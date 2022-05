Les apparitions de la Sainte Vierge au Mexique et en Egypte

Depuis 2 000 ans, l’humain devrait ouvrir son cœur et faire preuve d’intelligence devant l’évidence pour son chemin de vie grâce aux apparitions de la Vierge dans le Monde, pour lui permettre de progresser et de s’élever spirituellement. Et ce en serait pas du luxe au regard de ce que nous vivons sur cette planète… Comme le mois de mai est généralement consacré chez les chrétiens à la Sainte vierge (la mère de Jésus-Christ), je vous propose deux cas d’apparitions de la maman du Sauveur : Les apparitions mariales extraordinaires au Mexique (Guadalupe) et en Egypte (Zeitoun, Choubra, Assiout et Edfou).



Bonne découverte à vous !

Votre serviteur, Pierre Sarramagnan-Souchier, le 7 mai 2022.

Déjà plus de 21 000 apparitions sur Terre de la Dame céleste depuis l’an 1000 (1) (2) (3). Et toujours aussi peu de regards intérieurs éveillés… Quelle tristesse ! Peut-être y a-t-il un manque de pédagogie ?

C’est pourquoi, je vous propose, avant de voir les cas spécifiques du Mexique et d’Egypte, l’une des explications suivante d’après mon interprétation d’un texte tiré du livre de Joachim Boufflet dans le tome 2 de l’“Encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique” (page 150 de l’édition de janvier 2004) * :

“Le cœur du Message que la Vierge Marie, en ses apparitions, délivre au peuple de Dieu est l’Eucharistie. Marie est la servante de l’Eucharistie et, en celle-ci, de l’unité de l’Eglise (universelle).”

“C’est donc un œcuménisme fort proposé au peuple de Dieu pour qu’il y revienne lorsqu’il s’en écarte. Et, dans les véritables mariophanies, les demandes de chapelles (de la Vierge Marie) pour y prier en sont les outils où supports ici-bas pour nous y aider. L’Eucharistie, par le Corps, le Sang, l’Âme et Divinité de Jésus-Christ sont les témoignages de l’amour universel donné en exemple (et quel exemple impressionnant !) pour les humains afin d’aider à leur progression.” “Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.”

Mais si les chapelles peuvent aider à retrouver le bonheur d’un amour universel, elles ne remplacent pas la prière intérieure de chacun des humains qui éclairent l’humanité. Les chapelles n’en sont que les outils. Ne tombons donc pas dans une mariophanie dénuée de sens. Les humains sont les parcelles divines qui forment l’ensemble du Corps du Christ en l’Eternité grâce à l’Eucharistie. Et la Vierge Marie est la Première Servante de cette Eucharistie.



La Vierge de Guadalupe… Et si votre œil pouvait respirer…



Pendant qu’il y en a qui ne pensent qu’à en découdre avec leurs bandeaux, tissus et autres chiffons sur la tête, je vous propose de porter un regard différent sur le couvre-chef en vous permettant de découvrir le vrai sens d’un voile céleste. En effet, si notre quotidien est rempli de considérations matérialistes, il arrive parfois que certains aient la chance de percevoir ici-bas des splendeurs inaccessibles à la plupart d’entre nous. (Cf. : A. C. Emmerick qui pouvait voir le déroulement de l’humanité depuis la création originelle jusqu’à nos jours ! *)



Les faits :

La Dame de Guadalupe s’est reproduite sur la tilma du jumeau Juan Diego à l’instant où il a déposé les fleurs célestes au pied de l’évêque qui demandait des preuves des apparitions pour accéder à la demande de la Dame céleste, pour la construction d’une église qui lui soit dédiée.

Cette tunique végétale qui ne dure qu’une vingtaine d’année est toujours en bonne conservation de nos jours et la peinture ne trouve pas une explication scientifique raisonnable d’après des chercheurs de la NASA…



Des mystères dévoilés :

Tenez, comme je suis sympa, je peux même vous “dévoiler” des secrets laissés à cet apparition, comme le manteau de la Vierge du Mexique qui a des étoiles qui correspondent exactement aux constellations au-dessus de Mexico, le 12 décembre 1531, à 10h40…

Tout aussi surprenant encore, la présence sur la tilma du signe du Nahui Ollin, centre du monde d’après la tradition aztèque. Ce signe se trouve au milieu de la tunique de la Vierge enceinte, à l’endroit même où elle porte le Christ.

