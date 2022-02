Convois des libertés à Bruxelles ?????

De mon correspondant à Bruxelles (Alfred Vandemeulebroeck – prénom et pseudo d’emprunt pour protéger mes sources) :

Le Maire de Bruxelles, appelé là-bas, Bourgmestre, est un certain monsieur Close qui, comme tout le monde le sait, n’est pas l’inventeur des maisons qui portent son nom[1] (non, ce serait plutôt « tolérance » le nom de ces maisons) ........ Il n’empêche que le « convoi des libertés » ne serait pas autorisé à entrer dans Bruxelles, ce 14/02 : porte close en quelque sorte. En fait aucune demande d’autorisation de manifestations n’aurait été introduite. Donc il s’agit d’une décision d’interdiction anticipative prise par M. Close (Bruxelles comptent 19 communes différentes). Les diverses polices sont regroupées en « Zones » et le Maire de Bruxelles est « responsable » pour « sa » zone. Il aurait déjà montré plus d’une fois que l’efficacité des interventions qu’il « commande » ainsi que les moyens mis en œuvre (techniques et tactiques) semblent complètement inadaptés si pas volontairement provocateurs. Certains signalent que depuis les manifestations « Live Black Matter » (07/06/2020) des « faux » casseurs, identifiés, semblaient bien être à l’œuvre dans les rangs des fauteurs de troubles. Il semblerait que cela se soit également produit lors de Boom 1 et 2, au « Bois de la Cambre » (Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains[2] ...) et lors des manifestations des 21/11/2021 et 23/01/2022, dans les environs des Institutions Européennes.

Or justement, l'article 2 du protocole additionnel n°4 à la Convention européenne des droits de l'homme définit ainsi la libre circulation dans son troisième alinéa [3] :

- « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. - Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. - L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Or, il semble inévitable aux jours d’aujourd’hui de devoir préciser, en commençant à dire quelques chose

1- qu’on n’est pas spécialiste en ceci ou en cela ; ...

2- qu’on n’a pas de conflits d’intérêts ;

Et donc je serai bref et, en tant que citoyen lambda -2, sans spécialité aucune, je déclare avoir beaucoup de convergence d’intérêts avec tous les spécialistes Bac+12 en ceci ou en cela ... Bac+12, que je regrette de ne pas mieux comprendre d’ailleurs ...Pas plus d’ailleurs que les Prix Nobel : Schweitzer, Camus, Saint-John Perse, Sartre, Charpak, etc., etc.....

Mais en effet, le hasard faisant bien les choses ... la mort de Luc Montagnier est passée inaperçue : un prix Nobel...même français.... qu’est-ce à côté des funérailles nationales d’un Johnny Hallyday (natif de Belgique, en plus).

Cela me fait songer évidemment aux finales d’un certain nombre de films incroyables :

1 - « Prova d’Orchestra » de Fellini avec la vue fabuleuse de la « boule de démolition » (image prémonitoire de notre virus sars-cov 2 ?) ;

2 – « Soilent Green » de Richard Fleischer avec Edward G. Robinson allant se faire euthanasier à l’abattoir (comme l’aurait annoncé Attali)

3 – « Que la fête commence », « Le Juge et l’assassin » et « Coup de torchon », du regretté Bertrand Tavernier où les points de suspension finaux sont lourds d’un avenir effroyable (révolution française, 14-18 ; 40-45)

Mais passons aux choses sérieuses, le blocus de Bruxelles a déjà provoqué la panique dans les grandes surfaces ... le test PCR (Papier Cul Rationné) est tout à fait positif....

Donc préparez-vous, les Belges, à rester « de tous les peuples de la Gaule, les plus braves » (César, Jules, in "La guerre des Gaules" - " Commentarii de Bello Gallico - Sic).