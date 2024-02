Gaza, miroir de l'occident capitaliste

Gaza résiste et combat seule non seulement Israël, mais toutes les puissances oppressives occidentales. La guerre d'extermination qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux à Gaza (près de 30 000 morts) n'est en fait que le prolongement des guerres coloniales et néocoloniales menées par la Grande Bretagne, la France et les Etats-Unis pour asservir les peuples au prix de millions de morts. Rappelons pour mémoire que l'Etat d'Israël et ce qu'il est devenu aujourd'hui est un pur produit du colonialisme britannique qui s'est par ailleurs partagé avec la France la dépouille de l'Empire ottoman. La colonisation sioniste de la Palestine n'aurait jamais pu exister sans l'aide décisive de l'Etat colonial britannique. Les américains, contrairement aux européens, préfèrent soumettre indirectement ou d'une manière informelle les autres peuples en défendant les régimes réactionnaires locaux, en installant de nouveaux pouvoirs à leur solde et en établissant des bases militaires un peu partout. Le nombre de dictateurs par exemple installés ou soutenus par les Etats-Unis à travers la planète est impressionnant : Artur da Costa e Silva au Brésil, Juan Carlos Onganía et Videla en Argentine, le régime somoziste au Nicaragua, Maximiliano Hernández Martínez au Salvador, le régime de Fulgencio Batista à Cuba, de Marcos Pérez Jiménez au Venezuela, de Banzer en Bolivie, Soeharto en l'Indonésie, Marcos aux Philippines, Musharraf au Pakistan. Hosni Moubarak en Egypte etc. etc.

Après le colonialisme européen du XIXe et XXe siècles qui a tenu dans la servitude près de la moitié de la population mondiale, les Etats-Unis sont devenus, grâce à leur supériorité économique, les nouveaux maîtres du monde et les nouveaux oppresseurs des peuples.

"Le plus grand pourvoyeur de violence dans le monde aujourd'hui, mon propre gouvernement" disait Martin Luther King (1). Dans ce sens, Il n'est pas inutile de rappeler quelques dates parmi les plus violentes de l'histoire des États-Unis :

1945 utilisation des armes nucléaires contre les populations civiles d'Hiroshima et de Nakazaki. Bilan : 200 000 morts.

Guerre contre le Vietnam entre 1960 et 1975 : 2 millions de morts côté vietnamiens et 50000 soldats américains tués.

1973 Coup d'Etat militaire du général Pinochet au Chili avec le soutien des Etats-Unis : le nombre de morts est estimé à 3 200 en plus des 38 000 personnes torturées.

Première guerre contre l'Irak (1990) : entre 50 000 et 100 000 morts irakiens.

1999 guerre de l'OTAN, bras armé des Etat-Unis, contre la Yougoslavie : 100 000 morts selon l'ONU.

Deuxième guerre contre l'Irak (2003) : le nombre de victimes irakiennes n'est pas connu avec certitude. Les estimations vont de 100 000 à plus d'un million de morts.

2015 participation avec l'Arabie Saoudite à la guerre du Yémen qui a fait 377 000 morts (2).

Aujourd'hui en 2024, les Etats-Unis avec l'aide du Royaume Uni bombardent à nouveau le Yémen. Le nombre de victimes reste inconnu.

Etc. Etc. (3)

Les guerres américaines contre "le terrorisme" depuis les attantats du 11 septembre 2001 ont fait près d'un million de morts notamment en Irak, en Syrie et en Afghanistan (4).

L'existence d'Israël sur la terre palestinienne fait partie intégrante de ce processus d'expansion européen et américain pour dominer par la violence les autres peuples de la planète. Si Israël mène aujourd'hui une guerre génocidaire à Gaza avec le soutien inconditionnel de l'occident capitaliste, c'est qu'il est au coeur de cet ordre colonial et néocolonial occidental. "L’Occident a conquis le monde non pas par la supériorité de ses idées, de ses valeurs ou de sa religion, mais plutôt par sa supériorité dans l’application de la violence organisée" disait Samuel P. Huntington l'auteur du livre "le choc des civilisations" (5). Il aurait dû préciser cependant que cette violence repose elle même sur la supériorité économique. Car la violence de l'occident est le moyen qui lui permet d'atteindre son but, celui de soumettre et de piller les richesses des autres peuples. Le Secrétaire d'État sous la présidence de Reagan, le général Alexander Haig était plus proche de la réalité lorsqu'il disait : "Israël est le plus grand porte-avions de l'Amérique, il est insubmersible, il ne transporte aucun soldat américain et il est situé dans une région cruciale pour la sécurité nationale des États-Unis" (6). Autrement dit, Israël est la base avancée des Etats-Unis dans une région qui constitue encore aujourd'hui le plus grand réservoir de pétrole du monde."Je le dis depuis longtemps : si Israël n’existait pas, il faudrait l’inventer" déclarait Joe Biden le 18 octobre 2023 à Tel Aviv (7).

Il n'est pas étonnant dans ces conditions de constater que tous les dirigeants de l'occident capitaliste sont impliqués dans ce génocide en temps réel à Gaza. Leur négation de la vie humaine est totale. Leur volonté de vouloir anéantir tout un peuple est confirmée chaque joue qui passe.

Mais malgré toutes les horreurs, cette guerre a réveillé la conscience des peuples à travers le monde. Des millions d'hommes et de femmes sont descendus dans la rue pour manifester leur solidarité avec Gaza. C'est une véritable mobilisation mondiale en faveur de la Palestine. Dans le monde arabe, des marées humaines déferlent dans les rues du Caire, de Rabat, d'Amman,Tunis, Beyrouth etc. Mais les régimes en place dont la plupart avaient "normalisé" leurs relations avec Israël, encadrent, répriment et brutalisent les manifestants de peur que la colère populaire ne se retourne contre eux. Les peuples arabes sont en effervescence et la moindre étincelle risque d'embraser, comme en 2011, toute la région.

Les valeurs dont cet occident se targue encore aujourd'hui sont désormais enfouies sous les décombres de Gaza. Gaza est le miroir de cette "civilisation" capitaliste.

Mohamed Belaali

