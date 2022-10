Le risque de la guerre atomique

Voici un texte écrit par la RAND Corporation, daté du 25 janvier 2022, décrivant les objectifs des USA avec la guerre en Ukraine. Ce n'est pas une erreur : le document est bien daté 1 mois avant le début de l'invasion Russe. Le document peut être trouvé en ligne sur le site du journal Suédois nyadagbladet (www.nyadagbladet.se) :

https://nyadagbladet.se/utrikes/shocking-document-how-the-us-planned-the-war-and-energy-crisis-in-europe/

Vous pouvez télécharger le document ici. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de pages photographiées, et les images prises insérées dans un document dont un PDF a été généré. Visiblement ça a été fait à la va-vite, et d'après les propriétés du document on sait seulement qu'il a été créé par LibreOffice 7.3. Ce qui veut dire que la source de la fuite savait ce qu'il faisait pour ne pas pouvoir être identifié (facilement).

J'ai extrait le texte par un logiciel OCR, et fait la traduction automatique. Je joins le texte français intégral, et j'analyserai les conséquences dans la suite.

********** début du document scanné **********

Executive summary

Affaiblir l'Allemagne, renforcer les États-Unis

L'état actuel de l'économie américaine ne permet pas de penser qu'elle puisse fonctionner sans le soutien financier et matériel de sources extérieures. La politique d'assouplissement quantitatif, à laquelle la Fed a régulièrement eu recours ces dernières années, ainsi que l'émission incontrôlée de liquidités lors des lockdowns Covid 2020 et 2021, ont entraîné une forte augmentation de la dette extérieure et une hausse de l'offre de dollars.

La détérioration continue de la situation économique risque fortement d'entraîner une perte de la position du parti démocrate au Congrès et au Sénat lors des prochaines élections qui se tiendront en novembre 2022. La mise en accusation du président ne peut être exclue dans ces circonstances, ce qui doit être évité à tout prix.

Il est urgent que des ressources affluent dans l'économie nationale, notamment dans le système bancaire. Seuls les pays européens liés par les engagements de l'UE et de l'OTAN seront en mesure de les fournir sans qu'il en résulte pour nous des coûts militaires et politiques importants.

Le principal obstacle est l'indépendance croissante de l'Allemagne. Bien qu'elle soit encore un pays à la souveraineté limitée, elle s'oriente depuis des décennies vers la levée de ces limitations et la transformation en un État totalement indépendant. Ce mouvement est lent et prudent, mais régulier. L'extrapolation montre que le but ultime ne pourra être atteint que dans plusieurs décennies. Toutefois, si les problèmes sociaux et économiques aux États-Unis s'aggravent, le rythme pourrait s'accélérer considérablement.

Un facteur supplémentaire contribuant à l'indépendance économique de l'Allemagne est le Brexit. Avec le retrait du Royaume-Uni des structures de l'UE, nous avons perdu une occasion significative d'influencer la négociation des décisions intergouvernementales.

C'est la crainte d'une réaction négative de notre part qui, dans l'ensemble, détermine la lenteur relative de ces changements. Si un jour nous abandonnons l'Europe, il y aura de bonnes chances que l'Allemagne et la France parviennent à un consensus politique complet. Ensuite, l'Italie et d'autres pays de la vieille Europe - principalement les anciens membres de la CECA - pourront la rejoindre sous certaines conditions. La Grande-Bretagne, qui est actuellement en dehors de l'Union européenne, ne pourra pas résister seule à la pression du duo franco-allemand. S'il est mis en œuvre, ce scénario finira par faire de l'Europe un concurrent non seulement économique, mais aussi politique des États-Unis.

En outre, si les États-Unis sont englués dans des problèmes intérieurs pendant une certaine période, la vieille Europe sera en mesure de résister plus efficacement à l'influence des pays d'Europe de l'Est orientés vers les États-Unis.

Vulnérabilités de l'économie allemande et européenne

On peut s'attendre à une augmentation du flux de ressources de l'Europe vers les États-Unis si l'Allemagne commence à connaître une crise économique contrôlée. Le rythme du développement économique de l'UE dépend presque sans exceptions de l'état de l'économie allemande. C'est l'Allemagne qui supporte l'essentiel des dépenses destinées aux membres les plus pauvres de l'UE.

