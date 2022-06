Le coût de l'immigration subie.

Coup de projecteur sur les dépenses liées à l'immigration subie.





La France admet des immigrés légaux, elle sait qui ils sont, combien ils sont, pourquoi elle leur donne l'autorisation de s'installer. Cela ne pose pas de problèmes.



Mais il y a des immigrés qui ne demandent pas d'autorisation à la France avant de venir et/ou de s'installer.

Cette immigration représente un coût indu. Il est en effet inadmissible que les Français aient à supporter le coût de l'immigration illégale. Sauf rarissime exception, un illégal a vocation à être renvoyé dans son pays d'origine et non à peser sur nos dépenses publiques.



L'aide médicale de l'État (AME) fait partie de ces dépenses. Elle est destinée à permettre l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière au regard de la réglementation française sur le séjour en France.

La sécurité sociale le dit : " Vous pouvez bénéficier de l'AME si vous êtes ressortissant étranger en situation irrégulière en France."

( https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/situations-particulieres/situation-irreguliere-ame

L'hebdomadaire Marianne explique :

" Tout d’abord, ….nous ne connaissons pas précisément la dépense pour soins dont bénéficient les étrangers en situation irrégulière et les demandeurs d'asile dont la grande majorité sera déboutée. Le montant de la dépense dépasse la dépense affichée pour la seule aide médicale d’État (AME). J’ai tenté de déterminer le coût exact de cette prise en charge médicale. Je me suis rendu compte que pour en avoir une idée réelle, il serait nécessaire d’additionner la dépense des onze dispositifs existants prenant en charge les migrants. Je n'ai pu en chiffrer que six. J'arrive à 1,5 milliard d’euros en 2020, soit un montant supérieur de près de 60 % au coût de la seule AME. Il en reste donc cinq autres dont le montant n’est pas connu. "

( https://www.marianne.net/societe/sante/en-france-nous-faisons-face-a-des-filieres-dimmigration-irreguliere-a-des-fins-medicales ).



Il n 'est pas normal que des personnes qui n'ont jamais cotisé un centime, qui de plus ne devraient pas être présentes sur le territoire national, bénéficient des mêmes prestations que les Français qui ont cotisé toute leur vie durant.

Pour financer les dépenses de gens qui sont en infraction avec nos lois, il faut être soit stupide, soit envoûté par la propagande d'associations qui ne cessent de nous qualifier de racistes. Nous ne sommes pas racistes, mais, soumis à la pression des anti racistes, nous payons pour le prouver.







Un autre poste de dépense : les « MNA ».



On entend souvent parler des « Mineurs Non Accompagnés » appelés également « MNA » qui parfois défraient la chronique des faits divers. Ce sont des mineurs étrangers qui sont venus, sans autorisation préalable, s'installer dans notre pays.

Si nous étions sérieux nous ferions tout pour que ces mineurs soient raccompagnés chez eux, dans leur famille ou, en l'absence de celle-ci, pris en charge par les autorité des leur pays. C'est là la solution la plus humaine, et la moins coûteuse. En effet le coût de la prise en charge d'un MNA au titre de l'ASE ( aide sociale à l'enfance ) est estimé en moyenne à 50 000 euros par mineur et par an, soit plus de 3 fois le smic.

Ce montant de dépenses nous est donné par un document émanant de l'assemblée des départements, le département étant la collectivité chargé du paiement de cette dépense. Le lien ci-dessous renvoie à ce document.

le lien : https://www.departements.fr/wp-content/uploads/2019/02/Fiche-info-MNA-f%C3%A9vrier-2019.pdf







Grâce à nos fabuleux droits de l'homme des étrangers peuvent revendiquer des droits de la France, lui coûter un maximum, alors même qu'ils ne devraient pas être présents sur son sol. Pendant ce temps, fauchée comme les blés, la France n'a de cesse d'emprunter sur les marchés financiers internationaux, n'a de cesse de creuser son déficit.