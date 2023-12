Réponse à un article organisé avec beaucoup de mauvaise foi

Vous l’avez sans doute remarqué, plus la guerre évolue en leur défaveur, plus les pro ukrainiens se réfugient dans le mensonge frontal. L’un deux ayant, avec un certain talent littéraire accumulé plus de mauvaise foi que la moyenne, il semblait intéressant de violer la loi de brandolini et de lui répondre. Ainsi, chacun pourra, avoir la liste des mensonges actuelle de l’empire et la contrer. Evidemment, vu la masse, chaque réfutation est assez sommaire, mais vous avez ainsi un kit pour répondre.

Réponse à :

Vers la fin de Poutine - AgoraVox le média citoyen

Mon cher,

Je vous remercie de votre article, fort bien écrit, mais comme dit dans le président, je vais avoir à présenter de graves critiques.

un personnage qui n’est somme toute qu’un vulgaire et sanguinaire mafieux devenu dictateur,

Dommage, poutine était un haut fonctionnaire attaché à la présidence russe et coopté par le président au pouvoir. Pour le coup, ca me rappelle des similitudes. Oserais-je Emmanuel Macron ? Eh oui, les méthodes des mondialistes pour nommer leurs hommes ne changent pas. Merci d’avoir confirmé que Macron était un dictateur

Poutine a une carrière complète de fonctionnaire au service de l’URSS puis de l’état Russe. Il joint de hauts diplômes à une Kyrielle de postes à l’étranger. Donc, il n’y a pas l’ombre d’un passage dans la mafia.

Premier élément factuellement FAUX.

se cachant derrière le masque d’un prétendu sauveur.

Il est vrai qu’avoir restauré l’Etat, remis en place le paiement des salaires des fonctionnaires, avoir doublé le PIB/ha du pays c’est peut-être insuffisant pour avoir le titre de sauveur, mais j’aimerais voir UN seul dirigeant occidental ayant accompli un dixième de cela.

qui voit peu à peu son pays s’enfoncer dans une crise sans précédent depuis la seconde guerre mondiale.

Ah ? Laquelle ? La Russie gagne la guerre, elle le fait sans mobiliser et sur les zones arrière la vie continue normalement. On compare avec la crise sociale en France ?

Un dictateur

Vous vous contredisez mon cher. Vous admettiez plus tôt que le peuple russe consent à se laisser gouverner par Poutine. C’est le sens du mot légitimité. Poutine a été systématiquement élu et réélu avec des marges importantes. Les blagues sur les prétendues irrégularités (Il y en a sûrement eu, sur 17mio de KM² c’est inévitable), mais elles ne remettent pas en cause la marge par laquelle Poutine a gagné. D’ailleurs les sondages de Levada (Donc l’opposition) trouvent des taux d’approbation en ligne avec les scores électoraux.

Donc là, encore vous attribuez à Poutine un attribut qui est factuellement FAUX.

envoie sans l’ombre d’un remords toute une jeunesse se faire tuer

Je sais qu’il s’agit de la propagande des Kieviens. Mais en dehors de ces gens-là, personne ne voit ces immenses pertes russes. Le décompte de Media zona, même si on peut lui ajouter un facteur de sécurité de 20% (Pour les disparus et le délai d’enregistrement) est à 38000 morts enregistrés sur certificats de décès. Si les pertes étaient si lourdes que vous le laissez entendre, jamais le recrutement des volontaires ne serait si élevé.

Donc là encore il est probable que vous êtes factuellement faux.

Certains de ces jeunes Russes, les plus intelligents

Non, victimes du narratif occidental. Beaucoup d’entre eux sont d’ailleurs revenus, mais passons.

D’où le dernier discours délirant de Poutine demandant aux femmes russes d’avoir sept enfants

La politique familiale est depuis longtemps un sujet en Russie. Ils ont conscience d’avoir eu une génération sabordée dans les années 90 et qu’il va falloir rattraper, surtout s’ils veulent mettre en valeur la Sibérie. L’enjeu des prochaines années pour la Russie est d’accélérer les gains de productivité.

Poutine a également fermé les frontières

Ah bon ? Les frontières avec la Chine sont fermées ? première nouvelle. Quant à la Finlande, je vous invite à regarder ceci :

La Finlande ferme sa frontière aux Russes (lemonde.fr)

C’est la Finlande qui a fermé ses frontières, pas la Russie qui bloque. Bien au contraire le discours officiel Russe reste la liberté de circulation.

Donc là, encore vous nous gratifiez d’une information qui est factuellement FAUSSE.

La Russie est devenue une vaste prison.

Bis repetitas, vous en informerez Xavier Moreau svp ? Lui était au Canada il y a peu. Il ne me semble pas avoir une âme de prisonnier.

Par contre, je vous rappelle qu’en Ukraine, vous n’avez pas le droit de partir à l’étranger. 10 ans de prison me semble-t-il.

Là encore : FAUX.

Quand on expose ainsi sa force, c’est qu’on est faible.

