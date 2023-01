Des milliers d’Ukrainiens morts chaque jour, les amis de l’Ukraine sont ses pires ennemis !

@l’auteur

Je crains que la notion de « peuple Ukrainien » soit quelque peu néo colonialiste. L’Ukraine est une région géographique intégrée à la grande Russie des Tsars depuis bien 1000 ans. C’est même le berceau historique de la Russie qui a vu le jour à Kiev.

L’Ukrainien est très proche du Russe , la culture et la religion sont identiques. Ce sont des slaves et il y une masse de russes d’origine de cette région et réciproquement.

On finance un massacre fratricide ni plus ni moins en ayant excité et soutenu une bande de nazillon de la pire espèce là bas. Des successeurs de ceux qui ont portés l’uniforme de la SS et massacré des milliers de juifs et de polonais sous la direction des gestapistes Allemands.

Pour ce qui relève des méthodes de guerre Ukrainienne c’est assez basique : ils disposent environ de 300 000 militaires professionnels plus quelques milliers en stage à l’OTAN.

La tactique est de préserver ces troupes au maximum et de les surarmer le plus possible afin de se réserver des opportunités d’offensives victorieuses ;

En un mot ils sont au chaud pour la plupart et se préparent pour un bon coup à venir.

Les troupes qui sont utilisées sont issus des réserves et de la conscription. C’est de la simple chair à canon mal formée et mal armée.

Les Russes les défoncent dans leurs tranchées et si ils osent retraiter trop tôt ce sont les bataillons AZOV qui les allument.

La masse de pertes catastrophiques concernent des types sans expérience militaire et mal commandés. Ils sont en ligne pour tenir jusqu’au bout c’est tout.

L’espoir de l’OTAN est que les Russes vont s’user sur le front. Les pertes Ukrainiennes tout le monde s’en fout. Ce qui intéresse ce sont les pertes Russes afin de voir si la tactique fonctionne.

La crainte des Ukrainiens est d’être obligés d’engager leurs précieuses réserves dans l’incendie et de le bruler.

C’est ce qui semble arriver à Bakhmout et à Soledar. Ce front est essentiel et si il saute c’est le début de la fin pour le Dombass.

Les Russes commencent à attaquer à Zaporidzia plus à l’Ouest car les troupes d’élites filent vers Bakhmout pour essayer de stopper les Russes.

Les territoriaux Ukrainiens qui restent risquent de se faire enfoncer .

C’est peut être un tournant du conflit et pendant ce temps l’OTAN chipote sur les tanks à envoyer car les Etats Majors résistent aux politiques. Ils n’y croient pas , pour eux l’Ukraine c’est cuit !!!