Hauts Potentiels HPI HPE : la belle arnaque

Vous avez sûrement remarqué depuis quelques années que certaines personnes revendiquent fièrement une certaine différence, et pourquoi pas un certain statut au sein de notre société, celui d'être un HPI, ou HPE, voire les deux. Ils sont désormais diagnostiqués "Haut Potentiel", et cette découverte est en train de tout changer pour eux. En bons militants de la cause, ils essaient alors d'expliquer à leurs interlocuteurs en quoi ce changement est positif. Ils informent le monde des neurotypiques qu'il y a un autre monde à découvrir et à accepter : celui des atypiques qui ne se cachent plus. Ce phénomène sociologique fascinant sera intéressant à décrypter dans l'article qui suit. >> EXTRAIT GRATUIT du livre ICI <<

Qui sont-ils ?

Qui sont ces Hauts Potentiels qui semblent constituer un groupe restreint de personnes qui seraient faites d'un autre bois ? S'agit-il d'une élite incomprise ? Enviable ? Pour quelles raisons ces personnes s'expriment-elles à voix haute aujourd'hui ?

> Comment identifier un Haut-Potentiel Intellectuel en 12 points ?

> Comment identifier un Haut-Potentiel Emotionnel en 8 points ?

Les articles qui sont titrés de la sorte fleurissent sur tous les médias (internet, magazines...) pour informer sur ces deux types de fonctionnement voisins dans la catégorie globale du Haut Potentiel. Chacun (ou plutôt, les personnes en quête de réponses) s'essaie alors à passer le petit test qui est proposé en ligne, afin de voir s'il coche quelques cases "HP". "Démarrez votre TEST ICI" trouvera-t-on écrit sur un bouton à cliquer :

Une pensée originale

Le sujet HPI a une pensée foisonnante (critère n°6) dite en arborescence, qui lui permet de prendre en compte différentes idées de manière simultanée (critère n°3) et de faire des liens auxquels personne n'aurait pensé, d'où ce formidable potentiel créatif qui ne demanderait qu'à être exploité. Mais le contrecoup de ce génie serait que la personne aurait du mal à s'adapter aux normes comportementales exigées (critère n°4), se sentant inconfortable, voire agressée par cette impérieuse nécessité de se conformer. Elle serait ainsi contrainte de se renier en de nombreuses situations (critère n°10). Il lui faudrait alors fonctionner en faux-self pour tenter vaille que vaille de s'adapter et d'éviter le rejet. Cette adaptation serait coûteuse pour la personne HP incomprise.

Libre-penseuses et empathiques

Libre-penseuses (critère n°5), ces personnes constatent qu'elles sont rarement d'accord avec la majorité. Leurs positions idéologiques se veulent très tranchées, d'où une certaine rigidité. Elles ont parfois un souci du détail et de la perfection qui vire à l'obsession. Elles pourraient même y avoir un certain mépris pour le panurgisme dont beaucoup feraient preuve à leurs yeux. Ne venez donc pas leur parler du conformisme intellectuel véhiculé par les médias mainstream. Dans ce domaine de l'indépendance d'esprit, elles se distinguent donc, et restent incomprises et stimagtisées.

Hypersensibles, ou hyperempathiques, elles se laissent très facilement traversées par les émotions véhiculées par leur entourage. Elles ont ainsi tendance à capter très rapidement l'état d'esprit et l'état émotionnel des personnes qui leur font face. Mais cette hypersensibilité, comme les autres "dons" supposés, a bien sûr son pendant, celui de les épuiser mentalement. Elles ont alors besoin de s'extraire régulièrement des milieux bruyants ou qu'elles ressentent comme malveillants. Certaines personnes diront ouvertement que l'énergie de tel lieu est néfaste, et d'autres ne le diront pas dans le souci de ne pas passer pour des Hauts Perchés. Elles s'éclipseront alors dès que possible.

Avez-vous parfois le sentiment d'être en décalage ? Incompris ?