Le modèle économique allemand actuel repose sur deux piliers. Il s'agit de l'accès illimité aux ressources énergétiques russes bon marché et à l'énergie électrique française bon marché, grâce à l'exploitation de centrales nucléaires. L'importance du premier facteur est considérablement accrue. L'arrêt des approvisionnements russes pourrait bien créer une crise systémique qui serait dévastatrice pour l'économie allemande et, indirectement, pour l'ensemble de l'Union européenne.

Le secteur énergétique français pourrait également commencer à connaître de gros problèmes. L'arrêt prévisible des approvisionnements en combustible nucléaire sous contrôle russe, combiné à la situation instable dans la région du Sahel, rendrait le secteur énergétique français extrêmement dépendant du combustible australien et canadien. En relation avec l'établissement de l'AUKUS, cela crée de nouvelles opportunités pour exercer des pressions. Toutefois, cette question dépasse le cadre du présent rapport.

Une crise contrôlée

En raison des contraintes de la coalition, les dirigeants allemands ne contrôlent pas totalement la situation dans le pays. Grâce à nos actions précises, il a été possible de bloquer la mise en service du gazoduc Nord Stream 2, malgré l'opposition des lobbyistes de l'industrie sidérurgique et chimique. Cependant, la détérioration dramatique du niveau de vie pourrait inciter les dirigeants à reconsidérer leur politique et à revenir à l'idée de souveraineté européenne et d'autonomie stratégique.

La seule façon possible de garantir le rejet par l'Allemagne des approvisionnements énergétiques russes est d'impliquer les deux parties dans le conflit militaire en Ukraine. La poursuite de nos actions dans ce pays entraînera inévitablement une réponse militaire de la Russie. Les Russes ne pourront évidemment pas laisser sans réponse la pression massive de l'armée ukrainienne sur les républiques non reconnues du Donbass. Cela permettrait de déclarer la Russie comme agresseur et de lui appliquer l'ensemble du train de sanctions préparé à l'avance.

Poutine pourrait à son tour décider d'imposer des contre-sanctions limitées - principalement sur les fournitures d'énergie russes à l'Europe. Ainsi, le préjudice subi par les pays de l'UE sera tout à fait comparable à celui subi par les Russes, et dans certains pays - principalement en Allemagne - il sera plus élevé.

La condition préalable pour que l'Allemagne tombe dans ce piège est le rôle prépondérant des partis et de l'idéologie verts en Europe. Les Verts allemands sont un mouvement fortement dogmatique, voire zélé, ce qui permet de leur faire ignorer assez facilement les arguments économiques. À cet égard, les Verts allemands dépassent quelque peu leurs homologues du reste de l'Europe. Les caractéristiques personnelles et le manque de professionnalisme de leurs dirigeants - principalement Annalena Baerbock et Robert Habeck - permettent de supposer qu'il leur est pratiquement impossible d'admettre leurs propres erreurs en temps utile.

Ainsi, il suffira de former rapidement l'image médiatique de la guerre agressive de Poutine pour faire des Verts des partisans ardents et purs et durs des sanctions, un "parti de la guerre". Cela permettra d'introduire le régime de sanctions sans aucun obstacle. Le manque de professionnalisme des dirigeants actuels ne permettra pas un retour en arrière à l'avenir, même lorsque l'impact négatif de la politique choisie deviendra suffisamment évident. Les partenaires de la coalition gouvernementale allemande devront simplement suivre leurs alliés - du moins jusqu'à ce que la charge des problèmes économiques l'emporte sur la crainte de provoquer une crise gouvernementale.

Toutefois, même si le SPD et le FDP sont prêts à s'opposer aux Verts, la possibilité pour le prochain gouvernement de normaliser assez rapidement les relations avec la Russie sera sensiblement limitée. L'implication de l'Allemagne dans d'importantes livraisons d'armes et d'équipements militaires à l'armée ukrainienne va inévitablement générer une forte méfiance à l'égard de la Russie, ce qui rendra le processus de négociation assez long.

Si les crimes de guerre et l'agression russe contre l'Ukraine sont confirmés, les dirigeants politiques allemands ne seront pas en mesure de surmonter le veto de leurs partenaires de l'UE sur l'aide à l'Ukraine et les trains de sanctions renforcées. Cela garantira un écart suffisamment long dans la coopération entre l'Allemagne et la Russie, ce qui rendra les grands opérateurs économiques allemands non compétitifs.

