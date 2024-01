Dans une société, Il y a trois mondes celui du "démos", le peuple, celui du "cratos", le pouvoir, et delui du "Ploutos", la richesse ; un monde qui toujours tourne « ploutocratos », c’est-à-dire accaparement des richesses par un « cratos élitiste » !

Entre Démos, Cratos et Ploutos !

Dans une société, Il y a trois mondes celui du "démos", le peuple, et celui du "cratos", le pouvoir et celui du "ploutos", la richesse ; un monde qui toujours tourne « ploutocratos », c’est-à-dire accaparement des richesses par un « cratos élitiste » !

Au fil de l’histoire, comme une fatalité, il en a toujours été ainsi car le pouvoir et quel qu’il soit : corrompt ! Un pouvoir élitiste, non pas au sens intellectuel et brillant de ce point de vue, mais plutôt d’« élus », comme sortant de la cuisse de Jupiter, d’un dieu quelconque ou de Dieu : comme les Rois au temps de la royauté qui en étaient convaincus, et le sont toujours comme des royalistes de nos jours le sont encore !

Ceci, cette corruption, est inhérente à la nature humaine, du moins à une certaine nature humaine qui est du côté de la « malignité humaine » que certains prennent pour de l’intelligence d’ailleurs, quand ce n’est que de la malignité humaine ! Comme disait François Rabelais : « Bon savoir, substantifique moelle, n’entre pas en âme malivole » !

Comment éviter ce genre de comportement humain : comment éviter la corruption et les abus de pouvoir ? Ceci ne peut se faire que par des mécanismes de surveillance, par la transparence, la responsabilité civique et forcément un système juridique, législatif et règlementaire san faille et sans entraves, ceci, dans un but d’Humanité et non d’humanisme technoscientiste. Dans une démocratie fonctionnelle, il doit y avoir des contrepouvoirs, tels qu’une presse libre, des institutions judiciaires indépendantes et des mécanismes de responsabilité gouvernementale : tout ceci est crucial pour limiter les abus de pouvoir.

Est-ce que nous y sommes en France ? Et même mondialement : est-ce que nous y sommes ? Est-ce que nous y allons : tendons-nous vers plus de démocratie ? Non ! Nous sommes mêmes au strict opposé de cette perspective ! Le mondialisme, « antidiversité », simplisme de simplisme, négationniste de tout, « anticomplexité » mais sans aucun complexe : en est au strict opposé ! Ce mondialisme étasunien, car ne faisons pas l’autruche, ce sont les Etats-Unis qui poussent à cela depuis plus d’un siècle en corrompant le reste du monde et surtout l’Europe ; donc, ce messianisme étasunien, religieux, lié aux pères pèlerins et au darwinisme social cher au nazisme (dominant – dominés), cet universalisme, archaïque dogmatique, relève d’une association entre le « fascisme » un seul système et le « nazisme » qui n’est rien d’autre que le non-droit des peuples et des individus à disposer d’eux-mêmes… du nazisme dans le texte !

L’arme est bien connue : diviser pour régner !

Quels sont les moyens pouvant être mis en œuvre pour éviter la prévarication et la corruption ?

Système juridique indépendant : Il est essentiel d'avoir un système judiciaire indépendant capable de surveiller et de juger les comportements contraires à la loi, y compris et surtout ceux des personnes au pouvoir.

Il est essentiel d'avoir un système judiciaire indépendant capable de surveiller et de juger les comportements contraires à la loi, y compris et surtout ceux des personnes au pouvoir. Mécanismes de responsabilité : Des mécanismes de responsabilité gouvernementale, tels que des organes de surveillance, des commissions anticorruptions et des audits réguliers, peuvent aider à identifier et à corriger les abus.

Des mécanismes de responsabilité gouvernementale, tels que des organes de surveillance, des commissions anticorruptions et des audits réguliers, peuvent aider à identifier et à corriger les abus. Presse libre : Une presse libre et indépendante joue un rôle crucial en exposant la corruption et en informant le public. La transparence est un outil puissant pour lutter contre la malignité humaine.

Participation citoyenne : Encourager la participation active des citoyens dans le processus démocratique peut contribuer à maintenir un contrôle sur le pouvoir politique.

Éducation et culture : Promouvoir une éducation civique qui souligne l'importance de la responsabilité et de la transparence peut influencer la culture politique d'une société.

Promouvoir une éducation civique qui souligne l'importance de la responsabilité et de la transparence peut influencer la culture politique d'une société. Limitations du pouvoir : La mise en place de mécanismes qui limitent la concentration excessive de pouvoir peut aider à prévenir les abus.

Tout ceci existe dans les textes et en réalité ! Ce n’est donc pas, à proprement parler une affaire d’institutions car elles sont là et plutôt bien trouvées. Quel est alors le problème ? Tout simplement un non-respect de ces institutions : de la traitrise démocratique et républicaine ! Il y a tout simplement que les Institutions sont « prévariquées » par les gardiens temple eux-mêmes : c’est de la fourberie et selon que vous serez riche ou puissant ….

Tout ceci est une affaire de valeur, de bonne valeur d’usage des choses, de civisme, d’Ethique et d’Altérité et même au départ d’Ontologie (du pourquoi des choses), et de Déontologie (du respect des choses) ! De la part de ces « Élites » dirigeantes, de ces élus sortis de la cuisse de Jupiter ou autre Dieu, de ce messianisme archaïque étasunien, et de tous ces européens sous acculturation étasunienne, corrompus, traitres aux valeurs qui ont fondée l’Europe, pas l’Union Européenne, mais traitres aux « Humanités gréco latine : qu’en est-il de ces valeurs philosophiques qui donnent le sens aux choses. Qu’en est-il aux Etats-Unis qui opposent démocratie et république ! Comment peut-on faire une telle opposition : quel manque de culture et quelle aberration intellectuelle !

Dans cette lutte commencée il y a presque deux millénaires et demi, vingt-cinq centenaires… ce qui est relativement peu au bout du compte, avec la philosophie naissante ; entre les philosophes, ceux de la raison raisonnable, du ni trop, ni trop peu, puis les « sophistes » et les « cyniques » : ce sont ces derniers qui sortent les grands vainqueurs aujourd’hui ! Et nous le devons à notre savoir, un savoir non pas seulement scientifique et technique qui serait supportable, mais voué au « scientisme » et au « technoscientisme » on ne peut plus « sophiste » et « cynique », totalement insupportable car en totale négation de la « Nature » et des « états de nature » dont notre propre nature humaine, nos aspirations à l’Humanité, au « Principe d’Humanité », ce qui ne convient pas du tout à ce savoir dominant affairiste et ploutocrate !