Mais pour en savoir beaucoup plus, je ne peux que vous conseiller la lecture de la dernière édition du livre “La Vierge du Mexique” du Père François Brune †. Le chapitre premier est gratuit sur le site de l’éditeur, profitez-en !

Et depuis 491 ans, de nombreux miracles et prodiges continuent de se réaliser !

Comme ce miracle ou prodige survenu le 24 avril 2007 à la Basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, après la décision du conseil municipal de cette ville de légaliser l’avortement à la demande jusque là interdite.

Cet événement du Mexique transmise par le Père Luis Matos, supérieur de la Communauté des Béatitudes était rapporté et accompagné d’une photo et d’un commentaire en espagnol dont voici la traduction résumée :

“A la fin de la messe offerte pour les enfants avortés non nés, l’assistance de la Basilique se demandait ce qu’attendait d’elle la Très Sainte Vierge de Guadalupe. Tandis que beaucoup de fidèles prenaient des photographies de l’ayate de Tepeyac, exposé et vénéré dans le Basilique et au pied duquel la foule des pèlerins qui défile sur un tapis roulant, l’image de la Vierge a commencé à s’effacer, pour donner place à une lumière intense qui émanait de son ventre, constituant un halo brillant ayant la forme d’un embryon. Avec un cadrage et un grossissement important il est possible d’apprécier la position de la lumière qui provient réellement du ventre de l’image de la Sainte Vierge et n’est ni un reflet, ni un artéfact.

L’ingénieur Luis Girault qui a étudié l’image ainsi réalisée a confirmé l’authenticité du négatif et a pu préciser qu’il n’avait été ni modifié, ni altéré, par superposition d’une autre image. Il a découvert que l’image ne provient d’aucun reflet, mais sort littéralement de l’intérieur de l’image de la Vierge. La lumière produite est très blanche, pure et intense, différente des lueurs photographiques habituelles produites par les flashes. Cette lumière est entourée d’un halo et paraît flotter à l’intérieur de l’abdomen de la Vierge. Ce halo possède la forme et les mesures d’un embryon. En effet si on examine plus précisément encore cette image en la faisant tourner dans un plan sagittal, on distingue à l’intérieur du halo certaines zones d’ombre qui ont les caractéristiques d’un embryon humain dans le sein maternel.”

Jésus Christ vrai Dieu et vrai Homme : C’est la foi catholique ! Déjà St Jean-Baptiste avait tressailli dans le sein de sa mère pour saluer son Seigneur. N.D. de Guadalupe vient au secours des embryons non nés – ignorés des légistes – en rappelant ainsi l’évangile de St Luc (I, 31) : « Voici que vous concevrez en votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. »

Rappelons au passage, que Notre Dame de Guadalupe est pour les chrétiens du monde entier le symbole de la défense de l'enfant à naître. Ceux qui sont allés à Mexico voir cette basilique ont pu voir l’immense foi qui se manifeste autour de cette représentation de la Vierge. Il se présente que la ville de Mexico - seule dans le pays - vient d'autoriser l’avortement jusqu’à 12 semaines de la grossesse. Or devant des milliers de pèlerins, pendant la messe célébrée pour les enfants martyrs de l’avortement, l’image de Notre Dame s’est soudain éclairée au niveau de l’abdomen. Une sorte de lumière intense, une sorte de halo. Cette lumière a été photographiée. Il suffit d’avoir été en ce lieu pour comprendre que ce soit possible. En effet, devant l’image, il n'y a pas moins de deux tapis roulants pour permettre aux pèlerins de défiler plus vite. Et les flashes crépitent sans arrêt. Et en se rapprochant de cette luminosité, la forme d’un embryon apparaît de manière évidente. Dans le sein de la Vierge que peut-il nous être montré sinon l'image de Jésus lui-même. A cette heure, nous n’en savons pas plus.