Conséquences attendues

Une réduction des approvisionnements énergétiques russes - idéalement, un arrêt complet de ces approvisionnements - entraînerait des conséquences désastreuses pour l'industrie allemande. La nécessité de détourner d'importantes quantités de gaz russe pour le chauffage hivernal des habitations et des installations publiques aggravera encore les pénuries. Les blocages dans les entreprises industrielles entraîneront des pénuries de composants et de pièces détachées pour la fabrication, une rupture des chaînes logistiques et, finalement, un effet domino. Une paralysie complète des plus grandes usines chimiques, métallurgiques et de construction de machines est probable, alors qu'elles n'ont pratiquement aucune capacité de réserve pour réduire la consommation d'énergie. Cela pourrait conduire à la fermeture d'entreprises à cycle continu, ce qui signifierait leur destruction.

Les pertes cumulées de l'économie allemande ne peuvent être estimées qu'approximativement. Même si la restriction des approvisionnements russes est limitée à 2022, ses conséquences dureront plusieurs années, et les pertes totales pourraient atteindre 200 à 300 milliards d'euros. Non seulement elle portera un coup dévastateur à l'économie allemande, mais l'ensemble de l'économie européenne s'effondrera inévitablement. Nous ne parlons pas d'une baisse du rythme de croissance de l'économie, mais d'une récession durable et d'une baisse du PIB uniquement dans la production matérielle de 3 à 4 % par an pendant les 5 à 6 prochaines années. Une telle chute provoquera inévitablement la panique sur les marchés financiers et pourrait les amener à s'effondrer.

L'euro va inévitablement, et très probablement de manière irréversible, chuter en dessous du dollar. Une chute brutale de l'euro entraînera par conséquent sa vente à l'échelle mondiale. Il deviendra une monnaie toxique, et tous les pays du monde réduiront rapidement sa part dans leurs réserves de change. Ce vide sera principalement comblé par le dollar et le yuan.

Une autre conséquence inévitable d'une récession économique prolongée sera une forte baisse du niveau de vie et une hausse du chômage (jusqu'à 200 000-400 000 rien qu'en Allemagne), ce qui entraînera l'exode de la main-d'œuvre qualifiée et des jeunes bien formés. Il n'y a littéralement aucune autre destination pour une telle migration que les États-Unis aujourd'hui. On peut s'attendre à un flux de migrants un peu moins important, mais tout aussi significatif, en provenance d'autres pays de l'UE.

Le scénario envisagé servira donc à renforcer la situation financière nationale à la fois indirectement et plus directement. À court terme, il inversera la tendance de la récession économique imminente et, en outre, consolidera la société américaine en la détournant des préoccupations économiques immédiates. Ceci, à son tour, réduira les risques électoraux.

À moyen terme (4-5 ans), les bénéfices cumulés de la fuite des capitaux, de la réorientation des flux logistiques et de la réduction de la concurrence dans les principales industries pourraient s'élever à 7-9 trillions de dollars.

Malheureusement, la Chine devrait également bénéficier à moyen terme de ce scénario émergent. Dans le même temps, la profonde dépendance politique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis nous permet de neutraliser efficacement les éventuelles tentatives de certains États européens de se rapprocher de la Chine.

********** fin du document scanné **********

Qu'est-ce que cela veut-il dire ?

Je me suis trompé

La première conclusion est que je me suis trompé : je pensais que la guerre en Ukraine était une guerre des USA contre la Russie avec l'Ukraine comme champs de bataille, alors qu'il s'agit d'une guerre des USA contre l'Europe avec la Russie comme arme. L'Ukraine n'est même pas mentionnée, les morts et la souffrance Ukrainienne ne compte pour absolument rien aux yeux du gouvernement Biden. En même temps, les Ukrainiens auraient du s'en douter : Biden se vante devant caméra d'avoir fait virer le procureur Ukrainien qui enquêtait sur le corruption de l'entreprise où travaillait son fils Hunter .

Le plan a-t-il fonctionné ?

