La guerre en Ukraine : vrai champ de jeux stratégiques

A qui profite le crime de cette guerre ? A la Chine !!! Derrière cette guerre les appétits et intérêts économiques, industriels, d’influence et de pouvoir se sont réveillés à ciel ouvert et dominent sans vergogne la scène de cette guerre dévastatrice. Or ceci permet de dévoiler la vraie raison de son déclenchement et la nécessité de l’arrêter.

Il surprend de constater la production de l’énorme flot d’opinions et d’analyses quelquefois contradictoire, qui ont été fait et qui sont fait dans la presse, la radio y la télévision sur la guerre d’Ukraine et ses acteurs. Dans le monde médiatique de la radio, la télévision, les journaux, etc., ils se relèvent jour et nuit experts, journalistes, professeurs, militaires, etc. pour essayer de comprendre les causes de cette guerre, les conséquences, les motivations des acteurs, les stratégies, les tactiques en application, les mesures économiques prises, leur efficacité et leurs résultats. En dehors des analyses ponctuelles et de certains constats, il n’y a rien apparemment qui puisse nous indiquer les raisons véritables de cette guerre.

A cet ensemble de donneurs et de faiseurs d’opinion s’ajoutent les déclarations, les informations et décisions des dirigeants et des hommes politiques d’Europe, des Etats Unis, de la Russie, de Chine, de la Turquie et du reste du monde.

Dans l’état actuel des faits réels vérifiables que nous avons constatés se trouvent les suivants : l’Ukraine est attaquée sur tout son territoire jour et nuit depuis un an et ses infrastructures sont endommagées ou détruites en bonne partie ; son peuple souffre. L’immense majorité de sa population y compris son armée résiste à l’agresseur héroïquement. Armée ukrainienne a été modernisée, rajeunie et elle a été rapproché du peuple ce que lui permet de résister à l’agression avec succès.

Poutine n’est pas fou ni sous l’emprise d’un comportement paranoïaque ; de son côté il a préparé la Russie à cette guerre depuis plusieurs années. Il a prévu une économie de guerre qu’il a installé assez facilement soutenu avec de réserves très importantes de dollars et d’or de sa banque Central, il fait une politique subtile de commercialisation et utilisation du gaz y du pétrole comme arme de guerre, de même il contourne les sanctions économiques et utilise la propagande idéologique pour embrigader son peuple dans le soutien de son aventure. Tout ceci est la démonstration claire que cette décision d’envahir l’Ukraine n’a pas été faite du jour au lendemain. Malheureusement pour lui la profonde corruption et la bureaucratie structurelle de la société russe ont affecté l’efficacité de son armée la rendant vulnérable et en partie inefficace.

Pour l’européens la situation est encore pire, l’Europe a montré toute sa fragilité et incapacité de prendre de décisions et de signaler la direction de la politique à appliquer face à l’agression russe.

Un piètre rôle a été joué par Merkel, Scholz et Macron. Les deux premiers ont essayés de sauver l’intérêt économique de l’Allemagne coûte que coûte, et ceci dû à la dépendance cherchée par les prix assez bas et alléchants du gaz et du pétrole russe. Le Président Macron par son incapacité d'avoir une vision géopolitique, se laissant piéger par ses propres services de renseignements sur lesquels il a affirmé sa position fragile et de déroute face à un Poutine belliqueux et sûr de sa vision géopolitique. Les français doivent se rappeler avec amertume de l’affirmation de leur Président Macron disant que Poutine n’attaquerait pas l’Ukraine, colossale erreur pour un héritier de cette France visionnaire de Charles de Gaulle.

Les jours passent et le voile commence à tomber des yeux éberlués des européens aveuglés par leur vision mercantiliste et affairiste de l’Europe et du monde. Oui, la guerre d’Ukraine était incompréhensible pour le Président Macron et leurs épigones formés dans l’Ecole des banquiers et des affaires. Alors pour eux il était impossible que la Russie attaque l’Ukraine. Il a dû se demander qu'après l’annexion de la Crimée par la Russie sans faire un seul coup, quel intérêt pouvait avoir de faire une guerre ? Sous entendu quel intérêt économique immédiat ? Aucun, et les services secrets français influencés par cette doxa l’ont renforcé dans sa conception mercantiliste et capitaliste de ce monde à lui. En plus il pouvait se dire : une Ukraine neutre n’est pas un obstacle pour les affaires, il est possible même qu'il puisse continuer à le penser actuellement !

Or bien évidement dans le cas de la guerre actuelle Russie-Ukraine, des raisons économiques, stratégiques, ethniques, linguistiques semblent exister.

Mais la plus part de guerres ont une logique et une raison majeure d’être, et la guerre d’Ukraine n’échappe pas à avoir une !

Il nous semble qu’une des raisons fondamentales a été exprimée clairement et dès le début lors du déclenchement de « l’opération spéciale » de la Russie en Ukraine. Monsieur Poutine nous a dit qu’il se sentait menacé par l’OTAN. Qu’il ne permettra pas l’adhésion de l’Ukraine à l'OTAN, qu’il veut et qu’il exige aussi la neutralité des pays baltes, de la Suède et de la Finlande.

Mais cette raison cache une autre beaucoup plus importante et qui est au fond la véritable raison de cette guerre actuelle, parce que c’est une raison qui va se concrétiser probablement à partir de la moitié du XXI siècle, une raison véritablement géostratégique, la confrontation certaine de deux superpuissances, de deux blocs géostratégique : la Chine et la Grande Russie avec probablement l’Europe dans sa poche ! De ce fait l’organisation d’une vraie Union Européenne Economique, politique et militaire est une menace pour Poutine à ses projets géostratégiques. In fine Poutine ne veut pas d’un bloque géostratégique européen qui pourrait le menacer sur sont flanc occidental.

Poutine sais qu’il doit régler le plus rapidement possible le problème des frontières et d’influence de cette région décadente et sans boussole pour son avenir qu’est l’Europe, et ainsi pouvoir s’occuper de son rival la Chine.

Or malgré cette désorganisation de l’Europe, elle est par son alliance avec les Etats Unis un obstacle majeur à l’heure actuelle pour la Russie. Et au même temps elle, l’Europe est une nécessité pour la Russie face à cette confrontation inéluctable de ces deux bloques géopolitiques qui sont en train de se structurer comme tels : la Grande Russie et la Chine.

Dans ce XXI siècle, siècle de restructuration géopolitique du monde, l’Europe est paralysée par ses dirigeants victimes d’une idéologie capitaliste qui les aveugle et les rend incapables de voir et de lutter pour un vrai futur et destin ; pour eux leurs seule boussole jusqu'au présent ce sont les affaires et les profits.

Or paradoxalement c’est la Chine qui est en train de sortir gagnante de cette guerre criminelle entre la Russie et l’Europe morcelée. D’où son rôle de médiateur intéressé qu’elle veut jouer avec son plan de paix.

Le jeu de gô des dirigeants chinois, jeu subtil de positionnement de la Chine face à la Russie a commencé depuis quelque temps, la guerre actuelle est une aubaine pour la Chine. Déjà la Russie est dépendante de la Chine pour l’achat de son pétrole à bas prix, et il est probable qu'elle le soit bientôt pour les composants électroniques qu'elle importe de l'industrie chinoise et ensuite pour les armes si la guerre contre l’Ukraine continue. La Russie et l’Europe ont intérêt de faire rapidement la paix si elles veulent contenir le rouleau compresseur stratégique de l’Empire du Milieu.

H. RAMIREZ

Neuilly s/Seine 25/02/2023