Avec la confrontation d'hier (14 mars 2023) entre 2 avions Russes Sukhoi 27 et 1 drone Américain MQ-9 Reaper au dessus de la Mer Noire, on voit apparaître des articles et des commentaires selon un schéma identique : « le drone avait le droit de voler là »

Eh-bien non, un drone est une machine, un objet, et les objets n'ont pas de droits. Les objets, en fait, n'ont même pas d'existence légale, ce sont les propriétaires des objets qui ont des droits .... et des devoirs.

Dans le cas présent, imaginons la situation où vous volez avec un parapente à côté d'une montagne, où quelqu'un fait voler en même temps un planeur modèle réduit radiocommandé. Imaginons-même que tous les deux ont le droit d'y voler, avec assurance et tout. Quel serait le droit lors d'une collision entre les 2 aéronefs ? L'homme aurait TOUJOURS priorité sur la machine, donc la faute serait entièrement avec le modèle réduit radiocommandé et son pilote en serait responsable. Dans un cas comme-ça, le pilote du drone radio-commandé aurait obligation de laisser la place à l'aéronef avec un homme à bord. Même problématique si un bateau radio-commandé faisait collision avec un vrai bateau en mer.

La phrase « les Américains avaient le droit de voler dans l'espace aérien international » est certes juste, mais aucun « Américain » n'était dans l'espace aérien international en question à ce moment. Les « Américains » étaient probablement assis confortablement dans la base militaire de Rammstein en Allemagne. Ils avaient certes le droit d'y être – en Allemagne – en tant que force occupante, mais c'est hors sujet pour la situation au dessus de la mer Noire.

De même, la réponse « alors on va aussi abattre les avions Russes qui s'approchent d'un espace aérien de l'OTAN » est fausse – et dangereuse – car les Russes ont effectivement le droit de voler dans l'espace aérien international, même proche d'un pays de l'OTAN. Abattre un avion Russe, avec des Russes dedans, dans l'espace aérien international serait un acte de guerre et l'article #5 de l'OTAN ne protégerait pas le pays qui commettrait cet acte. Nous en avions d'ailleurs une preuve inversée quand les Turcs ont abattu un Sukhoi 24 qui avait brièvement pénétré dans un recoin de l'espace aérien Turc : là oui, ils avaient le droit de l'abattre. Et les Russes ont mangé leur chapeau.

L'exemple Terminator

Mais l'incident est avant-tout un échec Américain : en effet, ce qui importe ce n'est pas tellement les 50 millions de dollars qui sont tombés dans la mer, et que les Russes vont probablement récupérer et analyser, mais l'opinion internationale qui en résulte : ce qu'on constate, maintenant, c'est que ce sont des hommes Russes qui se battent contre des machines Américaines.

Depuis cet incident, ce n'est plus une guerre de la Russie contre l'OTAN, mais une guerre des Hommes contre les machines. Et ceci quelques-mois après le début de ChatGPT ! L'intégralité de la planète va se ranger du côté des Russes. Qui, en plus, ont été assez malins de ne pas utiliser leurs armes mais ont simplement appliqué la même technique que les pilotes Anglais avec leur Spitfire contre les bombes volantes V2 de Hitler : avec une pichenette des bouts d'ailes ils les ont fait dévier de leur trajectoire et fait s'écraser en mer.

C'est un fiasco diplomatique total pour les Américains, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils le crient sur tous les toits.

PS : l'image d'en-tête de l'article est un drone Lockheed D-21, de l'époque SR-71