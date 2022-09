Gouvernement et majorité présidentielle : tant d’intelligence et de bon sens !

Quand j’avais lu l’article intitulé : « Après Le Maire et son col roulé, Gilles Le Gendre a aussi une astuce pour la sobriété énergétique » avec le sous-titre : « Pour « montrer l’exemple », Gilles Le Gendre confie qu’il n’utilise plus son sèche-linge et étend ses vêtements à la main. Un geste déjà pratiqué par la grande majorité des Français, crise énergétique ou pas[1]. », je me suis rappelé un de mes articles précédents sur le site d’AGORAVOX, intitulé : « Un peu de décence, Monsieur Le Gendre ! »

Mais, reprenons les choses dans l’ordre, afin de clarifier un peu la situation et faire – autant que faire se peut – la lumière sur les lumières qui nous gouvernent.

Dans l’article intitulé « Un peu de décence, Monsieur Le Gendre ![2] », je faisais état des déclarations du chef de fil des députés macronistes (au moment des faits) qui traitait les Françaises et les Français de moins que rien. En effet, adoptant un ton arrogant, une posture de classe, Gilles Le Gendre disait à propos des manifestations des gilets jaunes : « Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons ». Ajoutant : « Et une deuxième erreur a été faite, dont nous portons tous la responsabilité (...) : le fait d’avoir probablement été trop intelligents, trop subtils, trop techniques, dans les mesures de pouvoir d’achat. Nous avons saucissonné toutes les mesures favorables au pouvoir d’achat dans le temps. C’était justifié par la situation des finances publiques, mais manifestement ça n’a pas été compris ». Gilles Le Gendre s’offusquait en fait des actions des gilets jaunes contre certains politiques de la majorité présidentielle et demandait le respect.

Quand on tient un pareil langage, le langage du mépris, on ne peut pas demander à être respecté ; le respect relève de la réciprocité. Si le peuple est respecté il respecte également ses élus (dans la mesure où ils l’expriment et qu’ils ne travaillent pas uniquement dans leur propre intérêt de classe, bien évidemment).

Avant cette sortie de Le Gendre et bien évidemment après celle-ci, d’autres « donneurs de leçons des salons » nous ont dit clairement que nous étions tous collectivement pas à la hauteur de leur intelligence et de leur classe.

Ce fut le cas Bruno Le Maire à propos de l’économie d’énergie. Il a déclaré qu’il ne portera plus de cravate mais que des pulls à col roulé pour rester au chaud et faire des économies. Avec de telles mesures les pays de l’OPEP vont faire faillite !!![3]

Après donc Bruno Le Maire, Gilles Le Gendre a lui aussi partagé son conseil pour limiter les dépenses énergétiques : étendre son linge plutôt que d’utiliser un sèche-linge électrique.

« Ma femme et moi, on a décrété qu’on ne se sert plus de sèche-linge. On étend le linge. Honnêtement ce n’est pas très compliqué », a déclaré le député de Paris sur franceinfo le mercredi 28 septembre. « Il faut montrer l’exemple, il faut expliquer », défend-il.

Gilles Le Gendre pourfend également le plafond du bon sens en poursuivant : « On ne demande pas aux gens de renoncer définitivement à regarder la télévision. On ne leur demande pas de vivre dans le noir. On dit simplement que quand une pièce est inoccupée et qu’on éteint le courant, ça y est, les 10 % ils sont tout près ».

Quelle intelligence supérieure !