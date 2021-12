Etes-vous d’extrême droite ? C'est à une introspection que je vous invite. Il faut assurément vous poser cette question s'il vous prend l'idée de défendre un dictateur. Il serait bon, au moins dans quelques cas, que chacun s'interroge sur lui-même. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, nous avons constaté sur les réseaux sociaux que des intervenants pensent être de « gauche » ou d’ « extrême-gauche » alors qu’ils tiennent des discours d’extrême-droite. Seraient-ils d'extrême-droite sans le savoir ?

Si vous êtes des amis d’André Chanclu ou de Frédéric Chatillon vous êtes assurément d’extrême-droite et, dans ce cas, vous le savez. J’ai déjà expliqué dans un autre article qui sont ces deux individus. Je fais un bref rappel.

André Chanclu était déjà militant à l’époque où dans le GUD (Groupe Union Défense) et le mouvement « Ordre Nouveau » chaque militant avait un casque et une barre de fer, comme les antifas d’aujourd’hui. Il est toujours aux avants postes de l’extrême-droite mais le style a changé. Maintenant il supervise des productions sur internet, il organise des voyages en Ukraine ou en Russie, il tisse des liens à l’international, il cherche des financements… Il est co-auteur avec Jacques Mayadoux du livre « Ordre Nouveau raconté par ses militants ». Il explique notamment que ce sont eux qui ont décidé de créer le FN en 1972 pour donner aux fascistes français une apparence institutionnellement acceptable (voir cette vidéo).

Frédéric Chatillon, est né en 1968, quand Chanclu était déjà en pleine activité politique, mais il a en commun avec lui de ne pas se mettre sur le devant de la scène tout en étant un acteur majeur de la politique de la nouvelle extrême-droite. Il se tient le plus possible dans l’ombre tout en assurant la promotion de ses poulains. Il était dès 1991 le président du GUD (Groupe Union Défense) dont nous avons déjà parlé. Rappelons que c’était l’organisation étudiante française d’extrême droite la plus connue dans les années 1970. Elle a donné naissance au mouvement Ordre Nouveau en 1969 lequel a créé le Front National en 1972. Elle était réputée pour ses actions violentes bien avant que Chatillon n’y adhère. Il est par ailleurs un proche de la famille Le Pen. Il a rencontré Marine Le Pen quand ils étaient étudiants à la faculté d’Assas. A cette époque, le GUD pratiquait encore les actions musclées. Les troupes de Chatillon s’appelaient les « Waffen Assas ». Il a épousé en premières noces une amie d’enfance de Marine Le Pen et, tout naturellement, Jean-Marie Le Pen est le parrain de l’une de ses filles. Il crée l’agence de communication Riwal qui travaille activement pour le Front National et les campagnes de Marine Le Pen en France, mais elle est aussi prestataire du gouvernement d’Assad et elle héberge en France le site de Thierry Meyssan : « Réseau Voltaire ». En 1994, il est en Syrie aux côtés de Moustapha Tlass le sanguinaire ministre de la défense. Il souhaite que le militaire partage son expérience et lui apporte son aide en tant que président du GUD. La Syrie finance alors l’édition d’ouvrages révisionnistes et plusieurs campagnes d’affichage du groupuscule d’extrême-droite. L’agence de communication de Chatillon a créé le site du ministère du Tourisme syrien. En décembre 2009, elle réalise une campagne pour le ministère syrien du tourisme, en faisant tourner un car dans Paris pendant deux semaines, avec le slogan « Syrie, une nouvelle aire ». Selon le journal « Le Monde », Chatillon est un fervent supporter du Hezbollah et il a, de longue date, des amitiés solides et haut placées à Damas. Durant la guerre de l’été 2006, il organise un voyage au Liban, via la Syrie, avec Dieudonné, Alain Soral et Thierry Meyssan. Il fait un autre voyage de presse en août 2011, aux côtés de Thierry Meyssan.

André Chanclu et Frédéric Chatillon ont créé ce que j’appelle la nouvelle extrême-droite française. Il s’agit pour eux de faire un recrutement, le plus massif possible, en marge de l’extrême-droite traditionnelle des Le Pen et des Zemmour. Ils veulent construire une extrême-droite qui ne dit pas son nom. Ils recrutent des poulains, qui ne nient pas être d’extrême-droite, mais évitent de le crier sur les toits. André Chanclu expose cette nouvelle stratégie dans une vidéo.

Si vous partagez les idées des amis d’André Chanclu ou de Frédéric Chatillon vous êtes assurément d’extrême-droite et, dans ce cas, il n’est pas évident que vous le sachiez. Parmi leurs amis, en plus de la famille Le Pen nous avons déjà cité Thierry Meyssan, Alain Soral, et Dieudonné. Il faut ajouter Alain Benajam. J’ai publié des photos où on les voit ensemble dans un autre article. Je sais que beaucoup pensent que Dieudonné n’est pas antisémite et qu’il est seulement, et légitimement, antisioniste. Je les invite à lire ce que j’ai écrit dans un article intitulé « Le bouffon qui a ridiculisé un gouvernement » où j’explique comment s’est opérée chez lui une mutation. Je ne dis donc pas uniquement du mal de lui.

