De la victoire américaine en Ukraine

Si on pose la question "qui a gagné la Seconde Guerre mondiale ?", il y a deux façons de répondre. On peut dire que c'est l'URSS, dans la mesure où c'est effectivement l'Armée rouge qui a vaincu la Wehrmacht, c'est le front de l'Est qui a absorbé l'immense majorité des ressources de l'Allemagne. Cependant, l'autre manière de répondre, certes plus cynique, mais bien plus pertinente, est de constater que ce sont les Etats-Unis qui sont les seuls vrais gagnants de la guerre. En 1945, toute la partie occidentale de l'URSS est un champ de ruines. Les Soviétiques déplorent 27 millions de morts. Les Etats-Unis en revanche n'ont connu aucune destruction sur leur territoire, ils n'ont perdu qu'un nombre très faible de soldats, ils ont évincés le Royaume-Unis de sa place de première puissance mondiale, ils disposent d'une gigantesque flotte qui contrôle l'Atlantique et le Pacifique, leur industrie est sans équivalent dans le monde, ils sont les seuls détenteurs de la bombe atomique, ils ont raflé la plus grosse partie des scientifiques allemands, ils occupent l'Europe occidentale et le Japon. Ils sont passés en 4 ans de puissance secondaire, isolationniste, sans armée ou presque, au statut de première puissance mondiale, qui a duré jusqu'à il y a peu. Si "moralement", c'est l'URSS qui devrait être désignée vainqueur, concrètement, c'est bien les E-U qui sont les bénéficiaires exclusifs du conflit, qu'ils ont d'ailleurs largement contribué à déclencher.

Mais plus mal interprétée encore est la guerre froide qui commence dès avant la fin du conflit mondial. Ce "conflit" est une pure fabrication des E-U. L'idée que Staline aurait menacé l'Europe occidentale en 1945 est totalement absurde. Le monde a été partagé à Yalta. Non seulement les Soviétiques ont eu leur part du gâteau, mais la tâche la plus urgente pour eux est la reconstruction. D'autre part, et c'est fondamental, comme je l'écrivais plus haut, les E-U sont les seuls possesseurs de la bombe atomique jusqu'en 1949, et même d'ailleurs les seuls possesseurs de son vecteur. Il faut aussi noter le grand déséquilibre stratégique entre URSS et E-U. Dès 1945 et jusque dans les années 1960, hormis l'Alaska, le territoire américain reste hors de portée des vecteurs soviétiques, tandis que tous les points de l'URSS sont à portée des bombardiers américains, depuis leurs bases en Alaska, en Europe (y compris l'Islande), en Asie Centrale et en Extrême-Orient. Les E-U ont objectivement une politique de provocation et de confrontation. Ils refusent l'unification de la Corée qui avait pourtant proposé un gouvernement d'unité nationale, dans lequel les communistes n'avaient pas de rôle prédominant. Ils insisteront pour maintenir la division du pays, soutiendront un régime extrêmement brutal, qui ne deviendra démocratique qu'a la fin des années 1980. Idem au Vietnam, tandis que Roosevelt avait multiplié les déclarations anti-coloniales et qu'en échange de la lutte contre les Japonais, Ho Chi Minh s'était fait promettre l'indépendance du pays, l'administration Truman change de politique et soutient la France qui cherche à reprendre le contrôle de sa colonie.

Pourquoi les E-U cherchent-ils à envenimer la situation mondiale ? La réponse est très simple. Ce n'est pas l'URSS qui est la cible de cette politique, elle n'en est que l'instrument. Le véritable objectif de la guerre froide est le maintien sous tutelle des pays d'Europe occidentale et du Japon, et la continuation du déploiement international de la force militaire américaine. C'est un élément fondamental pour comprendre l'Histoire contemporaine, et c'est aussi ce constat qui est l'essence de la politique gaullienne. Ceci a donc mécaniquement été l'objet principal de la propagande des E-U, qui a fabriqué la fantomatique menace soviétique avec tous les moyens dont ils disposaient, depuis le lavage de cerveaux des militaires de l'OTAN, occupés à disserter sur la manière de repousser une très improbable attaque massive sur l'Allemagne de l'Ouest, jusqu'au lavage de cerveau des enfants via les bandes dessinées et les dessins animés.