Message transmis par l’Association des médecins et des infirmières catholiques de France du 24-04-2007.

QUE PENSER DE CES PRODIGES ACHEROPITES ?

La relique laissée en 1531 par la Vierge de Guadalupe au Mexique, a l’intérêt de nous permettre de comprendre que ce que nous découvrons aujourd’hui avec les techniques scientifiques les plus avancées, n’est pas du seul domaine des humains, mais bien un cadeau divin offert pour notre progression cosmique et spirituelle. C’est selon l’expression, une trace achéropite qui nous est offerte (Voir une vidéo intéressante sur ce sujet ! ). (Rappel : Achéropites : Objets produits de façon miraculeuse. Par extension, le terme s’applique également aux copies non faite par la main de l’Homme.)

Mais ce n’est pourtant pas nouveau ! Il y a de nombreux exemples d’achéropites dans l’histoire du monde. Le Suaire de Turin en est un autre exemple. (lire ici ! ) (voir aussi Le site officiel du Suaire de Turin) (et une page en anglais **). C’est lui aussi une relique de cette dimension, laissée pour notre progression spirituelle, quoiqu’en disent les nihilistes et matérialistes de tous poils… Ce sont en général des gens très instruits et intelligents, que l’irrationnel remet entièrement en cause et qui ont du mal à accepter une telle réalité suprasensible.

Les enseignements d’une religion plus ancienne encore, comme l’hindouisme, nous éveillait aussi à cette ouverture céleste. Mais il est regrettable là aussi, que cette prodigieuse avancée spirituelle d’il y a plus de quatre mille ans ait été oubliée et qu’elle se soit sclérosée au point d’en avoir rejeté l’un de ses fils, les plus éminents : le Bouddha de la Compassion qui combattit l’intolérable orgueil de ceux qui excluaient de la société humaine leurs frères “Dalits” (1). (Les rejetant de toutes castes pour en faire des parias à vie). Comme quoi, quand le sens des religions n’est pas compris, cela conduit à des catastrophes humaines.

Plus récemment, l’histoire s’est répétée il y a 2 000 ans pour la religion des Hébreux qui ne pouvaient pas accepter une telle avancée de lumière de la part de l’un de ses fils qui, contrairement au Bouddha, ne s’exila pas et s’offrit en holocauste pour l’avancée spirituelle de l’humanité, avec en prime, ce petit “pied de nez magique” de la Rédemption des âmes grâce à la résurrection du Christ (télécharger au format pdf, un dossier sur la résurrection de Jésus Christ et de la Sainte Vierge d’après Anne Catherine Emmerich *). Et toujours à propos de la Résurrection, Lire aussi : Flavius Josèphe déclare : « Christos, c’était lui ».



On lira à cette occasion, avec intérêt un article paru en l'an 2000 sur les travaux de Messod et Roger Sabbah à propos de leur livre : “Les secrets de l'Exode”, “On a découvert le message caché de la Bible”. (lire ici !)

Rappelons au passage, que les religions ne sont pas des buts en soit. Elles ne sont seulement que des écoles et des outils pour apprendre à percevoir les règles de vie communautaire sur terre tout en restant en liaison - le plus souvent possible ! - avec l’Eternel dans sa vie quotidienne, avant de pouvoir rejoindre le moment venu, la dimension de l’infini en Eternité…



Et je sais que cette notion n’est pas simple à comprendre pour nos contemporains, quand l’on constate tous les matérialismes stériles et idéologies de laïcités négatives… Cela est bien triste pour l’avancée de l’humanité qui aurait grand besoin d’un petit courant d’air spirituel pour s’éclaircir les neurones et avoir le cœur plus serein…

Grâce à l’incontournable livre en français du travail très fouillé du Père François Brune† : “La Vierge du Mexique”, aux éditions Le Jardin des Livres, vous découvrirez peut-être qu’il y a d’autres dimensions plus célestes que notre triste réalité très “terre à terre”. Et votre regard en sera très certainement changé…

Note :

Pour en savoir plus, des liens pour un petit coup d’œil rapide !