Voici un sous-titre explicite qui attise la curiosité des personnes cherchant à comprendre ce dont elles souffrent depuis tant d'années. Elles auront en effet un sentiment d'illégitimité massif, ne se sentant pas reconnues à leur juste à valeur. Leurs efforts d'ajustement afin de trouver une place, d'intégrer un groupe social et de s'y sentir bien, sera rarement couronné de succès. Les personnes neurotypiques rejetant leur différence, percevraient toutes leurs particularités comme une tare, et n'auraient pas la tolérance nécessaire pour les inclure dans leur cercle.

On en viendrait presque à se demander au final si ces personnes hypersensibles sont à soigner, ou si le monde ne serait pas comme elles le prétendent trop cruel et impitoyable ?

Cette question est à ce stade de notre réflexion capitale, parce qu'en effet, toute la communication des articles ou reportages en question, aboutit à la même ritournelle :

"Vous cherchez désespérément votre place dans ce monde ?

Vous pensant malade, vous souffrez de votre différence ?

Mais vous faites erreur, car vous êtes simplement différent et ce monde non inclusif peine à considérer à sa juste valeur votre richesse.

Nous pouvons vous aider à apprécier votre différence, et même à la revendiquer fièrement.

Ne vous cachez plus. N'ayez plus honte d'être qui vous êtes.

On vous a dit que vous aviez un problème, que vous étiez handicapé même ? Ils ne savent pas de quoi ils parlent. La vérité est que vous êtes "HAUT POTENTIEL", et que comme ils n'ont pas accès à ce que vous êtes, ils disent que vous avez un problème.

Eh bien je vais vous révéler quelque chose, vous n'êtes pas la seule personne à souffrir de votre condition intellectuelle et/ou émotionnelle différente. Nous allons vous donnez les outils pour comprendre pourquoi vous souffrez, et vous apprendre à communiquer sur ce qu'ils pensent être un trouble. Nous allons ainsi amener les gens à vous comprendre et à vous faire toute la place que vous méritez."

Un endoctrinement

Voilà le discours qui au sortir d'une conférence sur le sujet "HP", commencera doucement à se construire dans l'esprit des personnes cherchant des réponses quant à leur satanée différence ou satané mal être au choix. On pourrait se dire après tout que les auteurs de ce discours n'ont d'autre objectif que celui philanthropique d'aider en effet ces personnes à se découvrir, à trouver leur place en ce monde. Mais l'on perd rapidement cette illusion lorsqu'on nous glisse en sortant d'une conférence, tout un tas de flyers, cartes de visites, adresses internet pour participer à d'autres séminaires, rejoindre une communauté, payer des formations... On comprend aussi ce que cache cette bienveillance lorsqu'on découvre quasi-systématiquement le bouton "Cliquez ici pour connaître notre programme" en bas des nombreux articles inondant la toile.

Des questions ?

Les questions se bousculent alors en notre esprit : Ne s'agirait-il pas d'une vaste arnaque ? N'aurait-on pas tendance à exploiter la détresse de ces supposés "HP" en leur promettant un monde meilleur ? Les associations spécialisées s'étant démultipliées ses dernières années sont elles vraiment sans but lucratif comme elles le prétendent ?

Que se cache-t-il derrière cette revendication des minorités "HP, Autistes, TDAH, et autres" qui revendiquent toutes le droit à la différence, et surtout le droit de se défaire de leur statut d'handicapé ?

Les HPI - HPE ressentent puissance dix les émotions, réagissant parfois avec excès. Leur entourage ne cessent de leur reprocher de ne pas contrôler leurs émotions, de ne pas maîtriser leur réaction. Certains n'entendent pas ces reproches car ils ont trouvé la parade en s'isolant systématiquement dès lors qu'ils sentent le terrain devenir glissant. Mais les groupuscules d'aides aux personnes "HP" leur diront que ce qui était jusqu'ici jugé comme une faiblesse doit désormais être considéré comme un atout. Tout est dans le titre : "Haut Potentiel" signifiant : "Vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, quelque chose en plus."

