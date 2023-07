Macron défie Poutine

Macron se voit-il en chef de guerre contre la Russie ? On pourrait le croire en lisant ses petites phrases lors du sommet des perdants à Vilnius.

« Le temps joue en faveur de l'Ukraine » pontifie Macron, alors que la réalité semble être l'exact contraire, l'Occident collectif s'enfonce dans une crise économique, les arsenaux comme les caisses de l'état se vident bien plus vite qu'ils ne pourront être reconstitués, tandis que l'outil industriel russe ne cesse de produire armements et munitions, mais surtout, la ressource humaine ukrainienne se raréfie à chaque attaque contre les lignes défensives russes.

N'ayant cure de la réalité de la marche du monde, notre apprenti chef de guerre a poursuivi ses explications : « il est crucial que les Alliés continuent de faire le maximum pour soutenir l'Ukraine de manière concrète, c'est ce que nous faisons et grâce ça ce soutien l'Ukraine progresse face à la Russie » ce qui est exactement mot pour mot ce que pontifient les journalistes-propagandistes de LCI, l'Ukraine progresserait face à la Russie grâce au soutien occidental. Sur le terrain, cela semble un peu plus compliqué, l'aide occidentale s'entasse sous forme de carcasses calcinées de blindés Bradley et de tanks Léopard dans des champs que les Russes appellent dorénavant Bradley Square. Quant à la progression territoriale, les Ukrainiens ont sacrifié 26 000 hommes depuis 5 semaines et n'ont pas encore atteint la première ligne de défense.

Bradley Square

« Moscou est fragile et notre soutien à l'Ukraine dura aussi longtemps que cette agression durera... il est crucial que les Alliés continuent de faire le maximum pour soutenir l'Ukraine de manière concrète » insiste lourdement Macron, mais face à la prétendue fragilité de Moscou, l'Occident semble bien démuni en termes d'armements supplémentaires à fournir à l'Ukraine, et à moins d'envoyer directement des troupes occidentales, il reste peu de moyens réels à fournir à Kiev, et, même si la France livre ses 500 SCALP, cela ne changera pas notablement le déroulé de cette guerre.

« Il faut faire plus et c'est maintenant qu'il faut le faire pendant cette contre-offensive , j'ai décidé d'aller plus loin et de livrer à l'Ukraine des missiles de croisière SCALP » notre petit chef de guerre veut donc profiter de ce moment privilégié, de la faiblesse supposée de la Russie, pour aller plus loin !Maintenant ! Telle une hyène ayant flairé un blessé, il veut se porter volontaire pour la curée. Mais que font ses conseillers ? Sont-ils tous autant que lui aveugles et sourds ou n'écoutent-ils tous que la propagande effrénée de LCI ?

Macron poursuit ses affirmations comme quoi la Russie est fragile militairement d'où la volonté de la livraison de nouvelles armes pour certainement donner l'estocade finale.

Il convient ici de faire une pause, de se souvenir de tout ce qui a pu être écrit ici ou là, notamment tous ceux qui ont donné leur point de vue sur la volonté de l'Occident d’affronter et d'affaiblir la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, et il faut placer les propos de Macron dans ce contexte précis ! Macron confirme tous nos propos, il confirme la volonté d'abattre la Russie en se servant du proxy Ukraine, et il semble se persuader que la séquence historique arrive à son terme, que l'ours est blessé et que le moment de la curée est proche, d'où sa particulière bravoure du moment.

Le retour à la réalité va être douloureux ! Il ne va pas être simple d'arracher un morceau de barbaque à l'ours.

Mercredi, à Vilnius, Macron a tenu à préciser que « la Russie (est) fragile politiquement et militairement et qu'elle trouverait face à elle des Occidentaux déterminés à apporter un soutien durable à l'Ukraine... la Russie qui a montré ses premiers signes de division », si tout cela n'était pas si dramatique, les sorties médiatiques de Macron montant sur ses petits ergots de coq de basse-cour seraient risibles !

Alors qu'une coalition de plus de 30 pays s'acharne contre la Russie par le biais de l'Ukraine, la Russie est parvenue à faire vider une bonne partie des arsenaux occidentaux, aujourd'hui l'Occident est quasiment à court d'armement ! Quelle stupéfiante preuve de fragilité et de division que nous adresse la Russie.

Mais ce qui est encore plus stupéfiant est le fait que le staff politique et militaire européen et américain, Macron en tête, semblent prendre pour argent comptant la propagande des larbins médiatique.

Macron prétend que la Russie est aux abois alors que la contre-offensive exigée à l’Ukraine par les maîtres de l'OTAN a coûté 26000 hommes en à peine 5 semaines qui se sont fracassés en pure perte sur les défenses russes. Est-ce la folie ou le désespoir qui fait parler de manière aussi téméraire notre Macron ?

lignes de défense du sud

Si la Russie est aussi fragilisée que Macron le prétend, quasiment au bord de la rupture, alors pourquoi l'OTAN prévoit-elle d'organiser des aides militaires et financiers à long terme ?

Si la Russie est si fragile, si la chute de Poutine doit se produire dans les deux trois jours comme ils sont tous à le prétendre, pourquoi donc prévoir toutes ces aides dans le long terme ?

Macron montre ses petits points à la Russie alors qu'il n'est pas capable d'assurer la paix civile en France !

La Russie est tellement faible et fragile et au bout du rouleau que l'Occident en est réduit à livrer des armes à sous-munitions condamnées par tous dans le monde !

Le comble de la folie revient à celui qui a déclaré que : « l'Ukraine a un avenir florissant alors que la Russie, après cette guerre lourdement perdue contre l'Ukraine, va rejoindre la cohorte des nations engloutie par l'histoire » !

Le sommet de Vilnius est terminé et Zelensky est reparti comme il est venu, en mendiant ! Et les contorsions de l'OTAN pour justifier le refus d'adhérer à l'Ukraine sont l'expression même de l'échec de l'OTAN face à la Russie en Ukraine !

L'Ukraine avait une obligation de résultats face à la Russie, condition de son intégration dans l'OTAN, mais la contre-offensive a échoué et en conséquence l'OTAN prend acte que la Russie n'est ni faible ni fragile !

S'il en avait été autrement, l'Ukraine aurait été cooptée dans l'OTAN et cette dernière aurait pu déclencher le fameux article 5, soit une déclaration directe de guerre contre la Russie.

Alors à quoi joue Macron ? Au moment où l'OTAN prend acte de la résilience de la Russie, Macron joue les matamores