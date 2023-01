Guerre d’Ukraine vs autres guerres : Omar m’a tuer

« L’Ukraine n’a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j’ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu’il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées et des parents qui perdent leurs gamins, des gosses qui deviennent orphelins. (…) Je suis surpris que les gens soient si atteints. »

Je suis moi très surpris qu’il est lâché de tels propos. Qui peut légitimement mettre en colère ! Non, il n’y a pas qu’en Afrique, que les gens de la rue ont été déjà confronté au deuil, à la guerre. C’esr en négatif sa méconnaissance de l’europe qu’il nous livre, et de tout le sang et les larmes versées. .

« L’Ukraine n’a pas été une révélation dingue pour moi. Je suis surpris que les gens soient si atteints. » Marie Antoinette n’aurait pas dit mieux....

Ce conflit d’un autre âge ramène les horreurs que nous avons entendu de nos parents dans notre jeunesse. C’est un retour de traumatisme, que Poutine a réveillé....Pas de la petite bière. Ce qui est sûr, c’est que nous nous sentons plus concernés, tous, d’un continent ou d’un autre, par les conflits qui sont à notre porte, en rapport au risque, et à l’identification aux victimes. Même au niveau d’un simple accident de voiture, vous serez plus touché s’il advient dans votre ville que de l’autre coté de la France. Les guerres que nous évoquons, d’ampleur différentes, soit régionales, ou baptisés « conflit majeur », par le risque de débordements systémiques qu’elles incarnent, obéissent aussi, nous le savons depuis longtemps, à la loi des kms. « Loin des yeux, loin du cœur... »

L’Amérique ne se sentit pas concerné pendant longtemps, avant Pearl Harbor, par ce qui se passait en europe.... Et même en France, en 39, un éditorialiste, osa poser la question « Qui veut mourir pour Dantzig ? »....

Omar Sy ne nous pose t’il pas la même question, quand il juge que ce conflit majeur, en Ukraine, inédite depuis 1945, qui est bien une guerre civilisationnelle, n’est pas différente des autres ? Tout semble se valoir pour lui., quand il balance ses propos inconséquents, et un brin matois et manipulateurs..... « Ça veut dire que quand c’est en Afrique, vous êtes moins atteints ? (…) Moi, je me sens menacé de la même manière quand c’est en Iran, ou en Ukraine. »

On peut lui dire que sa sensibilité personnelle n’est pas la règle commune en Afrique, et qu’il parle ainsi que pour lui, et que cela n’a aucun intérêt géopolitique. Les appels de Zelinsky aux Africains et aux Brésiliens, leur demandant de condamner fermement l’agresseur Russe, n’ont pas rencontré de succés, car ces peuples ne se sentaient pas concernés, autrement que dans leurs intérêts propres menacés. Et le retour était encore souvent bien pire, car leurs leaders demandaient à Zelinsky de pactiser avec les Russes, voir de s’aplatir, en rapport avec les conséquences fâcheuses de ce conflit avec leur économie.

« Avec 54 pays, le continent africain est plus que bien placé pour influencer le résultat des votes à l’ONU à propos de la crise ukrainienne. Cette fois-ci, 26 pays africains ont voté en faveur de cette résolution. Quant au Mali, à la République centrafricaine, à l’Éthiopie, à la République du Congo, à l’Afrique du Sud, au Soudan, à l’Ouganda et au Zimbabwe, ils comptent au nombre des pays africains qui se sont abstenus. »

On me dira qu’il faut bien que les pays Africains, ou le Brésil, nourrissent leur population, et que la Russie fait du chantage encore une fois, adoptant celle ci aux pays différents. Parfois ils jouent avec les cours des céréales, par la rétention des supertankers, parfois ils prennent en otage une basketteuse américaine, comme le font les mollahs. Mille nuances de gris. Poutine joue à la roulette Russe, comme un bon maitre chanteur, menaçant de tout faire sauter. Et pas seulement au niveau des équilibres économiques.



Bon courage à ceux qui font confiance à cette crapule ! Si l’on soutient l’Ukraine, c’est qu’ils sont sur la ligne de front, et qu’ils nous protègent. Si Poutine avait réussi son blitzkrieg, ce serait peut être bien Spunik ou RT Russia qui interviewrait Omar Sy. Mais serait il encore en France, ou aux states ? Un uniforme de tirailleur pris dans une caisse aux accesoires d’un plateau de cinema n’est pas comparable à celui qu’on distribue à ceux qui sont volontaires sur le front d’Ukraine. C’est eux les vrais acteurs, à qu’il faut donner un micro !

Voilà ce qu’Omar Sy n’a pas compris : Ce qui se passe en Ukraine est un événement majeur, et dans les développements se prolongent bien au dela des frontières de ce pays, et plongent jusqu’en Afrique ! Se contenter de le banaliser dans le gris des jours est irresponsable. Nous sommes au café du commerce en ligne. Mais il faut sauver le soldat Omar. Le distribution du flm « tirailleurs » en dépend !