"Rassurez-vous madame, c'est pour votre sécurité".

L'autre constat historique flagrant, c'est que bien que le prétexte de la "menace communiste" ait disparu avec l'URSS en 1991, la politique de fabrication artificielle de la tension s'est poursuivie depuis les années 2000. Entre l'abrogation du traité ABM, l'installation de missiles en Pologne etc, les provocations des E-U n'ont pas cessé avec la conversion de la Russie à la Vraie Foi Capitaliste.



D'où la conclusion fracassante qui va plonger certains lecteurs dans le déni et la dissonance cognitive. Lorsqu'on vous dit, "la Russie a gagné en Ukraine", c'est de la propagande américaine. Les seuls qui ont gagné quelque chose avec le conflit en Ukraine, c'est les E-U.



Comprenez que les Américains n'en ont strictement RIEN A FOUTRE des Russes, ce ne sont pas des concurrents économiques, les exportations russes sont essentiellement des matières premières, qui sont nécessaires à l'ensemble de l'économie mondiale et dont il est hors de question de se passer. D'où le fait que l'économie russe n'a pas été ébranlée, et que personne sain d'esprit n'a jamais pu envisager la chose. Prenons le pétrole, plus grosse exportation russe, l'offre et la demande mondiale sont équilibrées. Si vous décidez de ne pas acheter de pétrole russe, il faudra l'acheter ailleurs, mais le volume de l'offre et de la demande ne sera pas modifié, vous ne pourrez simplement qu'échanger vos fournisseurs avec un autre pays qui prendra le pétrole russe, ou passer par un intermédiaire qui donnera l'illusion que votre pétrole n'est plus russe, comme ça se produit avec l'Inde.



Telle n'est pas la situation avec l'Europe qui est un concurrent économique direct des E-U, pensez à Airbus contre Boeing, à la défunte industrie nucléaire française, à sa technologie d'extraction et de raffinage de pétrole, la plus avancée au monde, à ses sous-marins, à ses turbines à vapeur qui avaient les meilleurs rendements au monde, mais également à la machine outil et aux voitures allemandes, leur matériel électrique de pointe, etc, etc. Et contrairement au lavage de cerveau "décliniste" qui a été imposé en Europe, l'avenir est considéré radieux dans de nombreuses zones de la planète, où l'on attend un boum économique majeur. L’Indonésie par exemple, 4e population mondiale, et plus généralement la zone Pacifique, qui, c'est dit depuis plus de 15 ans, va être le nouveau centre de gravité du monde, après des siècles de domination atlantique. Les Américains ont parfaitement conscience que leur hégémonie ne peut pas durer éternellement sous la forme qu'elle avait auparavant. Ils savent très bien compter et prolonger une courbe pour faire des prospectives. Par contre, ils savent qu'ils peuvent se maintenir dans le peloton de tête, grâce aux formidables perspectives de développement asiatiques et dans une certaine mesure africaines. A une condition, éliminer la concurrence européenne. Et le moyen le plus simple, entre autres, c'est de faire exploser les coûts de l'énergie, garantie que les produits européens ne seront jamais compétitifs. Et accessoirement, saboter les contrats, détruire les filières technologiques etc, etc. "Mission accomplished", il est inutile de réécrire ici le martyrologe de l'industrie française.



