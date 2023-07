« Les nazis n’ont pas perdu la guerre, ils ont simplement sacrifié l’Allemagne. » Hannah Arendt

Le capitalisme totalitaire comme jadis le nazisme a pour projet un gouvernement mondial avec un contrôle exclusif et total sur la vie humaine. Il considère qu’il y a des hommes et des sous-hommes, des essentiels et des non essentiels, des utiles et des inutiles. Nous sommes dans des systèmes politiques qui ne sont que des démocraties de surface s’appuyant sur des régimes de plus en plus oppressifs, autoritaires, d’un despotisme croissant, prémices d’une dictature en devenir. Cette démocratie c’est le pouvoir des dictateurs patients qui n’écoutent plus le peuple, et lorsque celui-ci s’exprime par une consultation référendaire, on bafoue son avis s’il ne correspond pas au projet mortifère de l’élite gouvernante servile représentant des lobbies. L’immense majorité des citoyens n’est plus dupe. Dans tous les pays, le désaveu de la classe politique est quasi général et ici en France, la démission du petit banquier de chez Rothschild est réclamée par plus de 80 % de la population. Depuis plusieurs décennies la collaboration de la grande industrie et de la finance a confisqué le pouvoir aux peuples. Le refus de voir ou de croire à cette évidence nous conduit dans un proche avenir à une dictature par l’acceptation tacite du transhumanisme. L’ancien totalitarisme se fondait sur un parti unique omniprésent et omniscient, exemple du nazisme ou du communisme. Le nouveau totalitarisme se fonde sur des techniques de l’informatiques et de l’électronique. Une des prochaines étapes sera l’implantation de puce dans le cerveau, utilisation des nanotechnologies sur l’homme afin de mieux le museler et le soumettre donc de l’asservir.

Le totalitarisme est un délire paranoïaque dont le but est le contrôle des populations, la contraindre par le conflit, la persécution, voir une extermination partielle de celles-ci. C’est un régime qui fonctionne sur l’arbitraire, l’affabulation. Souvenez-vous du 11 septembre, des instituts indépendants ont enquêté sur les faux prétextes de la guerre en Irak (Anthrax, arme de destruction massive, site nucléaire etc…) et ont recensé un total de 935 mensonges dans les déclarations publiques de George W. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice, Colin Powell, Donald Rumsfeld et les porte-parole de la Maison-Blanche. Nous savons aujourd’hui que le but n’était que le vol des champs pétrolifères et au passage, de gros et juteux contrats sur les ventes d’armes et les chantiers de reconstruction. Cela a aussi permis à l’administration Bush d’imposer un vaste plan de surveillance de la population et une suppression de libertés avec l’assentiment de celle-ci.



L’idéologie du totalitarisme est une imposture qui repose sur l’uchronie, la réécriture du passé historique des nations et la falsification de la vérité, de la réalité et l’expérience de nos vies actuelles. Cette narration mensongère du point de vue de l’évidence de l’expérience et du vécu, c’est cela l’idéologie. Aujourd’hui, des multinationales prennent des décisions sur l’avenir des peuples alors qu’elles n’ont aucune légitimité. Il gère et soumet par la peur, ses outils sont : la guerre, la pandémie, le dérèglement climatique, le chômage de masse, l’invasion migratoire (pratique pour dresser des peuples les uns contre les autres) etc…

Le totalitarisme est la rencontre d’un pouvoir cynique et corrompu avec une masse d’individus crédule, docile et soumise qui a renoncé à la vérité et à la justice. L’obéissance aveugle, sans réflexion, sous perfusion télévisuelle, une voie royale pour la passivité et la léthargie. Dans cette masse collaborative se trouvent la plupart des institutions gouvernementales, la majorité des médias et une partie non négligeable de la classe scientifique. La seule place autorisée à l’individu dans ce système est une place de contrôle et de surveillance de l’autre. La mise en œuvre de cette structure perverse passe par la destruction des chaînes de transmission, similaire à la culture, aux relations, à l’histoire. Avec le Covid, ils ont cassé les sources d’appartenance comme les familles, les amitiés, les organisations sociales ou éducatives et dressé les citoyens les uns contre les autres en installant le clivage : « Vacciné, non vacciné ». Par de fausses informations, ils ont distillé un empoisonnement mental et émotionnel. La question de santé publique est devenue un enrichissement des lobbies et un monopole qui font la guerre aux populations. Prochaine étape, n’en doutez pas, le passeport sanitaire qui vous asservira aux vaccinations obligatoires. Rappelez-vous ces tas de pseudo-experts venus nous faire la morale en nous expliquant que la suppression de notre liberté c’était pour nous sauver, prêchant l’efficacité incontestable des pseudos vaccins, la bonne blague ! Je vous encourage vivement à cliquer sur le lien ci-dessous pour vous faire une petite idée par vous-même.

https://www.lelibrepenseur.org/christine-cotton-les-verites-cachees-des-vaccins/

Le totalitarisme par le biais du transhumanisme veut nous faire croire à l’immortalité pour mieux nous éloigner de la compréhension et de l’adhésion naturelle et inéluctable de la mort physique, nous faire oublier ce qui est réellement important : l’acceptation de notre éphémère existence ainsi que de notre nature et de notre capacité à aimer. Avec l’idéologie wokisme il tente d’égarer la raison en cassant tous les repères naturels et originels de la source de la vie. L’homme libre ne peut pas s’endormir sous une dictature effective, mais il peut se réveiller dans un monde qui le soit devenu durant son sommeil…

Un État totalitaire efficient serait celui dans lequel le comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeurs auraient la haute main sur une population d’esclaves qu’il serait inutile de contraindre, parce qu’ils auraient l’amour de leur servitude.

Aldous Huxley

Livres prémonitoires :

« Le meilleurs des mondes » Aldous Huxley

« 1984 » George Orwell

« La société du spectacle » Guy Debord

« Comprendre l’empire » Alain Soral