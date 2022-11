Corrida & victimisme

@alinea

Merci d’avoir compris le message et de contribuer à sa compréhension.

Oui, la question est bien celle de l’hypercontrôle victimaire que la « douilletterie » bobo bienpensante entend imposer au monde afin de le conformer à ses besoins de cocooning (douillet) sans se poser la question des besoins qu’ont les Autres.

Ces derniers sont fatigants car ils pensent mal, ils font mal, on va les rééduquer et d’abord leur interdire leurs pratiques barbares.

Cette bienpensance victimaire et diabolisante à gogo, parce qu’elle est adossé à l’Empire, à ses puissants médias qui tambourinent la pensée obligatoire, est un sommet d’hypocrisie étant donné qu’on peut difficilement faire plus violent et mensonger que ce pouvoir qui bombarde ad libitum un peu partout sur la Terre et renverse des (contre)pouvoirs indépendants et souverains au nom de la démocratie (là on peut vraiment penser à l’Ukraine). Sans parler des pratiques d’agriculture et d’élevage que ces puissances avant tout financières imposent sans que cela fasse sourciller les bons penseurs rassemblés autour d’un barbecue.

Ces bonnes âmes s’attribuent l’auréole des saints et sont prêtes à faire usage de l’influence énorme dont elles disposent pour punir tous ces salauds qui ont une paille dans l’oeil (ils mettent à mort un millier de taureaux chaque année) alors même qu’elles se trimballent avec une poutre à chaque oeil qui les empêchent de voir les millions de morts humains trop humains que l’Empire a déjà sur son ardoise comme ceux qu’il a dans les tuyaux.

C’est quasiment un processus hypnotique qui est à l’oeuvre, qui nous arrache à nous-même, à la nature et, oui, à la vérité. C’est le monde de Mammon, on ne peut s’y tromper et plus nous avançons dans cette direction, plus elle devient irrésistible. C’est une dynamique de foules et les meneurs de l’élite les rendent de plus en plus dyonisiennes.

Malheureusement, tout ça n’est pas de bon pronostic.