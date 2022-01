L’incertitude du cabri

Il ne suffit pas de crier « la science ! la science ! En sautant comme un cabri ! »

On le sait, le cabri généralement retombe sur ses pattes mais l’instant magique c’est quand il est dans les airs. Instant qu’on peut prolonger à l’envie en repassant la vidéo au ralenti. « Ô temps suspend ton vol et vous, heures propices suspendez votre cours »

La Science, posséder la science d’un phénomène est le résultat d’une tentative provisoirement réussie de réduire une incertitude. Une incertitude qui pour certains/certaines est un appel à comprendre, à accéder à la vérité d’un fait observable, ou rendu observable, à ses causes, à sa raison d’être. Elle débouche généralement sur l’admiration, l’émerveillement. La recherche fondamentale qui s’appuie sur la science, les sciences fondamentales n’a pas d’autre but que de comprendre l’univers dans lequel a émergé la vie et les « outils intrinsèques » qui confèrent non seulement l’aptitude à connaître et à comprendre dont l’homme est pourvu, mais également les outils extrinsèques qu’il est en mesure de fabriquer (pour accéder à la compréhension).

Il en va un peu différemment de la science appliquée qui dépasse l’observable pour le domestiquer. C’est toujours peu ou prou une transgression. L’homme devient « co-créateur », ce qui comporte des risques.

On connaît tous ces « savants fous » dont l’un des moindres est à l’origine de la « bombe atomique », pourtant, pas vraiment, car les recherches du domaine des sciences fondamentales sont par définition amorales. La décision de larguer la bombe atomique sur une ville est elle immorale. Elle est immorale au regard d’une base fondamentale : le respect de la vie (et de la mort).

Mais que fait donc ce virus dans toute cette affaire, ce facétieux virus à ARN ?

Saluons-le car, si ce n’est lui, c’est donc son frère qui nous a amené quelques outils utiles à notre développement, c’est du moins une hypothèse très vraisemblable. La machinerie de la cellule semble bien pouvoir lui être attribuée. Sans la multitude d’ARN présents dans la cellule pour qu’elle fonctionne et se reproduise ou se multiplie, point de cellule ! On vient encore de découvrir il y a peu un nouveau type d’ARN présent dans la cellule qui aurait une fonction d’ « éboueur », de « recycleur » …

Autant dire que l’ADN du noyau cellulaire n’a qu’à bien se tenir face à cet auxiliaire de vie qu’est l’ARN, très certainement des ARN exogènes fournis par des virus ou apparenté il y a des milliards d’années, qui se seraient copiés en ADN et fondus dans la pâte d'ADN à sa disposition (?).

Virus d’ici et d’ailleurs, actuels ou d’autrefois, respect !

Alors, l’introduction par effraction d’un bout de truc emprunté à un virus pour faire fabriquer par la cellule une substance vaccinale dont l’organisme ne veut pas, est-ce moral, amoral ou immoral ?

Le virus plein et entier a au moins la politesse de détruire la cellule dans laquelle il s'est introduit pour se multiplier.

Passons … (je ne sais pas répondre à cette question autrement que par le malaise que cette idée crée en moi)

Face à Big Pharma, je dirais qu’il me faut des dividendes pour cette fabrication « trop facile », cette usurpation à mon corps défendant. Passons … qui me prend pour une usine à produire du vaccin (la substance que mes cellules vont fabriquer contre laquelle je vais me défendre). Le concept est intéressant dans une stratégie de guerre. Exemple : des guerriers que nous formons dans un pays à utiliser les armes que nous produisons et leur vendons, qui, un jour ou potentiellement peuvent retourner leurs « connaissances » contre nous ou contre nos pays amis.

Si on considère que l’ADN est une mémoire « morte » de tout ce dont la cellule a besoin pour être, et ce, selon la méthode des essais et des erreurs durant des millions d’années, faudrait pas qu’il se mette à mémoriser avec sa tête d’ADN (en gros, en miroir), comment un ARN exogène s’est mis à fabriquer de la saloperie sur son dos. Non mais c’est vrai ! Autant la thérapie génique est admirable, autant ce concept est (assez)insupportable. Je veux bien relocaliser les usines à vaccins mais dans ce cas je veux un salaire minimum, des taxes et des assurances. Des milliards qu’on leur a donné pour leur poudre d’ARN obtenue à bas coût.

J’appellerais bien volontiers un de mes mentors pour mettre en scène les différents scénarii possibles pour les rendre vulgaires (les vulgariser) et les discuter tous ensemble, car il s’agit de Constitution.

Changer de Constitution, tiens donc !

Permettre les intrusions dans le socle dur de notre république démocratique cellulaire. Vaste programme, toujours en cours …

Faisons redescendre notre cabri … notre cabri a le droit de suspendre son vol quelques instants, le plus longtemps possible à vrai dire, pour se soumettre enfin aux lois de la gravité. La gravité c’est presque une donnée morale à laquelle on se soumet, sauf … restons sur terre pour l’instant !

Suis-je morale lorsque j’élucubre à la lumière de ce que la science me donne aujourd’hui de connaître. Cette connaissance me permet de prévoir et anticiper ce qui peut advenir si j’agis sur un mécanisme fondamental de la vie ? Oui.

Telle est ma Liberté chérie : élucubrer car contrairement à ce qu’on pense les grandes découvertes sont précédées d’une intuition, pas une intuition largement partagée mais l’intuition qui arrive à la conscience d’un ou de quelques hommes.

Ma Liberté c’est également de croiser les doigts pour que ce que je redoute n’arrive pas, pour que la « pression sélective » élimine les effets délétères d’une bêtise humaine avant de faire des victimes.

Et c’est reparti ! Sur un autre thème : le virus qui n’a d’autre raison d’être que d’être, qui fabrique des mutants à bas bruit comme tous les virus instables qui se multiplient, soumis à la pression sélective imposée par les défenses contre lui obtenues grâce au vaccin, favorise non pas l’émergence d’un variant, mais rend possible la sélection d’un variant résistant aux anticorps dirigés contre lui, qui soudain se trouve avoir toute la place pour se multiplier et prendre le relai du vaincu.

On peut masquer ce phénomène en ne différenciant pas l’un de l’autre quand la maladie apparaît : delta versus omicron, permettant d’affirmer contre toute attente que la vaccination évite les formes graves (d'omicron ou de delta ?), alors que le moindre degré de gravité est du à la mutation. Tout Va Bien dans ce sens, mais on entendrait le discours inverse si la gravité était augmentée … Liberté chérie : sur quel sujet va-t-on se battre ensuite ?

Vous venez de vous rendre dans les coulisses de l’élaboration scientifique, loin des petites phrases plus que moins malveillantes, juste avant de décider ou non d’agir. Ceci était une fiction, l’instant magique de l’envol du cabri.

Du coup, j’ai dit à tous mes enfants de se faire vacciner, pour voir. A qui ai-je fait prendre des risques ? Merde ! je leur ai donc filé 100 balles pour qu’ils achètent des masques : ceintures et bretelles.

Du coup je ne sais plus quoi observer.