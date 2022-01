Im-passe vaccinale... et politique

300 000, 400 000 contaminations quotidiennes à la COVID 19 en France ces derniers jours. Ce chiffre record sera-t-il battu demain ? La semaine prochaine (?) s’interrogent la presse et les gouvernants, bras armés de la diffusion de la peur depuis 2 ans auprès des Français. Pourtant, sauf à être un statisticien de l’économie de la santé, personne ne compte chaque jour le nombre de personnes atteintes de la grippe, de la gastro-entérite ou d’autres pathologies contagieuses. Pourtant, le professeur Laurent TOUBIANA, éminent épidémiologiste de l’INSERM affirme avec bon sens, me semble-t-il, qu’une épidémie s’évalue et se mesure aux nombres de malades et de morts. Pas aux nombres de personnes testées. Il est vrai qu’annoncer, comme le fait le gouvernement français, des centaines de milliers de contaminations quotidiennes, c’est bien plus anxiogène que d’affirmer que seulement 0, 25 malades sur 100 constituent la cohorte des nouveaux malades COVID-19 admis dans les hôpitaux ou encore que seulement 3, 1 malades sur 100 000 occuperont les services de réanimation et de soins critiques. (https://covid.irsan.eu/) Avec ce second paradigme, comment aurait-il pu confiner 67 millions de français durant 3 mois en 2020 ? Comment serait-il parvenu à détruire nos libertés d’aller et venir, à substituer au débat parlementaire démocratique le huis clos obscur du Comité de Défense Sanitaire ? Comment ce gouvernement a-t-il pu s’endetter à ce jour de plus de 240 milliards d’euros au nom du « quoi qu’il en coûte » ?

Comment a-t-il pu franchir en toute impunité la dernière étape ? Passer du passe-sanitaire au passe vaccinal pour ne pas écrire au « passe politique ». Voté ce samedi 15 janvier, cette obligation vaccinale qui ne dit pas son nom devrait entrer en vigueur dans quelques jours sauf si un puissant éclair de lucidité du conseil constitutionnel venait à apparaître.

Autrement dit, le gouvernement instaure un ausweis numérique – en 2022, cela s’appelle un QR code, c’est plus moderne – pour n’autoriser qu’une partie des citoyens de ce pays à tout bêtement vivre, travailler, faire du sport, partir en week-end ou en vacances, visiter un musée, aller au cinéma, au théâtre ou au restaurant etc… à l’heure où le variant omicron s’apparente à un gros rhume selon de très nombreux médecins et épidémiologistes qui défilent sur les plateaux de télévision. Pour tous les autres français, c’est ceinture et bretelles y compris pour le million de français de plus de 65 ans vulnérables et non encore inoculés aux Pfizer, Moderna ou à je ne sais quelle autre « sésame » pharmacologique si l’on en croit les mantras du bonimenteur Docteur VERAN. Quant à nos enfants, déjà muselés par le port permanent du masque à l’école, ils sont les sacrifiés de la pandémie sur l’autel de l’injonction présidentielle de la « guerre contre le virus » (MACRON dans son allocution du 16 mars 2020). Advienne que pourra des détresses psychologiques et des retards d’apprentissage chez nos enfants brutalisés depuis 2 ans.

Comme si cela ne suffisait pas, le sieur MACRON a annoncé début janvier vouloir « emmerder » les quelques 5 millions de français non vaccinés. Il faudrait savoir si cette population, éloignée de la vaccination et plus généralement de la médecine, est aussi éloignée des bureaux de vote ! Si ce n’est pas le cas, je vous fiche mon billet que tous les bureaux des CPAM de France vont les contacter dans les prochaines semaines pour les convaincre d’accepter la piqûre salvatrice et d’aller voter pour le candidat qui les aura protégés. Suivez mon regard.

Notre pythie présidentielle sait très bien que le virus de la COVID-19 se joue des variants et qu’il prolifère, que vous soyez vacciné ou non. Pourtant, 91% des français en âge d’être vaccinés le sont. Il faut donc continuer d’entretenir la peur jusqu’aux élections, plus précisément jusqu’à mi- mars. Et, comme par miracle, la pandémie anxiogène laissera la place à l’élection mais très peu aux débats, le jour de vote étant trop proche (1er tour le 10 avril 2022).

Quid de la stratégie du nucléaire civil du pays et plus généralement de la politique énergétique ? Quid de la persévérante continuation de la fabrique de crétins qu’est devenue l’école ? Quid du niveau des charges sociales des entreprises ? Quid du financement des retraites des français ? Quid de l’endettement public (120% du PIB fin 2021) qui reporte sur les deux générations futures un effort financier qui sera insoutenable pour eux ? Quid de la sécurité publique et des moyens donnés à la justice ? Quid de la politique de l’immigration ? Quid de l’avenir de la France dans l’Europe ?

Ces débats profonds, essentiels seront sciemment escamotés par le pouvoir.

C’est, je le crois, le pari de MACRON en vue de sa réélection.

Le laisserez-vous faire ?

Bertrand RENAULT. 20 janvier 2022