Revenons à l'Ukraine. Cette guerre est totalement absurde, hors des intérêts américains. Le simple fait qu'elle ait lieu est déjà une victoire américaine. Ce sont eux qui ont tout fait pour la déclencher, j'ai déjà cité dans un article précédent des universitaires américains qui ont, de manière parfaitement claire et non-ambiguë, validé ce point. La question est de savoir pourquoi. Comme je l'ai déjà écrit, les Américains ne sont absolument pas dérangés par les Russes, ou disons, très marginalement. Aucun individu sain d'esprit ne peut imaginer qu'ils ont envisagé une seule seconde une victoire de l'Ukraine sur la Russie. Il y a d'ailleurs des signes qui ne trompent pas. On voit ici l’imbécillité profonde d'un certain nombre d'idiots utiles de la propagande US. Vous vous souvenez de la contre-offensive ukrainienne qui allait "libérer" la Crimée ? Elle a échoué me direz-vous, certes. Quelle surprise ! Vous n'avez rien constaté de "bizarre" dans la presse occidentale ? Ils en étaient tous à discuter de comment rebaptiser les rues de Sébastopol après la victoire. Personne n'a évoqué la possibilité que l'offensive, d'ailleurs privée de tout effet de surprise, puisse ne pas être victorieuse.

Une petite digression anecdotique pour illustrer une leçon de propagande. Lorsque les Français cherchent à mettre au point la bombe atomique, ils sont confronté à un problème. Le plutonium, qui est un matériau très curieux, à un coefficient de dilation énorme, ce qui le rend très difficile à incorporer dans le dispositif mécanique d'une bombe. Ils comprennent qu'il faut en faire un alliage pour le stabiliser dans une certaine phase cristalline. Ils décident d'analyser toutes les publications scientifiques américaines pour trouver des indices. Et ils vont effectivement trouver la réponse dans ces publications, tandis que le matériau en question est certainement le secret le mieux gardé du monde. Comment trouvent-ils la réponse ? C'est tout simple, le gallium, qui permet de faire l'alliage, est le seul élément du tableau de Mendeleïev qui n'était jamais cité dans les publications américaines. On peut souvent détecter quelque chose par sa présence, mais aussi parfois par son absence.



Et ceci marche aussi pour la propagande. Le fait que personne n'a évoqué un possible échec de la contre-offensive ukrainienne était le signe très clair que les commanditaires de cette propagande savaient pertinemment qu'elle n'avait aucune chance, et qu'ils envoyaient les troufions ukrainiens -qui n'ont rien demandé à personne- vers une mort certaine.

Je passe sur les aspects techniques du conflit, disons simplement qu'on n'a rien appris de fondamentalement nouveau. Certains font des titres tonitruants sur la défaite des matériels occidentaux, c'est du réchauffé de réchauffé. À titre d'exemple, les chars Léopard 2 de l'armée turque ont, dès les années 2015, montré qu'ils n'étaient pas plus invincibles que n'importe quel matériel, durant leurs opérations en Syrie. Un point par contre qui n'à ma connaissance jamais été relevé, c'est que l'intégralité des munitions occidentales guidées par GPS sont techniquement obsolètes depuis 2015, d'où la grande générosité manifestée par leurs détenteurs à l'égard de l'Ukraine. En effet, une série d'incidents ont montré que les Russes possèdent des matériels de guerre électroniques capables non seulement de brouiller, mais bien pire, de "spoofer" les signaux de positionnement GPS, c'est-à-dire de les truquer sans que le récepteur ne s'en rende compte. L'industrie occidentale a mis assez longtemps à développer des systèmes immunisés contre ces matériels [voir au mot-clef "M-code" si l'histoire vous intéresse], et d'autant plus longtemps que la majorité des satellites GPS doivent être remplacés pour utiliser ce nouveau protocole. La guerre en Ukraine a été l'occasion de se débarrasser des stocks de munitions obsolètes, qui malgré tout, et surtout du fait de la difficulté d'emploi des systèmes de guerre électronique, ont gardé une certaine efficacité.