Pur procès d’intention de votre part, mais passons.

l’armée russe à Avdiivka qui se solde actuellement par un massacre

A voir, pour l’heure ce sont les Ukrainiens que l’on voit pomper des renforts vers cette ville.

où la célèbre armée rouge

Ah bon ? Moi je connaissais l’armée russe. L’armée rouge, armée de l’Union soviétique a disparu. Passons, cela vous rappelle votre jeunesse j’imagine. On vous a bien lavé le cerveau, cela ressert aujourd’hui.

Comment une armée aussi inefficace, aussi corrompue et aussi peu organisée et motivée

Alors, sans nier l’existence de problèmes dans l’armée russe, cela ne reflète que vos informations tirées de la propagande ukrainienne. Cette armée s’est pourtant révélée meilleure que vous ne le dites face à l’offensive de Robotnye. Donc, permettez-moi de mettre en doute vos affirmations bien péremptoires.

contre l’armée ukrainienne, qui elle est hyper motivée, organisée, volontaire

Ah bon motivée ? On ne le dirait pas si on constate les difficultés de recrutement reconnus par les officiers ukrainiens eux même.

Organisée ? Mince alors, que ne l’avons-nous vu à Robotnye où les troupes ont été envoyées dans les champs de mines sans moyens de brêchage.

Volontaire ?

Oui, peut-être, mais pourquoi est-ce que je vois souvent les unités de type Azov en seconde ligne ? Ça ressemble souvent à un dispositif de bataillon d’arrêt.

En tout cas, magnifique procédé littéraire où vous avez construit l’opposition parfaite, dommage que cela relève de la littérature et pas du réel.

et utilisant des techniques et des armes de combat de dernière génération.

Ah bon ? Moi qui croyais que les Marder devaient-être remplacés par des Puma, les AMX10RC par l’EBRC Jaguar. Les Ukrainiens se réjouissent de recevoir des F16 conçus il y a 50 ans. Je vous accorde que vu les performances du F35, cette situation est peut-être préférable pour faire la guerre.

Donc, là encore, votre affirmation est factuellement FAUSSE.

On peut d’ailleurs se rendre compte de la décrépitude de l’armée russe lorsque Poutine va quémander des armes à la Corée du Nord et à l’Iran.

Ah ? L’Ukraine reçoit un patchwork de matériels de 37 pays, mais ce n’est pas un signe de décrépitude, en revanche lorsque les Russes importent des munitions standardisées où une arme qui a frappé au cœur de l’Arabie Saoudite (Les drones Shaed ont frappé les raffineries d’ARAMCO, mailgré ce qui passait pour l’une des meilleures défense AA du monde) là, c’est un signe de faiblesse ?

D’ailleurs l’Ukraine se vante de commencer á produire un équivalent au Shaed :

Ukraine launches serial production of Shahed drone analogue | Ukrainska Pravda

La logique ne vous intéresse pas beaucoup me semble-t-il ?

encore le font-ils bien sûr pour leurs propres intérêts sachant qu’ils pourront soutirer à la Russie une partie de sa technologie de pointe.

Bien sûr et que faisons-nous lorsque nous vendons des rafales ? Des transferts de technologies ! Mais j’imagine que dans ce cas, c’est différent…

Donc, votre affirmation vise à mener à des conclusions fausses.

La Chine, quant à elle, profite de la situation en récupérant du gaz et du pétrole à bas coût de la Russie

Les russes ont toujours eu une politique de garantie de volumes contre un prix, favorable. Nous avions les même contrats à long terme avant que nous ne les dénoncions en volant les avoirs Russes.

Donc, votre affirmation vise à mener à des conclusions fausses.

Quant à un engagement de la Chine au côté de la Russie, jamais il n’aura lieu

Et pourquoi devrait-il avoir lieu ? Dans le monde réel, pas celui de vos amis menteurs de Kiev, les Russes ont conduit l’armée ukrainienne dans une situation d’hyperextension. Ils ont le temps de l’écraser tranquillement et faire de l’Ukraine un exemple clair pour quiconque commettra désormais l’erreur de croire aux promesses de Washington.

Les Russes n’ont d’ailleurs jamais demandé le moindre engagement Chinois. Au contraire, ils coopèrent étroitement au plan diplomatique.

Donc, votre affirmation part de prémisses fausses pour induire une vision factuellement FAUSSE de la réalité.

qui voit d’abord son intérêt et celui du clan qui l’entoure

C’est drôle à vous lire, on a l’impression que les Russes et leurs amis ne sont menés que par leurs intérêts. On pourrait presque croire que les Etats-Unis eux ne le font que pour des buts désintéressés.

J’ai failli vous croire avant de me rappeler que le fils du président US avait gagné des sommes folles en Ukraine.

Etats-Unis - Affaire ukrainienne : l’aveu du fils de Joe Biden - Le Matin

» [Ingérence] Quand Joe Biden avouait avoir obtenu le départ du procureur général d’Ukraine (les-crises.fr)

De quoi douter, mais je suis un vilain.

