Les accusations de viol contre les troupes russes en Ukraine ?!

@sylvain

par exemple, l’un des mercenaires britanniques, Ayden Asleen, qui essaie de sauver sa peau en téléphonant et en interpellant l’Occident ( par exemple, les Jim Chambers, journaliste communiste US, venu au Donbass, ou Jackson Hickle, journaliste US indépendant (il y a aussi Redacted, the New Atlas, Emil Cosman, Jimmie Dore, the Gray Zone,) et bien sûr le Saker etc ...eh bien cet Asleen, qui reconnaît tous ses crimes, sauf un, dénonce aujourd’hui les crimes de ses camarades d’Azov, prétendant avoir été trompé par la propagande britannique, et que s’il avait su, il aurait combattu dans l’autre camp, où il a pu constater, comme la Croix Rouge, que la Russie traitait avec respect ses prisonniers — même les pires criminels — en attendant le jugement : aucun règlement de compte et encore moins de torture. ils ont un lit, sont soignés, nourris convenablement ( avant d’être prisonniers, certains mercenaires de Kiev n’avaient droit qu’à une patate par jour — et c’est pareil pour les soldats de Kiev...

Bref, pas de « propagande russe » : les stratèges occidentaux affirment que les Russes mentent peu, et qu’on peut faire confiance.

Comprenez bien qu’entre la propagande des héritiers de Goebbels à Kiev et la résistance populaire du Donbass, dont la teneur des propos est corroborée par exemple par les interviews in situ du journaliste Graham Philips ( GB), votre choix devrait se faire sans hésiter.

Restent les excellents Donbass Insider, avec Christelle Néant, ANNA NEWS, Laurent Brayard, et sur internet, Michel Collon, qui avec son équipe ( amateurs et professionnels ayant travaillé à l’ONU et même à l’OTAN) vérifient les infos, vont à la source et ... en fin de compte valident les thèses du Donbass ... eh oui ! voilà pourquoi !

mais vous savez, faire ce travail de fourmi de vérification ne permet que de convaincre les personnes exigeantes, et ne pèse que peu par rapport à la déferlante des médias dominants, alimentés par le MI6 (beaucoup — ils sont plus forts à mentir qu’à combattre au front) et la CIA, et d’autres agences...