Un autre indice pourrait vous faire soudainement découvrir que vous êtes d’extrême-droite. Si vous allez chercher vos sources d’information sur les sites suivants, assurément vous prenez pour des faits avérés les discours de propagande de la nouvelle extrême-droite :

Egalité et Réconciliation. Égalité et Réconciliation (abrégé E&R) est une association politique fondée en juin 2007 par Alain Soral, ainsi que par Jildaz Mahé O'Chinal et Philippe Péninque, deux anciens responsables de l'organisation d'extrême droite GUD (Groupe Union Défense).

Égalité et Réconciliation (abrégé E&R) est une association politique fondée en juin 2007 par Alain Soral, ainsi que par Jildaz Mahé O'Chinal et Philippe Péninque, deux anciens responsables de l'organisation d'extrême droite GUD (Groupe Union Défense). InfoSyrie. Site web hébergé par Riwal, une société de communication appartenant à Frédéric Chatillon. Le site a été créé par Thierry Meyssan dès le début de la révolution syrienne pour relayer depuis la Syrie la propagande du pouvoir en place.

Réseau Voltaire. En 2012, est lancée l’association : « Réseau Voltaire France ». Le président est Alain Benajam et le vice-président André Chamy. On retrouve, comme membres du Conseil d’administration, Thierry Meyssan et Issa El Ayoubi.

Si vous ne vous renseignez pas sur les propriétaires et les créateurs des sites que vous affectionnez c’est comme si vous regardiez BFMTV sans savoir que c’est la propriété de Patrick Drahi ou si vous regardiez CNews sans savoir que c’est la propriété de Bolloré. Le comble c'est que, souvent, ceux qui sont ainsi sous l'emprise de cette propagande de la nouvelle extrême-droite accusent leurs interlocuteurs d'être "abreuvés par la propagande occidentale" et cela sans se rendre compte qu'ils ne font ainsi que ressasser l'idéologie de cette extrême-droite.

Dans le même genre, si vous appréciez tout particulièrement les productions de la chaîne YouTube TVLiberté c’est que vous aimez la propagande de l’extrême-droite. Cette chaîne a été lancée le 30 janvier 2014 par Martial Bild, ancien cadre du Front National. Elle est dirigée par Philippe Milliau, ancien dirigeant du Bloc identitaire.

Pour finir, je propose à chacun un petit test. Regardez chaque item de la liste suivante et comptez ceux que vous approuvez :

Négation de la lutte des classes au profit de l’exacerbation du nationalisme, c’est-à-dire de la haine envers d’autres nations. Mise en avant aussi des valeurs de l’occident chrétien. Les faits historiques ne s’expliquent que par les luttes entre des nations et des « blocs de nations ».

Diabolisation du communisme qui finit toujours par des dictatures. Cela est consubstantiel au communisme.

Défense des valeurs traditionnelles : travail, famille, patrie. « Gauche du travail et droite des valeurs ».

Défense de l’Europe avec des peuples de race blanche, de culture chrétienne et de politique anticommuniste comme la « Neue Europa » d’Hitler.

Lutte contre l’Empire (notion de Soral) qui est américain avec la complicité de pays européens comme la France et le Royaume Uni. Cet empire est dominé par les grosses fortunes juives dont Soros est le prototype.

Défense de la Nation et de l’Europe contre l’invasion migratoire principal danger de notre civilisation.

Antisémitisme dans la lutte contre « l’Empire » lequel est à la base du projet sioniste. La légitime défense de la Palestine est assimilée à la lutte contre les juifs (antisémitisme).

Islamophobie contre les musulmans potentiellement islamistes et djihadistes (les forces les plus sombres du monde). Soudoyés, ils sont en fait au service des grandes fortunes juives pour défendre l’Empire en toutes circonstances.

Défense de la famille et par conséquent de l’hétérosexualité. Opposition au divorce surtout par consentement mutuel…

Toutes les stratégies politiques de l’Empire sont élaborées par la CIA et Soros (Avec d’autres fortunes juives mais Soros en est le prototype). Elles visent essentiellement à s’accaparer les ressources en hydrocarbures de toute la planète. L’Empire est impérialiste. Il veut dominer le monde. La CIA et Soros sont responsables de tous les malheurs : les guerres, les révolutions…

Il n’y a pas de révolutions populaires mais seulement des révoltes fomentées par la CIA et les grandes fortunes juives à l’instar des « révolutions de couleur ». Avec de l’argent, il est possible de déclencher n’importe quelle révolution. Le complot « judéo-bolchévique » se répète à l’infini. Toutes ces fausses révolutions font intervenir des agents étrangers financés par la CIA. Les complots, dans chaque pays, sont ourdis par des officines étrangères dans le seul but de déstabiliser des dirigeants politiques qui font obstacle aux visées impérialistes de l’Empire.

L’extrême droite est la seule force capable de faire connaître la vérité. Elle essaie donc de contrer la propagande occidentale dont sont abreuvés les peuples du monde entier. Ceux qui ne comprennent pas que les discours de l’extrême-droite sont l’exacte transcription de la vérité sont de pitoyables imbéciles.

Si vous êtes d’accord avec plus de huit items, vous pouvez considérer que vous adhérez à l’idéologie de la nouvelle extrême-droite française. Il n’est pas possible d’exiger l’adhésion aux 12 items. Dieudonné doute qu'il faille que les européens soient tous de race blanche, Thierry Meyssan ne tient pas à l’obligation d’être hétérosexuel et certains concentrent leur racisme exclusivement contre les juifs.