La France des Lumières est bien finie. Emmanuel Macron vient d’éteindre la lampe

A la suite de la sortie d’Emmanuel Macron contre les non-vaccinés lors de l’interview publiée dans le journal Le Parisien du 5 janvier dernier, beaucoup de commentaires ont été faits dans les médias par des élus, des journalistes ou des commentateurs sur la forme du message et sur le vocabulaire employé, sur les supposés problèmes posés par les non-vaccinés et sur les problèmes des hôpitaux. Cependant, le vrai problème posé par cette sortie me semble d’une nature différente et je suis surpris qu’il ait été si peu évoqué sur les plateaux télévisés.

Elu le 7 mai 2017, Emmanuel Macron assume la fonction de Président de la République Française depuis le 14 mai 2017. A ce titre, et en conformité avec l’article 5 de notre constitution, il "veille au respect de la Constitution".

Or, en assumant pleinement sa volonté d’"Emmerder les non-vaccinés", Emmanuel Macron conchie la constitution sur laquelle il est censé veiller et au-delà la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et devrait donc être destitué.

Il faut rappeler que notre constitution est au sommet de la législation, définit les droits fondamentaux des citoyens et établit l’organisation des relations entre les institutions de l’état. En conchiant sur notre constitution, le chef de l’état brise le socle qui lui confère sa légitimité et la légitimité de toutes les institutions.

Au moment où la France prend la présidence de l’Europe, je ne suis pas vraiment sûr que le fait de conchier sur la déclaration universelle des droits de l’homme lui procure la légitimité nécessaire pour défendre les positions françaises vis-à-vis de nos partenaires.

Depuis sa sortie, nous voyons défiler sur les plateaux télévision des députés LaREM qui s’efforcent de justifier l'injustifiable montrant en cela, volontairement ou involontairement, une méconnaissance crasse de notre loi fondamentale. Il en est de même de tous les journalistes et chroniqueurs qui vont dans le même sens.

Il faut rappeler que l’article 4 de la "Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen" de 1789 définit les conditions d'exercice et de limitation des libertés des citoyens : "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi".

A ce jour, il ne me semble pas qu'il existe une loi pour obliger à la vaccination, donc toutes les pressions exercées pour forcer les non-vaccinés à changer d'avis et se vacciner sont anticonstitutionnelles et s'apparentent à des pratiques mafieuses.

Dans un pays démocratique normal, le Gouvernement et les élus du Parlement devraient prendre leurs responsabilités et voter une loi pour imposer aux citoyens de se vacciner avec un médicament expérimental, et en assumer les conséquences potentielles. On a beau nous répéter que ce médicament est sûr, nous savons au Japon que des accidents sont possibles : 3 personnes sont mortes ici à cause d’un défaut de fabrication du Moderna (1).

Mais avec une certaine lâcheté et la complicité du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel, celui qui se veut président et son Gouvernement ont choisi de ne pas prendre leurs responsabilités et de sacrifier certaines professions, les restaurateurs entre autres, en imposant le passe vaccinal.

Depuis le début de la crise Covid, Emmanuel Macron et son Gouvernement ont fait preuve de leur incompétence et de leur incapacité à gérer la crise. La guerre contre le virus est devenue une Bérézina avec un commandement totalement aveugle et désorganisé qui sort mensonge après mensonge et décision absurde après décision absurde :

Le Gouvernement nous dit que les masques ne servent à rien, puis qu’il faut les porter tout le temps, y compris lorsqu’on se promène seul dans la forêt des Landes ;

Le Gouvernement nous dit qu’on n’a pas assez de lits à l’hôpital, mais on supprime pendant la crise sanitaire des lits (sûrement pour améliorer leur fonctionnement) ;

Le Gouvernement nous dit que les vaccins sont sûrs et ont terminé leur phase d’essai alors que l’Agence Européenne du Médicament précise par exemple pour le vaccin Pfizer sur son site internet que les derniers résultats permettant de confirmer l’efficacité et la sécurité sont espérés avant juin 2024(2).

Alors, pour masquer les incohérences coupables, de son Gouvernement et de l'administration française qui apparaissent de plus en plus au grand jour, Emmanuel Macron a décidé de jeter en pâture des citoyens respectueux de la loi, a qui on veut imposer de ne pas accepter de prendre des risques

C'est immonde et nous montre bien la bassesse dans laquelle il s'enferme : On remplace une logique cartésienne de séparation entre malade et non-malade par une logique fantasmagorique de vacciné - non-vacciné. Nous connaissons tous des gens vaccinés contaminés et très malades par le Covid et des gens non-vaccinés n'ayant pas encore eu le Covid, ce qui prouve que la réalité est plus complexe que ce raisonnement de gamin boutonneux.

Il parait que c’est la galère pour les soignants qui sont épuisés, mais ce n’est pas la faute des non-vaccinés si depuis 2 ans ils sont en nombre si faible ou si le ministère de la santé a décidé de ne faire appel qu’aux hôpitaux publics pour le traitement du Covid en laissant de côté tout un pan des professionnels de la santé. D’autre part, ces soignants ne doivent pas oublier qu'ils sont payés également par les non-vaccinés.

C’est également la galère pour les jeunes, les vieux, les familles, bref tout le monde, avec des règles administratives toutes plus imbéciles les unes que les autres et avec des médecins qui viennent sur les plateaux terroriser les gens en appelant à des mesures tyranniques qui ont pour effet de supprimer tout espoir.

Pour ceux qui comme moi voyagent dans le monde, en particulier en Afrique, cette panique entretenue en France et dans les pays occidentaux est surprenante. Je n’aurais jamais imaginé me sentir plus en sécurité à Abidjan qu’à Paris ou à Tokyo, et de pouvoir y revivre presque normalement. Cela me permet de relativiser tous ces discours anxiogènes, et de regarder les choses avec un peu de détachement.

Cette vindicte envers les non-vaccinés apparait alors comme non cartésienne et irresponsable dans la bouche du président qui fait entrer la France dans un cercle vicieux de division et de haine. Après les non-vaccinés, vers qui va-t-il se tourner pour masquer les effets délétères de sa politique et de ses ministres : les obèses (qui pourraient quand même faire la diète), les fumeurs, les cardiaques (qui ne font pas assez d’exercice physique), ou d’autres ? Cette façon de faire a des relents de déjà vu et jette un voile sombre sur sa fin de règne.

La France des Lumières, qui avait précédé la révolution française et le développement de la France pendant les deux derniers siècles, est bien finie. Par sa tirade honteuse, Emmanuel Macron vient d’éteindre la lampe.

Vu de l’étranger, ça me rend triste. Allons-nous vraiment réélire ce fossoyeur de la constitution et de l'unité française ?