C'est probablement pourquoi de nombreuses personnes s'étant reconnues dans ces désignations et ayant suivi tout le parcours initiatique des articles, reportages vidéo, conférences, réunions de personnes concernées en milieu associatif, finissent sans mal par se transformer en militants défendant la cause de leur vie :

- 1) Faire reconnaître et valoriser le formidable potentiel des personnes qui appartiennent à leur groupe ;

- 2) Ne plus se cacher ;

- 3) Changer les mentalités ;

- 4) Débusquer de nouveaux HP, faire grandir la communauté.

Une culpabilité renversée

Au passage, les têtes pensantes de ce système osons le dire, s'emplissent les poches sans vergogne, mais les personnes concernées se sentent en effet mieux, car elles ont désormais ancré en elles la conviction que, dans un monde idéal, leur différence ne devrait plus être un problème mais une richesse.

La culpabilité est alors renversée, les personnes devant faire l'effort de s'adapter n'étant plus les personnes atypiques, mais les personnes ordinaires (neurotypiques), qui sont désormais sommées de supporter la différence sous peine d'être jugées intolérantes, non wokistes !

En résumé, ces personnes ayant du mal à gérer leurs émotions (réagissant au quart de tour, vous faisant des remarques crues et disproportionnées à la moindre occasion, vous faisant ressentir mal à votre tour : "Mais qu'ai-je pu dire de si offensant pour me prendre en pleine face cette marée de reproches si sévères ?"), n'ont plus de problème à partir du moment où elles sont protégées par le label "HP". C'est formidable !

Alors oui, de tout temps il y a eu des personnes qui avaient un Haut Potentiel, mais notez que ces personnes n'avaient pas besoin de le revendiquer et ne traînaient pas avec elles les difficultés d'adaptation sociale décrites plus haut. On peut, Dieu merci, non pas ÊTRE un Haut Potientiel, mais AVOIR un Haut Potentiel, et être adapté. Voyez vous cette différence capitale entre la revendication d'un état (ÊTRE) qui représente le sujet tout entier, et la désignation d'une particularité (AVOIR) qui n'est qu'une partie d'un grand tout ?

Un Quotient qui a bon dos

Nul besoin de sauter une classe ou d'appartenir à un groupe d'élite dont on a la protection et la bénédiction pour se sentir bien. L'idée que le sujet "HP", autrefois simplement appelé "sujet surdoué", se sent mal dans sa peau lorsqu'il n'est pas entouré de gens brillants qui pensent aussi vite et bien que lui, est une fabrication abusive. On pense alors solutionner le problème dès l'école primaire en se demandant si l'enfant en question ne doit pas sauter une classe. On consulte des neuropsychologues profitant sans se faire prier de ce marché doré (tests entre 200 et 600€), afin qu'ils attestent bien que le QI de l'enfant est supérieur, et que cette particularité explique donc son indaptation en classe et hors classe. Mais en se focalisant ainsi sur ce lien facile entre intelligence supérieure et mal être, on ignore trop souvent tout le reste qui est majeur, et information déplaisante pour beaucoup, ce reste n'est pas généré comme on voudrait nous le faire croire par une structure neurologique qui serait hors normes (atypique de naissance).



Un marché très lucratif

Les nombreux coachs et thérapeutes auto-proclamés ne s'en laissent bien sûr pas conter, et proposent à leur tour des tests et recettes miracles d'accompagnement. Ces tests perlimpinpins sont proposés en ligne à des prix exorbitants (300€ à ...) par ces excellents communicants. Détection et accompagnement, telle est la clé de leur nouvelle richesse. Nous ne seront pas surpris d'apprendre alors, que des groupes sectaires investissent également ce marché depuis peu, laissant penser à leurs sujets que leurs différences font d'eux des élus.

Ces bons vieux diagnostics que l'on posait jadis...