Partiellement, oui : les provocations militaires ont effectivement fini par forcer les Russes à attaquer l'Ukraine, les sanctions Européennes ont effectivement supprimé quasiment toute fourniture d'énergie bon marché Russe, les politiciens Allemands des Verts – Annalena Baerbock et Robert Habeck – ont été aussi stupides et dogmatiques que prévu, et l'industrie Allemande est effectivement sur le point de faire faillite en masse. Ce qui n'est pas dit mais qui a bien marché aussi est que l'autre politicienne Allemande – Ursula von der Leyen – a été aussi corrompue que souhaité.

Par contre, la réaction Russe avait été mal estimée : il n'y a pas eu de "des contre-sanctions limitées". En n'imposant pas de limite sur la fourniture d'énergie mais en imposant un payement en Roubles, la prédiction que les profiteurs seraient les Chinois et le Yuan se sont révélés fausses. C'est tout un système monétaire alternatif trans-national planétaire qui s'est mis en place, ce qui risque de rendre caduque TOUTE la construction initiale : un flux financier vers les USA pour sauver le système bancaires de la FED. En effet, ce qu'on observe c'est plutôt une dé-dollarisation du monde : l'augmentation du taux de change du dollar vis-à-vos d'autres monnaies signifie que les pays qui avaient pris des crédits en dollars sont entrain de perdre leur chemise, tandis que le bloc des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine) – pays qui se sont TOUS abstenus de condamner les annexions du Donbass à l'ONU – constitue désormais une offre financière mondiale crédible.

Le cas de la France est intéressant aussi : l'énergie nucléaire Française est clairement sur le radar des analystes Américains, même si le rapport dit ne pas en parler dans ce document. La situation au Sahel – au Mali – et les rapports avec l'Australie – l'AUKUS, rappelez-vous de l'affaire des sous-marins – indiquent clairement que la France est considérée comme une ennemie aussi.

La ligne sur le Brexit est assez comique : on y lit que le Brexit a supprimé un intérêt des USA dans le Royaume Uni puisqu'ils ne peuvent désormais plus les utiliser pour influencer la politique Européenne. Ca veut bien dire que les Anglais étaient le cheval de Troie qu'on suspectait, et le Brexit a enlevé tout bénéfice à cette taupe. Cela veut donc dire que la relation spéciale dont pensaient bénéficier les Anglais n'était que du vent et que les USA les laisseront tomber sans remuer un doigt.

La suite des évènements

Rappelons-nous de la fameuse phrase attribuée à Gandi : d'abord ils nous ignorent, ensuite ils nous moquent, ensuite ils nous combattent, ensuite nous gagnons. On peut donc aisément conclure que les USA vont ignorer ce document, et tout tenter de faire pour que personne n'en parle. Ensuite, ils vont le tourner en ridicule et tout nier. Ensuite ils vont chercher à combattre toute action cherchant à confirmer l’authenticité de ce document.

Sauf qu'ils vont avoir un gros problème : la Suède. En effet, les Suédois viennent de voter et de changer de gouvernement, pour élire un parti jugé "d’extrême droite" par certains, "souverainiste" pour d'autres. Ce changement étant du à la montée des l'insécurité causée par l'afflux massif de migrants ces dernières années. Ce gouvernement sera donc bien plus indépendant que le précédent, et ne gobera pas toute la propagande mondialiste. Il sera d'ailleurs soutenu par le nouveau gouvernement Italien dans le même sens. De plus, la Suède – ou plutôt, le gouvernement précédent – vient de demander l'adhésion à l'OTAN, et le nouveau gouvernement va certainement vouloir vérifier le bien-fondé de cette décisions. Et enfin, l'attaque sur la gazoduc North Stream 2 a eu lieu proche des eaux territoriales suédoises, donc les autorités vont avoir à cœur de savoir qui a fait le coup et il sera impossible de les écarter des enquêtes. Enfin, j'ai obtenu ce document sur le site d'un journal Suédois, ils sont donc déjà au courant.

Que peuvent faire les Suédois ?

La première chose est de savoir qui fera l'enquête sur le sabotage du gazoduc North Stream. Il est clair que si les USA mènent l'enquête, ils vont conclure à la culpabilité de la Russie. On ne peut pas exclure qu'ils trouveront l'amulette personnelle de Vladimir Poutine. Mais la Suède peut aussi exiger de prendre la direction de cette enquête et là le résultat est bien moins certain. Je pense que le sabotage de ce gazoduc était l'erreur de trop de la CIA, et même les imbéciles des Verts ne pourront pas justifier que la Russie a détruit elle-même un projet qui lui permettait de mettre le gouvernement Allemand sous une pression énorme. C'est tellement bête que je soupconne que ce sabotage est l'idée de Joe Biden lui-même.

