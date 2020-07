Comment une liberté est devenue prohibée !

Les sociétés judéo-chrétiennes ont imposé pendant de longs siècles des notions plus absurdes les unes que les autres aux croyants. Historiquement, les incroyants n’existaient pas aux yeux de ces sociétés. Ils étaient déclarés hérétiques. On les brûlait vifs. Par conséquent, les incroyants d’aujourd’hui sont les descendants des croyants d’autrefois. Et ils sont tous porteurs de marqueurs culturels purement cultuels. Notre langage et nos lois sont encore imbibés d’interdits religieux. Et nous continuons, croyants comme incroyants, à véhiculer les préceptes religieux de manière inconsciente.

Prenons l’exemple du mot Tromper. Par quelle logique une personne doit appartenir sexuellement à une autre ? Sur quoi repose l’idée de s’interdire de prendre son pied librement et en quoi cela poserait problème à quelqu’un d’autre ? Imaginons que ma compagne et moi, nous avons l’habitude de prendre l’apéro ensemble. Et si un jour, pour moult raisons, elle n’en veut pas le faire ou en rentrant j’aurais croisé un ami ou une amie et on a décidé d’aller boire un verre ensemble. En quoi cela serait une trahison envers ma compagne ? J’aurais simplement partagé un bon moment avec une autre personne et j’aurais pris du plaisir à être avec elle. En rentrant à la maison, j’aurais raconté le tout à ma compagne qui se félicitera et qui ne trouvera rien à redire. Pourquoi m’accorderait-on ce droit ainsi que celui d’aller manger au restaurant, aller au cinéma, à la piscine… avec une personne autre que ma compagne, mais que l’on m’interdise de prendre du plaisir sexuel ? Et cerise sur le gâteau on parlera de tromper et de trahison ? Tout cela découle tout droit du patriarcat qui considérait que la femme est une propriété de l’homme. Puis dans un second temps, les religions sont venues écrire cela dans le marbre en instaurant le contrat de mariage qui devait s’appeler plutôt contrat sexuel. On aurait droit de tout échanger avec les autres sauf l’acte sexuel. On peut comprendre qu’autrefois, l’acte sexuel était, d’une part réservé à l’unique reproduction et d’autre part, il n’y avait pas de moyens de contraception qui régleraient les éventuels problèmes de filiation. Au XXIè siècle, le sexe doit être considéré comme loisir et plaisir et occasionnellement pour se reproduire. Je rêve de ce jour où une femme ou un homme parte de chez lui ou de chez elle en toute transparence avec la bénédiction de son partenaire pour aller faire l’amour avec une autre personne comme si on partait pour une partie de tennis ou de badminton. Mais en attendant, rien n’empêche de le faire dans la discrétion. La discrétion ne veut pas dire faire quelque chose d’interdit. En couple, on fait l’amour à l’abri des regards, et pourtant ce n’est pas interdit. On va aux toilettes seul et pourtant ce n’est pas interdit ! Alors, pourquoi ce coup d’un soir serait permis quand on est célibataire, mais pas quand on a un conjoint ? Mais tromper, ça commence où ? Rêver d’un autre ! Se masturber en pensant à un autre ! Faire l’amour avec son conjoint en pensant à un autre ! C’est d’une hypocrisie sans nom.

Une personne libre, éduquée et éclairée ne peut accepter cela hormis si elle est encore porteuse de valeurs patriarcales et religieuses enfuies dans son inconscient profond. Non, mon corps m’appartient, j’en fais ce que je veux. C’est comme du sport. Si j’en ai envie, je le fais, sinon, je suis libre de ne pas en faire. Observons où se niche le vice. Quand vous allez faire du sport en salle, ou courir en compagnie d’une autre personne que votre compagne/compagnon on ne vous dira pas que vous avez eu des relations sportives avec tel. Si vous prenez un verre une fois ou parfois avec votre collègue ou ami, on ne vous dira pas que vous avez eu une relation apéritive avec votre collègue ou ami. Mais si vous prenez votre pied avec quelqu’un, on vous dira que vous avez une relation sexuelle avec lui. Pour nous imprégner de leurs règles, les systèmes utilisent le langage pour incruster des métastases dans nos mémoires.

D’autre part, pour un incroyant, il n’y aura pas d’autres vies ailleurs et même si jamais il y en avait une, elle aurait d’autres fondements et certainement pas de plaisirs sexuels tels que nous les connaissons. Alors, pourquoi se prive-t-on de ce plaisir qui ne nous coûte absolument rien ?

Si une personne éclairée pense tromper son partenaire en ayant pratiqué du sexe avec quelqu’un d’autre, c’est que cette personne n’est pas réellement éclairée. Si l’on considère que prendre du plaisir avec une personne qui nous plaît physiquement est une trahison alors, il ne faut surtout pas le faire. Parce que l’objectif n’est plus le même. Dans le premier cas, je prends du plaisir sans faire du mal à personne et dans le second, je trompe quelqu’un et occasionnellement, je prendrais du plaisir.

Tout acte est fondé sur une vision. Tant que la vision n’est pas au rendez-vous, il faut éviter des actes ou des paroles qui n’auraient pas de fondement ou qui sont contraires à notre vision du moment. Tant que l’on pense tromper et trahir, on n’est pas libéré.

Au vu de ce qui précède, toute pensée autre que celle afférente au pur plaisir ne serait qu’un gros nuage qui gâcherait un somptueux moment et ternirait un beau ciel bleu au-dessus de deux êtres qui savourent un don de la nature : Le plaisir et rien que le plaisir.