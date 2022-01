Lyssenko ; Gernez ; Raoult, la science vs la politique

On montrera que la science est subordonnée à la politique qui représente des intérêts idéologiques et/ou économiques

Lyssenko est ce savant soviétique de la période stalinienne qui prétendit que la théorie génétique du savant Mendel était fausse car contraire aux "supposées" lois de la dialectique qui « prouverait » que le milieu agit et transforme l’hérédité, ce que contredit Mendel qui avait montré que les transformations subies par les organismes sous l'influence de modifications du milieu, ne se transmettent pas héréditairement. Ne reconnaissant pas l'influence fondamentale du milieu extérieur, elle devait être fausse ! Et comme Mendel était un religieux autrichien, la génétique fut facilement qualifiée de science « bourgeoise », à laquelle s'opposait la théorie du soviétique Lyssenko qui elle, conforme à ces « lois de la dialectique » était déclarée « science prolétarienne ». La politique disait ce qui était scientifique et ce qui ne l’était pas pour des raisons de défense idéologique du camp socialiste.

L'affaire Gernez un secret d'état bien gardé.

André Gernez mit au point un protocole de prévention du cancer en 1973 (validé par l'inserm), accepté par Poniatovski alors ministre de la santé mais refusé par les directeurs de la santé d'alors, au motif que la sécurité sociale ne pourrait supporter la charge du recul de la mortalité dans les ehpads d'alors. D’un seul coup un médicament anodin mais qui jouait un rôle capital dans le protocole fut subitement déclaré toxique ( l'hydrate de chloral) alors qu'il fut prescrit des dizaines d'années sans dommage. Contre toutes les déformations portées par l’idéologue wikipedia, restent des faits indiscutables car illustrés dans les journaux américains lors de la campagne du candidat Nixon qui promis d'éradiquer le cancer grâce aux travaux du « génial médecin français André Gernez ». Gernez a donné la clé des maladies dégénératives, il a démontré le rôle de l'hormone de croissance dans ces maladies : dont sclérose en plaque et même l’autisme, etc ; et qui a souligné le rôle néfaste du cannabis pour des cerveaux non encore parvenus à maturité <25 ans, etc.

L'hydroxychloroquine subit le même sort exécutée par un faux publié dans le Lancet et l'étude bidon Recovery qui modifia le protocole Raoult pour discréditer l'hydroxychloroquine et donner une base « scientifique » à son interdiction. Le directeur de la santé sauta sur l'occasion, suite à l'aubaine du faux du Lancet, qui retiré et démenti ne le fit pas revenir sur son interdiction. L’oms a de surcroît saboté les essais sur l’hydroxychloroquine en comparant les effets de doses mortelles d’hcq (!) aux traitements standards (constitues de doses normales ).



On voit bien que la politique, au service des intérêts économiques, corporatistes et de l'industrie pharmaceutique, prime l'intérêt scientifique et de la santé humaine.

On invoquera la défense de l'emploi (c'est à dire des intérêts des industriels ) pour sauvegarder un pan entier des spécialités liées au cancer et à ceux qui en vivent grâce aux subventions publiques et privées ( plan cancer 15 milliards d'argent public, téléthon, etc).

On provoquera la peur de la mort dans la population pour la museler à des fins politiques et de reformatage économique.