Le site officiel de la Vierge de Guadalupe (1)

Les yeux dans les yeux :



- Je vois en détail les images ! (1)



- “ Mon œil ! Moi, j’y crois pas ! ” (1)

La Vierge de l’Égypte avec les apparitions publiques à Zeitoun, Choubra, Assiout et Edfou



“J’en ai mal aux yeux de la regarder” : Des millions de personnes ont la chance extraordinaire de pouvoir la contempler depuis le 2 avril 1968 au dessus des églises coptes.

Puisque que la Dame de Lumière est présente et visible pour les humains, pourquoi ne vous en ferais-je pas partager ce plaisir ?

Apparue à partir de 1968, la Dame de Lumière continue de se montrer de nos jours, aux populations de toutes religions, dans d’autres villes de ce pays, sur des lieux de passage supposés de la Sainte Famille il y a 2000 ans, comme à Choubra, Assiout et Edfou. De nombreuses photographies et films des apparitions célestes réalisés par des participants à ces apparitions publiques, sont disponibles sur des sites internet qui montrent ces événements extraordinaires (1) (2) (3) (4).

Voir aussi la vidéo de l'apparition de la Vierge à Alexandrie en 2011 (cliquer ici !).

Là encore, je vous suggère le livre du Père François Brune† : “La Vierge de l’Egypte” dont le premier chapitre est aussi disponible sur le site de l’éditeur (2).

“Heureux ceux qui croient sans voir !” disait le Christ…

A ce propos, ajoutons que des participants ont pu voir la Vierge et des scènes de la vie du Christ dans l’église copte de la Vierge d'Edfou pour la fête de la vigile de l’Assomption de la Vierge le 21-22 août 1982.

Note 1 :

Pour les détails, outre les enseignements du Christ disponibles dans le Nouveau Testament (cf. : La Bible !), je peux vous conseiller la lecture des livres d’A. C. Emmerick qui, grâce à ses visions, nous permet de connaître la vie quotidienne de la Sainte Vierge et de son fils Notre Seigneur Jésus Christ comme si on y était ! A lire gratuitement sur un site spécialisé *.

Pour découvrir la signification de la grande famille du Christ avec ses “frères et sœurs”, (cliquez ici !). Ce tableau détaillé (au format pdf) sur la parenté du Rédempteur, a été reconstitué à partir des visions de la Bienheureuse Anna Catharina Emmerick. Quand on vous dit que “tous les hommes sont frères”, pourquoi ne pas le croire…

On lira aussi avec intérêt l’œuvre de Maria Valtorta sur les trois années de l’enseignement de Jésus Christ jusqu’à sa résurrection et de son enfance sur un site assez pédagogique *.

Note 2 :

Heureuse concordance céleste de date, le Pape Jean-Paul II qui dévoua tout son pontificat à la Sainte Vierge a rejoint pour l’Eternité le 2 avril 2005, la Dame de Lumière, le jour anniversaire de la première apparition à Zeitoun. Autre événement céleste, le 13 février 2005, Sœur Lucie, la dernière survivante des trois petits bergers de Fatima a rejoint la Dame de Lumière. Rappelons à cette occasion que le Pape polonais qui s’était placé sous la protection de la Vierge de Fatima (Portugal) apparue aux petits bergers un 13 mai 1917, “faisait dévier la trajectoire de l’attentat” du 13 mai 1981 du Pasteur de l’Eglise romaine. Importance symbolique de tout premier ordre pour ce Messager de l’Espérance.

La tilma et les étoiles Sur la tilma, les étoiles qui correspondent exactement aux constellations au-dessus de Mexico, le 12 décembre 1531, à 10h40… le jour de l’apparition de ce prodige sur la tilma du jumeau Juan Diego devant l’évêque…

La Ste Vierge à Zeitoun en 1968 l’apparition publique de la Ste Vierge à Zeitoun (Egypte) au dessus de l’église copte en 1968