La deuxième chose est bien-sûr de savoir si ce document est authentique. Les USA et la Rand-Corporations vont tout nier en bloc, et seule une perquisition pourrait répondre à la question, ce que le gouvernement Américain n'autorisera pas. Mais on peut quand-même analyser la forme du document et la comparer à la forme de documents similaires de la Rand-Corporation : lettre, fonte, en-tête, marges, espacement des lignes ... Ce genre de document est souvent basé sur des modèles, et si il s’avérait que le modèle du document est identique au modèle habituel de la Rand-Corporation, ça va devenir beaucoup plus difficile à nier.

La troisième chose serait alors de mettre la candidature de la Suède à l'OTAN dans la balance, ce qui serait un terrible coup de semonce pour la propagande OTAN-ienne. D'autant plus terrible que les élections de novembre de "mid-term" aux USA sont proches, et qui sont identifiés par ce document comme l'objectif ultime : "une perte de la position du parti démocrate au Congrès et au Sénat lors des prochaines élections qui se tiendront en novembre 2022. La mise en accusation du président ne peut être exclue dans ces circonstances, ce qui doit être évité à tout prix. ". Les candidatures à l'OTAN de la Suède et de la Finlande ont été présentées comme un échec cuisant pour Vladimir Poutine, alors si la Suède retirait sa candidature ce serait, à l'inverse, une victoire éclatante pour la stratégie Russe et une défaite humiliante pour le parti Démocrate.

Mes prédictions

Mon pronostique est malheureusement très sombre : le régime des neo-conservateurs est acculé comme le confirme ce document, et c'est la catastrophe pour eux si leur plan ne fonctionne pas ("which must be avoided at all costs" ALL COSTS !!!!) Comprenez-vous ce que signifie qui doit être évité à tout prix pour un pays qui a détruit l'Irak et causé des centaines de milliers de morts basé sur des mensonges, sans que PERSONNE n'ait bougé le petit doigt ? Combien pourrait valoir "à tout prix" pour le seul pays au monde à avoir utilisé la bombe atomique et qui se croit un parangon de la démocratie et le gendarme du monde libre que personne n'osera critiquer ?

Lisez les journaux et vous verrez qu'on y parle d'une attaque nucléaire Russe tous les jours. TOUS LES JOURS !!! Et en même temps, on lit des succès de l'armée Ukrainienne et des pertes Russes tous les jours. TOUS LES JOURS !!! Alors que visiblement les Russes ont l'air de s'en fiche complètement des avancées Ukrainiennes. Liez les 2 bouts : la propagande officielle est entrain de marteler dans la tête des gens que les Russes vont lancer une attaque nucléaire parce-qu'ils perdent. On peut dire que la CIA a appris sa leçon : en Syrie, les attaques chimiques se passaient toujours quand l'armée Syrienne gagnait, et du coup les accusations de crimes de guerre n'étaient pas crédibles. Là, ils ont inversé le processus et poussent le message d'une armée Russe en déroute pour justifier l'attaque nucléaire qui est déjà planifiée. A force de marteler "Poutine perd" et "arme nucléaire" et "Poutine perd" et "arme nucléaire" et "Poutine perd" et "arme nucléaire" ... quand une – ou plusieurs ! – bombe atomique tombera, le coupable sera tout désigné dans la population. C'est un réflexe Pavlovien classique.

On connaît même la date des attaques nucléaires : elles auront lieu avant les élections Américaines de novembre, donc en octobre 2022. Malheureusement je ne peux pas prédire où tomberont les bombes. Est-ce que ce sera une grande ville ou la campagne ? En Ukraine ou un pays de l'OTAN ? Est-ce que ce sera 1 bombe ou plusieurs ?

Est-ce qu'on peut faire quelque-chose pour éviter cette catastrophe ? Pour être franc, à part diffuser ce document – celui de la Rand Corporation – au maximum de personnes possible, je ne vois pas de solution. Y compris aux USA, et surtout en Suède et en Italie. A la lecture de cet article, on pourrait se dire que celui qui a fait cette fuite mérite probablement le prix Nobel de la Paix.