Jusqu’au dernier Ukrainien ?

>>>Vous avez un problème de temporalité.<<<, me reprochez-vous !



Vous êtes très sûr de vous !

Vous connaissez donc ce point particulier d’histoire africaine mieux que moi, et je vous en félicite !

Vous allez donc pouvoir nous expliquer un truc !

l’U. R. S. S, la Chine et quelques autres joyeux drilles avaient déjà pénétré l’Afrique francophone depuis des décennies. ( Cf. : Les Russes dans les mines d’or de Kalana, au ministère de la Guerre du Mali, et un peu partout ; les Chinois dans certaines fermes très expérimentales, entre autres ; notre subtile et omnisciente alliée la C. I. A. à travers certaines églises particulières et ses consulats. Etc. Etc. )

Or, pendant cette période, jamais ces champions de la subversions n’avaient réussi à convaincre les Africains en profondeur et les relations aux plus niveau étaient resté bonnes.

Par contre, depuis l’arrivée de M. Macron à la présidence, ils ont réussi à retourner complètement la situation en leur faveur au détriment de la France, et ceci de manière infiniment plus brutale et probablement irréversible depuis que « le french Marlborough" s’en-va-t-en-guerre en Ukraine sans savoir comment il reviendra !

Glisser des peaux de bananes peut être amusant à l’occasion, mais à condition de ne pas marcher soi-même dessus, car à partir de là, ce ne sont plus les mêmes qui rient !