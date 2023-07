Insensiblement, le Miniver administre la novlangue par perfusion et commence avec le scrabble

@beo111

Merci pour cette analyse pertinente.

Dans le roman d’Orwell, la réduction du lexique à un minimum est un but en soi idissociablement liée àau projet de réduction de l’étendue de la pensée, la conviction des dirigeants étant que, si un mot n’existe pas, la réalité qu’il décrit disparaît. Ce qui est faux, bien sûr, les idées (qui ont une date de naissance) n’étant pas mortelles et pouvant se transmettre dans la clandestinité. On ne peut pas les mettre en prison. Tous les états « totalitaires » du passé en ont fait l’expérience à leurs dépens. Mais en attendant, pendant toute la durée de leur existence, la population souffre..

Ce qui est caractéristique dans initiative de la FISF, ce n’est pas seulement l’interdiction de l’usage de certains mots (pourquoi éasiate« et pas »chinetoque" et « niakoué » ?), mais surtout la nature des mots introduits qui sont tous liés à l’idéologie « wokiste » et au mouvement LGBT. Ce nouveau lobby made in USA a pour principale activité de détourner les regards des réalités (finance, industrie de l’armement, endettement des états par des banques privées, etc.), on particulier en inventant un vocabulaire et une syntaxe utilisés dans certains mouvements où on parle d’"hommes reconstruits".

Le paradoxe, c’est que l’appauvrissement du vocabulaire s’accompagne d’une prolifération lexicale, tout comme la multiplication des chaines info a appauvri l’info jusqu’à la tuer pour se transformer en organes d’injonctions du pouvoir. La période du confinement Covid en a été une illustration flagrante, avec le décomptage quotidien des morts alors que le taux de mortalité n’a pas bougé et avec l’omniprésence de charlatans en blouse blanche, nouvel uniforma censé garantir la compétence et une approche scientifique.