Même hors obsolescence technologique, la plupart des matériels de guerre ont des dates de péremption. Au début du conflit, il a été notoire que les missiles anti-chars fournis par les Américains étaient périmés. Là encore, même stratégie, la guerre en Ukraine est un moyen de renouveler les stocks, pour la plus grande joie du complexe militaro-industriel. Et jusqu'à présent, ce sont ces stocks d'armes obsolètes ou en passe de l'être qui ont été généreusement vendues à l'Ukraine.



Tout ça pour dire, tout s'est passé comme prévu, et comme dans tout régime totalitaire qui se respecte, les propagandistes prétendus pro-Russes servent la soupe à leurs seigneurs et maîtres américains, sans même en avoir conscience. Les E-U veulent vous entendre dire qu'ils sont battus en Ukraine, que l'OTAN a subit une défaite. Je l'ai déjà largement commenté dans un article -que je devrais réécrire-, qui montre malgré tout assez clairement que DAECH est une créature américaine. Un des éléments clef de leur stratégie de propagande, ils n'ont aucun problème à se faire passer pour des cons, surtout aux yeux des abrutis. Ils en use même abondamment, et ça marche très bien surtout auprès des Français, dont l'arrogance est proverbiale.



Dans la mesure où l'on se fait totalement dépouiller, pigeonner, arnaquer par les E-U, ça ne leur coûte pas cher de déclarer qu'ils sont humiliés, battus à plate couture par les russes en Ukraine, tandis qu'ils se sont débarrassé de leur principal concurrent économique, l'Europe, et ont renouvelé la légitimité de leur présence militaire massive sous prétexte de menace russe.



Devinez aux dépens de qui le dollar s'est maintenu comme monnaie internationale ? Du rouble ? Certainement pas, ça n'a jamais été son ambition d'ailleurs. Voyez les graphiques suivant, et comprenez l'ampleur du désastre, et surtout qui sont les dindons de la farce.

Il y a bien eu une augmentation des transactions en devises autres que le dollar, mais le dollar s'est maintenu aux dépens... De l'Euro.

Parler de victoire russe dans un conflit qui n'aurait jamais du exister est tout autant délirant. Le plus gros problème de la Russie, c'est sa démographie. Ne serait-ce qu'un seul mort dans une classe d'âge jeune est une tragédie pour le pays. On ne connaît pas le nombre de victimes directes du conflit, les crétins qui viennent avec leurs chiffres les sortent d'un chapeau et nous ordonnent d'y croire. Ils s'ajoutent à ceux qui ont fui la conscription, certainement pas aussi nombreux que ce que la presse occidentale raconte, mais nombreux tout de même. Je suis convaincu que les Russes n'avaient pas d'autres choix que de déclencher le conflit, ils ont été poussé à la guerre aussi grâce à la complicité de dirigeants européens traîtres. Le conflit a traîné en longueur, au-delà des espérances américaines, je pense.



Comprenez-le, les Etats-Unis adorent les Jacques Baud, les Xavier Moreau, etc. Le dernier est clairement un idiot utile, pour l'autre, j'ai un doute, je penche plutôt pour le traître au service des E-U. Quoi qu'il en soit, ayez l'humilité de comprendre que nous sommes, en France, réduit à l'état de colonie, et que c'est bien parce que nous subissons l'influence d'une puissance supérieure. Et que l'hégémonie consiste à contrôler ses partisans et ses opposants. C'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée.

En conclusion, nos chers alliés américains ont condamné l'Europe au marasme économique en nous privant d'énergie et de matières premières bon marché, en nous séparant des Russes à long terme, en détruisant notre diplomatie, en montrant aux yeux du monde entier que nous n'avons plus aucune souverainteté. Ils ont liquidé leurs stocks de matériel obsolètes et rempli leurs carnets de commandes pour du matériel neuf. Ils ont marginalement affaibli la Russie en ponctionnant un peu de sa population jeune. Le dollar se maintien sur le dos de l'Euro. Et vous trouvez encore des crétins pour parler de défaite américaine.