La vaccination provoque officiellement des troubles du cycle menstruel !

@Clocel



@Abolab

’’« les techno-scientistes ne savent pas du tout ce qu’ils font. » En tout cas, ceux qui les financent, eux, savent ce qu’ils veulent. ’’

— > Les intentions des maître d’ouvrage ne font pas de doutes. En revanche il est clair qu’ils prennent leurs désirs pour des ordres qui seront exécutés à la lettre, révélant en cela le lieu de leur pensée magique.



Je m’explique : pour faire aboutir le programme eugéniste des milliardaires bien décidés à nous sacrifier tous sur l’autel afin que ciel ne leur tombe pas sur la tête, il faudrait que les désirs des scientifiques, soignants et piqueurs soient collectivement colinéarisés avec ce maudit projet. Heureusement que les exécutants, les « yes we can » (*), sont à la fois humains et faillibles.

« La politique c’est une machine à fabriquer de la passion collective » Simone Weil — > Je dirais : La propagande c’est une machine à colinéariser

« Induire un désir aligné : c’est le projet éternel de tous les patronats, c’est-à-dire de toutes les institutions de capture. Pour les enrôlés saisis par la machine à colinéariser, il s’agit donc de convertir des contraintes extérieures, celles de l’entreprise et de ses objectifs particuliers, en affects joyeux et en désirs propres, un désir dont l’individu, idéalement, pourra dire qu’il est bien le sien. Produire le consentement, c’est produire l’amour par les individus de la situation qui leur est faite » Frédéric Lordon



(*) J’appelle « yes we can » les exécutants qui s’engagent à réaliser une mission, non pas parce qu’ils y adhèrent et s’en sentent capables, mais seulement pour ne pas être déclassés ou virés.