A l’heure actuelle, il est vrai cependant que, sans le soutien des Etats-Unis et des Européens, la situation serait largement en défaveur des Ukrainiens.

Ah tiens, mais ne disiez-vous pas que :

Comment une armée aussi inefficace, aussi corrompue et aussi peu organisée et motivée pourrait-elle gagner contre l’armée ukrainienne, qui elle est hyper motivée, organisée, volontaire et utilisant des techniques et des armes de combat de dernière génération. Le nombre de soldats et d’obus ne fait pas tout.

Donc, vous saviez vos affirmations FAUSSES !

Ce n’est pas le combat de l’Orient contre l’Occident ainsi qu’essaye de le présenter Poutine.

Ah ? C’est Douguine qui parles d’Eurasie. Poutine parle de société traditionnelle contre les soi-disant progressistes occidentaux.

Et pour le coup, il rencontre l’accord de nombreuses personnes au sein des peuples européens jamais consulté avant d’appliquer ces politiques sociétales.

Je vais vous faire un procès d’intention, je suis convaincu que vous le savez et que votre glissement sémantique vise à justement éviter cette cause que vous savez ne pas être populaire chez nous.

Donc, une fois de plus une affirmation factuellement FAUSSE.

C’est au final le combat du droit contre la force.

Bien voyons. Le mémorandum de Budapest que les Kieviens aiment à mettre en avant prévoyait que personne n’influencerait l’Ukraine dans un sens ou dans un autre. A l’époque, l’Ukraine avait la neutralité dans sa constitution.

Cette option n’a jamais été révisée par un vote, mais parce que les Américains ont dépensé 5mds de Dollars pour influencer la vie politique Ukrainienne. La suite des événements fut ainsi.

1991 : Indépendance de l’Ukraine, la neutralité constitutionnelle entre peu après dans la constitution.

2004 : Révolution orange. Les putschistes qui se sont emparé du pouvoir indiquent vouloir conduire l’Ukraine dans l’OTAN.

2010 : Les putschistes sont dégagés par un vote qui porte Ianoukovitch au pouvoir. L’Ukraine revient à la neutralité.

2014 : Révolte du maidan. Les Putschistes reprennent la politique de ralliement à l’OTAN.

Où est le droit où deux fois la légalité démocratique fut violée dans le pays pour imposer un choix structurant à l’Ukraine sans jamais consulter son peuple ?

Ce fut des coups de forces, cette force que vous déplorez.

C’est donc le combat des magouilleurs, des manipulateurs contre des gens qui au moins ont le courage d’aller se battre. Mais bon, je suis près à retirer cette affirmation le jour où je verrais Hunter Biden, BHL et vous en ligne sur le front.

Nous devons donc épuiser peu à peu l’armée russe, la faire se retourner contre le dictateur

Vous y croyez encore ? Ça fait dix ans que les Américains essaient d’organiser un coup d’état en Russie. Le jour de la révolte de Prigo, les seules armes utilisées ont été des grenades de désencerclement, car la population les prenait à partie.

Donc, votre affirmation part de prémisses fausses, pour induire une vision factuellement FAUSSE de la réalité.

par notre propre inaction

Ah non, vous avez été actif. On n’aligne pas autant d’affirmations factuellement fausses et de glissements sémantiques sans le faire exprès.

Votre souci est que des gens comme nous tiennent à faire échouer votre manœuvre et nous détacher de l’ordre washingtonnien.

Un dictateur ne se maintient au pouvoir que parce que nous l’acceptons.

Bon, vous nous matraquez des poutine dictateur, j’en ai déjà fait justice, mais par contre, j’aimerais récupérer la souveraineté de mon pays et me débarrasser de l’individu arrivé au pouvoir par une manipulation des votes.

Parce que la France aligne de plus en plus, un paquet de caractères d’une véritable dictature.

Poutine finalement se raccroche à l’idée d’un désintérêt progressif des occidentaux pour la guerre en Ukraine.

Non, il sait qu’il va gagner lorsque l’incompétence de l’OTAN la rendra matériellement incapable de soutenir l’Ukraine. Si le million d’obus promis n’est pas livré à L’ukraine cela ne vient pas de Poutine, mais de l’incompétence des dirigeants occidentaux. Donc, effectivement, pour cacher ce désastre, ils vont faire semblant de regarder ailleurs.

Sauf que votre tribune, malgré son talent littéraire, dont je vous félicite (Dommage qu’il soit au service de la cause des bataillons type Azov et Aidar qui ont violé, pillé, tué dans le Donbass pendant des années) n’ajoutera pas un obus à une production déficiente.

Nous sommes déjà dans un autre monde mais la plupart d’entre nous ne s’en sont pas rendu compte.

Si, nous le réalisons. Vous vient-il seulement à l’idée que certains d’entre nous y voient l’occasion de se débarrasser d’un ordre américain prédateur (Alstom, Gemalto…) et de ses relais locaux qui ont ruiné la France ?