L'Opération Spéciale Enfumage est terminée !

Il est encore tôt pour démêler le vrai du faux et découvrir les opérations imbriquées les unes dans les autres, mais nous pouvons déjà entrevoir les résultats obtenus par cette opération digne d'une superproduction hollywoodienne dont le scénario semble totalement irréaliste.

En vrac on peut citer les résultats suivants :

_De démasquer une partie de la cinquième colonne en Russie même, de remanier l'état-major russe, de mettre la Russie en situation de guerre par le biais de la loi martiale.

_De découvrir l'avancement des plans de l'OTAN concernant la déstabilisation de la Biélorussie.

D'ailleurs cela permet de mieux comprendre la participation du président Alexandre Loukachenko de la Biélorussie dans la pièce de commedia dell'arte jouée samedi.

_De faire disparaître de la scène le groupe Wagner déclaré groupe terroriste par l'Occident, gageons qu'un nouveau groupement similaire est reconstitué dans quelque temps.

_De déplacer les troupes russes y compris Wagner et Kadirov vers le nord de l'Ukraine en direction de Karkhiv, puisque nous apprenons ce dimanche matin que pendant que les insurgés de Wagner prenaient le thé en terrasse à Roston sur le don en plein putsch pour la galerie la journée de samedi, les principales troupes de Wagner et de Kadirov faisaient mouvement vers le nord de l'Ukraine en direction de Kharkov ! Les événements d'hier ont donc confirmé qu'il s'agissait bien d'une opération d'enfumage à plusieurs niveaux. J'avais précisé samedi : « Un autre élément pousse également à penser qu'il s'agit bien là d'une tromperie militaire, le fait que la Russie est à l'offensive en plusieurs points mais surtout, elle a annoncé sa volonté de créer une zone de sécurité au nord de l'Ukraine à la frontière russe c'est-à-dire la région administrative de Belgorod et pour cela la Russie a manifesté son attention de faire mouvement vers la ville de Kharkov, notamment avec les soldats de Wagner de Prigojine. »

_De pousser l'état-major ukrainien à précipiter une grande contre-attaque dans le sud.

J'avais écrit hier : « Je parierai sur une déclinaison de la maskirovka russe ! Et pourquoi privilégier cette option ? On constate depuis quelques jours un ralentissement des contre-attaques ukrainiennes contre les forces russes à la suite des pertes massives d'hommes et de matériels sur le front sud. Or les Russes veulent poursuivre leur stratégie de Bahkmut inversé, c'est-à-dire laisser les troupes ukrainiennes venir s'autodétruire contre les lignes de défense russe, et si les Russes font croire à une division de leurs rangs, l'Ukraine voudra profiter autant que possible de l'incertitude politique, militaire et social que le putsch de Prigojine est censé avoir créée ».

Et bien sûr l'état-major otanokievin est tombé dans le piège tendu avec de la grosse corde. Ils ont vu ce qu'ils désiraient voir, tellement persuadé que la Russie est un état croupion tel que les décrivait Hergé dans ses bandes dessinées.

D'ailleurs la une du SPIEGEL est éloquente :

« C'est une chance pour une contre-offensive ukrainienne, la contre-offensive des forces armées ukrainiennes, déjà enterrée par tout le monde, a pris un second souffle grâce à Prigozhin, et maintenant Kiev peut atteindre de manière inattendue son but »

J'attends avec impatience la « une » du SPIEGEL rectifivative !

J'avais également précisé hier à propos du prétendu putsch de Prigojine :

« Eh bien, je n'en crois pas un mot !

Évidemment je risque de me couvrir de honte pour les siècles à venir et d’être la risée de tout le landerneau d'Agoravox, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles paraissent et elles ne sont jamais ce qu'elles paraissent être. Et cela est d'autant plus vrai dans le cadre d'une guerre. »

Visiblement je n'aurais pas à me cacher dans un trou de souris pour les mois à venir puisque comme par le passé Prigojine continue à jouer un rôle bien particulier de chien fou dans un jeu de quilles, en faisant croire aux Otano-Ukrainiens que les carottes sont cuites pour les Russes. Paraître faible quand on est fort est le maître mot d'une tactique militaire bien comprise, et les occidentaux trop habitués à combattre des pays pauvres au travers des joysticks de leurs drones meurtriers semblent avoir beaucoup de difficultés à s'adapter à une guerre de haute intensité qu'ils ont pourtant initiée.