En réalité, nombre de ces cas "HP", lorsque l'on creuse un peu sur un terrain clinique, sont des personnes pour lesquelles il aurait fallu poser d'autres diagnostics beaucoup moins flatteurs (ces bons vieux diagnostics que l'on posait jadis). Leur inadaptation ou mal être pourrait en effet être généré par :

- Un narcissisme défaillant qui se serait mal édifié (une cause très fréquente croyez en notre expérience) durant leur enfance : Mais ces explications psychanalytiques sont bien trop complexes aujourd'hui bien sûr, pour une doxa qui converge vers une vision de l'être humain qui n'est plus que chimie et biologie. On nous ferait presque croire qu'avoir été en permanence dévalorisé par ses parents, qu'avoir subi de leur part des remontrances injustifiées, des réactions violentes, imprévisibles, ne pourrait pas rendre ces personnes hypersensibles une fois adultes. Les nerfs à fleur de peau, ces personnes ne pourraient pas s'isoler, se sentir incomprises, différentes, et finalement rejoindre un réseau "HP" dans lequel elles pourraient enfin trouver un sens à leur existence.

Remarque : Certains, pour "solutionner" cette faille, ne rejoignent pas de groupe "HP" mais une secte, ou plongent dans la pratique intensive d'une religion (ou autre addiction) qui devient la vérité à revendiquer, la nouvelle identité. Bref, ils tiennent enfin leur remède pour remplir le vide et le désespoir qui les anéantissait jusqu'alors.

- Une personnalité paranoïaque donnant au sujet une vision altérée du monde, l'amenant à se montrer méfiant, et donc à s'isoler : Dans cette pathologie, les traits de mégalomanie se traduisent par une centration sur soi, une intolérance envers les autres, un mépris parfois, et une rigidité ne laissant aucun doute sur le fait que la personne soit inadaptée socialement. Ces personnes suspicieuses et incomprises, peuvent aussi trouver refuge dans le réseau "HP" pensant avoir enfin mis un nom sur leur différence.

- Une personnalité limite (bordeline) qui est aussi caractérisée par des relations très conflictuelles avec son entourage : Car on ne peut pas trouver plus à fleur de peau (rapidement irritable - colères soudaines et disproportionnées - donnant à l'interloctueur le sentiment de faire face à un volcan qui pourrait exploser d'un moment à l'autre) que ces personnes qui se ressentent facilement abandonnées ou rejetées. Elles ont tendance à se dévaloriser rapidement et se sentent incomprises. Elles sont marquées par l'instablité aussi dans leur carrière, car elles changent souvent d'idée ou de valeurs personnelles. Elles adoptent des comportements impulsifs, déviants ou autodestructeurs, traduisant tout leur mal être. Une très faible estime de soi (eh oui, le narcissisme encore !), une peur viscérale du rejet, de la solitude, un grand vide intérieur, les tenaille. Alors oui, celles-là pourront aussi rejoindre le groupe des "HPE" pensant que cette hypersensibilité, cette impossible gestion de leurs émotions, est due à une constitution neurobiologique différente à laquelle elles ne peuvent rien : la neuroatypicité des "HP".

- ...

Conclusion : ni malade, ni responsable

C'est aussi tout ce monde que les promoteurs et profiteurs du système "HP" récupèrent et endoctrinent. Être un cas borderline est-il un atout ou un malheur ? Cette nouvelle appellation "HP" est un phénomène de société fascinant, car il nous dit en résumé que le sujet n'est plus malade, plus responsable de ses émotions ou de ses réactions imprévisibles. Sa différence n'est plus issue d'une histoire pouvant l'expliquer, elle n'est pas acquise mais innée :

"Votre constitution est différente. Vous êtes né différent, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas votre faute, vous n'y pouvez rien. Et pourquoi devriez-vous changer ? Pour plaire à cette majorité tyrannique qui voudrait vous bannir parce que vous ne rentrez pas dans son moule ? A bas cette dictature conformiste, et vive la belle différence !"

PAR JEAN-LUC ROBERT https://www.jeanlucrobert.fr/

auteur de :

Ma vérité sur l'autisme

LezAPe : La face cachée de la psychologie de l'enfant

L'ENFANT : L'instrument du Conflit Parental

Les Amours Nues