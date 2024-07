Législatives : ils ne deviendront jamais potes !

Chivy dans l’Aisne a voté à 58,82% pour le R.N.[i] Depuis 1977, pas d’insécurité, que des petites bricoles, affirme Monsieur le Maire. L’élu ajoute incrédule que tout le monde vit bien, est logé correctement et qu’en matière d’insécurité, rien ne se passe, calme plat. Pourtant, en sortant de la mairie, il croise un retraité de l’administration pénitentiaire qui lui est apparemment très secoué par l’insécurité rampante, citons-le : « l’insécurité, tout ce qu’on voit… On peut même plus sortir. Vous ne voyez pas ? Vous prenez des coups de couteau, attendez… » - Le maire l’interrompe : « yen a jamais eu de ça à Chivy » - Le paniqué répond « pas à chivy, non… mais, ya qu’à regarder les informations, ça craint ! »[ii] Chivy-lès-Étouvelles, 500 habitants, immigration zéro, insécurité zéro, pourtant le R.N casse la baraque… Deux jeunes parents de moins de 30 ans sont interrogés et assurent leur soutien à Bardella et non pas au R.N, car ils ont suivi et ont été charmés par sa campagne sur TikTok… D’après eux, il va améliorer leur vie quotidienne et leur pouvoir d’achat non pas en augmentent le SMIC, mais en baissant les taxes… Apparemment, ces jeunes ignorent que pour faire cela, il faut passer par les fourches caudines de l’Europe… Que tirer de ce reportage ? Que la machine à décerveler fonctionne à plein, que la propagande et la désinformation ont formaté un type de citoyen ayant perdu tout sens de jugement et que ces votants ont besoin de se retrouver dans un chef fabriqué sur les réseaux sociaux, qui soi-disant leur ressemble et qui les guidera vers le paradis d’une France fantasmée et heureuse. Demain, on rase gratis, la barbe et le crane, pour le maillot de bain, c’est avec de la cire… Avec laquelle on fabrique les cierges. Amen !

Saint-Denis, citée HLM de Bardella : sur la vidéo, personne ne le connaissait avant tout le battage des Européennes. La gauche avec Eric Coquerel a ramassé la mise avec presque 70% des 69% de votants, et au 1ᵉʳ tour, siouplait ! Le prince Jordan n’est pas roi en son fief. En comparant les témoignages de Chivy 02 et ceux de Saint-Denis 93, on se rend compte que deux communautés existantes dans le même pays ont et vivent des expériences fortement différentes. Chivy est peuplé d’une population vieillissante de retraités votant en majorité droite ou R.N, quant à Saint-Denis, ce sont principalement des Français, jeunes issus de l’immigration, votant à gauche. Autant les villageois où il ne se passe rien s’inventent des peurs importées par les médias télévisuels, autant, ces jeunes qui se lèvent tôt pour aller travailler, ce qui fait mentir les accusations frontistes de fainéantise… La préoccupation de ces gens de « quartier » est que la parole des premiers cités se libère avec de plus en plus de mots racistes ; et comme souvent, les mots précédent les actes… Les paroles de ces jeunes racialisés ne sont pas des fantasmes, mais une réalité tangible ressentie en entendant les anathèmes peu élogieux venant de la bouche des R.N, qui se lâchent, qui se lâchent ; mais jusqu’où ? Étant français depuis au moins deux générations, comment, selon les Bardela’s boy and girls, les « renvoyer chez eux ? » Que tirer de ce reportage ? Il est à noter aussi, que ces jeunes ne veulent pas suivre un chef, un leader, mais tout simplement vivre leur vie et qu’on les laisse tranquilles ; je suis certain que Coquerel pour eux représente nada, par contre ses propositions intéressent d’autant qu’il fait barrage contre le Jordan venu des rives droites du fleuve conservateur. À l’inverse coté droite, il faut un chef et tout ce qu’il peut raconter est pris comme du bon pain, alors qu’il suffirait à l’époque du tout infos, d’aller voir sur internet et surtout sur les mainstream et de peser le pour et contre ; que nenni, suivre Bardella sur TikTok en regardant ses vidéos où, à par sourire et raconter toujours sa rengaine anti-immigrants, le supporter en sourd et muet aime sa bonne gueule de VRP, de mec qui a grandi dans une cité HLM et s’est fait tout seul élevé par une maman héroïque… En oubliant de signaler qu’il a fréquenté une école privée, a voyagé aux USA avec papa, homme d’affaires prospère, et pour son bac en cadeau a reçu une bagnole Smart (qui n’a pas déteint sur lui d’ailleurs)… Quand on vous le dit, que ce type est l’honnêteté incarnée et ainsi, ses fervents supporters peuvent y aller, chaque promesse sera tenue, jurée, crachée, si je mens, je vais en enfer… Socialiste ! On devrait le surnommer Fake-Jordi et en faire un rappeur, car il aurait toutes ses chances au lieu d'enfer : peut-être un futur 1ᵉʳ ministre qui va couler la boite...

Qu’ajouter ? Que nous sommes devant deux France non pas irréconciliables, puisque cela voudrait dire qu’il y a un dialogue, mais de deux entêtées qui ne se côtoient pas, ne se côtoieront jamais, s’ignorent et qui ont peur l’une de l’autre. Des bestiaux dans l'arène qui se reniflent avant de se mordre. Des jeux et du pain... Dans la tronche !

Ne demande pas trop de peur, de peur de n’avoir plus rien.[iii]

Georges ZETER/juillet 2024

Vidéo 1 sur Chivy :

Vidéo 2 sur personne ne connaît Bardella :

Vidéo 3 sur Saint Denis :