un signal d’alarme pour l’Asie de l’Est et le monde

@Clocel

« Dommage que les chinois n’aient pas fini le taf en envoyant cette ferraille par le fond. »

A quoi bon, quand le boys font très bien le travail tout seuls !

« Va falloir que les ricains comprennent ... »

Hi, hi, ...

Même si la propagande s’abstient d’en faire écho, ils comprennent très bien ! Et de fait, les U$A et leurs alliés évitent maintenant soigneusement d’encore engager leurs F-35 sur tout théâtre d’opération un peu sérieux : un F-35 israélien est déjà « tombé » et depuis, Israël n’engage plus que des F-16 pour ses attaques sur la Syrie, ...

Et depuis l’intervention russe en Syrie, c’est un peu la panique dans les états-majors occidentaux qui découvrent effarés le niveau de leur retard technologique : portée des missiles Kalibr, brouillages électroniques des surveillances radars et satellitaires, brouillage électronique des communications, missiles hypersoniques et systèmes d’interception des missiles tant conventionnels qu’hypersoniques adverses, ...