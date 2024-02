Emmanuel Macron et le pataquès des Soulèvements de la Terre

Je n’y comprends plus rien. Il y a quelques jours j’écrivais que le président avait invité l’association des Soulèvements de la Terre au débat avec les agriculteurs. Ce débat prévu au Salon de l’agriculture a finalement fait pschitt.

Parenthèse

Et voilà que Monsieur Leprésident dément avec véhémence avoir invité ce groupe violent, dissout par le gouvernement puis ré-autorisé par le Conseil d’État, cet organisme non élu qui décide des lois et donc de la politique du pays par-dessus le parlement.

Petite digression. Le Conseil d’État c’est la France bloquée pour des décennies. Un député de la majorité entendu en reportage l’a très bien intégré puisqu’il affirmait récemment qu’un parti qui veut remettre en question le droit du sol porte atteinte à la Constitution.

C’est énorme. Mais alors que penser de LFI qui veut changer toute la Constitution ? Il ne faut pas penser, seulement constater les incohérences. Toute Constitution peut être modifiée ou amendée. Il n’y a pas de règle si absolue en matière d'organisation de la vie commune qu’elle ne laisse plus aucune place à une réinterprétation ou une évolution.

À moins bien sûr d’être des gens parfaits dans un système parfait. Pour la France j’ai quelques doutes.

Comment le jeune Emmanuel pouvait-il ne pas être au courant de cette supposée invitation ? Je n’aurai pas la réponse.

Fin de la parenthèse.

Lèse-majesté

Découvrant la conviction affichée par Monsieur Leprésident dans ses dénégations je l’ai d’abord cru. J’ai pensé que je n’avais pas assez vérifié cette info avant d’en parler. Je m’apprêtais donc à faire ici-même mon autocritique, tout en me mettant à chercher la source de ladite info.

Or c’est bien le service de presse de l’Élysée qui en premier avait annoncé cette supposée invitation. Je n’avais pas rêvé. D’ailleurs ce service reconnaît une erreur :

« Les « Soulèvements de la Terre » n’ont été ni conviés ni contactés. Il s’agit d'une erreur faite lors de l’entretien avec la presse en amont de l’événement. »

L’explication est un peu courte mais je crains qu’il ne faille s’en contenter. On ne saura ni qui ni comment. Si c’est vrai, et si Monsieur Leprésident-qui-contrôle-tout n’a pas contrôlé ce pataquès, je peux comprendre sa colère (colère adressée en réalité à lui-même), bien qu’elle n’explique rien et serve uniquement à rétablir son image.

C’est un exemple de colère narcissique. Une colère où il en fait beaucoup, invoquant une sorte de crime de lèse-majesté.

Mécépatou

« Vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution des Soulèvement de la Terre. »

Ce repli derrière sa fonction ne me paraît pas adaptée car personne ne l’agresse. C’est une question normale de journaliste. Il n’a pas à monter sur ses ergots, ce qui qui fait avorter tout débat.

Une simple correction des faits à voix normale aurait été plus crédible, d’autant que le service de presse de l’Élysée avait déjà assumé l’erreur. En dramatisant il focalise sur lui-même.

Mécépatou.

Non, ce n’est pas tout. Car droit derrière ses dénégations, alors que résonnait encore cette mise en scène, patatras !

Les Soulèvements de la Terre font savoir qu’ils ont bien été invités ! Vrai ou faux ? Qui dit vrai, qui sait quoi, qui était au courant ?

Quelqu’un dit des craques. Je n’ai aucune confiance dans les écolos violents des Soulèvements, et de moins en moins en Macron.

Cette cacophonie a comme conséquence que des groupements d’agriculteurs invités à ce débat ont refusé d’a participer.

Traités

Au passage MonsieurLeprésident accuse le Rassemblement National d’être le fomentateur des troubles dans la paysannerie. Ça ne mange pas de pain.

Ensuite les contradictions éclatent. Alors qu’il n’est plus question que de protection et de souveraineté, de normes européennes étouffantes, de mise en cause des traités européens, Emmanuel Macron affirme au détour d’une phrase que « s’il n’y a pas d’Europe, il n’y a pas d’agriculture ».

L’Europe ce sont les normes étouffantes, éventuellement inadaptées. Comment Macron peut-il dire en même temps une chose et son contraire ? Reprendre une part de souveraineté et soutenir Bruxelles ? Il s’oppose à l’idée d’une Europe fermée. Mais la solution doit-elle être dès lors une Europe toute ouverte, à tous, sans filtres, sans véritables leviers accordés aux nations ?

Ne peut-on envisager des traités repensés, allégés, qui protègent les nations sans fermer totalement les échanges ? N’y a-t-il pas un autre équilibre possible, qui ne soit ni le nationalisme belliciste ou repli sur soi, ni le reniement de son identité ou renoncement à soi ?

N’y a-t-il que la fuite en avant sans plus de réflexions communes sur notre avenir ?

Cacophonie

Et pendant qu’Emmanuel Macron parle aux agriculteurs, à Bruxelles le parti présidentiel approuve le Green Deal repris de l’extrême-gauche et imposé par la direction de l’Union.

Dans ce projet la transition énergétique est liée une décroissance comme l’analyse Gil Rivière-Wekstein, créateur de la revue Agriculture & Environnement, un écologiste ni radical ni dogmatique :

« … au prétexte de vouloir défendre une « croissance durable », l’équipe d’Ursula von der Leyen propose plutôt un projet de décroissance qui semble être une copie conforme tirée du programme agricole de l’aile la plus radicale de l’écologie politique. »

À Paris Monsieur Leprésident accuse le RN :

« L’agriculture française mérite mieux que de la mauvaise politique et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l’Europe. »

À Bruxelles la députation ReBorn soutient le projet de madame Von Der Leyen de décroissance, qui est une antienne écolo. Macron en fait un combat de droite. Il se trompe pas un peu, quelque part ?

Ce pataquès élyséen, voire présidentiel, a révélé une cacophonie sous-jacente. Il y a forcément quelque part quelqu’un qui dit des craques.