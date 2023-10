Conflit en Palestine : seule une solution à deux Etats selon la Chine

Dans les événements en cours en Palestine, la Chine s’active sur le front diplomatique et se tient aux côtés de la paix, de la justice et de la conscience humaine sur la question palestinienne. Les experts chinois considèrent quant à eux que Washington avait la capacité de servir en médiateur pacifique sur ledit dossier, mais ne possède aucune motivation à le faire.

L’envoyé spécial de la Chine pour les questions du Moyen-Orient se rendra prochainement dans les pays concernés de la région, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi. Le tout au moment où le conflit en cours en terre palestinienne ne montre aucun signe d’apaisement.

Wang Yi a par ailleurs déclaré que la République populaire de Chine fournira une aide humanitaire d’urgence à la bande de Gaza et à l’Autorité nationale palestinienne par le biais de canaux onusiens. Le haut représentant chinois a également ajouté que la cause profonde du conflit réside dans l’injustice historique subie par le peuple palestinien et qui n’a pas été réparée jusqu’à ce jour. La Chine estime que ce n’est que lorsque la solution à deux Etats sera pleinement réalisée qu’il y aura une véritable paix dans la région.

Au cours des derniers jours justement – l’envoyé spécial de la Chine pour les questions du Moyen-Orient, Zhai Jun, a eu une série d’entretiens téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères de Palestine, d’Israël, d’Egypte, d’Arabie saoudite et d’autres pays du Moyen-Orient dans l’objectif de discuter de la situation actuelle, en soulignant que la solution fondamentale au conflit israélo-palestinien selon l’Etat chinois réside précisément dans la mise en œuvre de la solution à deux Etats.

De son côté, le représentant permanent de la RPC auprès de l’ONU, Zhang Jun, avait aussi exposé vendredi la position de son pays dans le conflit en cours entre la Palestine et Israël lors d’une session d’urgence au Conseil de sécurité onusien. Il a appelé en ce sens à tout mettre en œuvre pour promouvoir un cessez-le-feu immédiat et empêcher un conflit encore plus grave avec comme conséquence une catastrophe humanitaire d’une plus grande envergure que ce n’est le cas déjà actuellement.

Les experts chinois quant à eux estiment que les Etats-Unis ont la capacité de servir de médiateur et d’empêcher une nouvelle escalade dans la région, mais manquent de motivation et de volonté pour le faire. Pour Zhu Yongbiao, directeur du Centre d’études sur l’Afghanistan à l’Université de Lanzhou, la paix ou le conflit au Moyen-Orient n’affecte pas vraiment les Etats-Unis parce que l’importance stratégique de la région a diminué ces dernières années pour Washington en ce qui concerne sa dépendance pour les ressources pétrolières et gazières du Moyen-Orient. Mais que par contre ce qui importe vraiment les USA – c’est de savoir si Israël perdra son influence sur le monde arabe – ce qui pourrait affecter indirectement le contrôle washingtonien sur l’ensemble de la région.

Toujours selon cet expert, si Israël persiste à lancer une attaque terrestre à grande échelle sur Gaza ou même à tenter d’exercer un contrôle militaire sur la région, le conflit pourrait se prolonger et s’intensifier. Et alors que les Etats-Unis et le Royaume-Uni alimentent le feu – l’exacerbation des tensions pourrait forcer certains pays islamiques à réagir, rendant la situation encore plus complexe et difficile à contrôler.

L’analyse donnée par Zhu Yongbiao est intéressante dans le sens qu’elle met en lumière la contradiction à laquelle fait aujourd’hui face le duo Washington-Tel-Aviv. A savoir soit agir de la manière la plus brutale qui soit vis-à-vis des civils palestiniens et se retrouver face aux conséquences de tels actes au niveau régional et international. Et dans le cas plus particulièrement israélien risquer à terme sa survie pure et simple en qualité d’Etat, comme Observateur Continental l’avait noté dans le passé. Surtout à l’heure où il est devenu évident que Tel-Aviv n’a aucune possibilité opérationnelle de faire disparaitre une puissance comme l’Iran de la scène régionale et internationale.

Quant à Washington – si bien que ce régime vit largement de chaos à l’échelle planétaire – voir fortement s’affaiblir sa base principale en matière de politique globale en la qualité d’Israël – sera une énorme défaite. Et pas seulement dans le cadre de sa politique au Moyen-Orient, mais bel et bien dans un cadre beaucoup plus général à l’échelle planétaire. Le tout au moment où il est devenu évident qu’un quelconque retour à l’ère de l’injustice unipolaire est tout simplement impossible. Une réalité souvent rappelée par les leaderships russe et chinois.

Une chose est sûre. La vision commune de Moscou et Pékin et d’un certain nombre d’autres Etats, aussi bien appartenant à la région du Moyen-Orient et bien au-delà, apparait comme la seule solution pour un règlement durable d’une crise qui subsiste depuis maintenant plusieurs dizaines d’années. Et cette solution passe incontestablement par la création en bonne et due forme de l’Etat palestinien, pleinement indépendant et souverain.

Mikhail Gamandiy-Egorov

