Macron en mission : « Nous avons besoin d’un ordre mondial unique »

Lors d’un discours au sommet de l’Apec [Coopération économique pour l’Asie-Pacifique] à Bangkok, où sont réunis les dirigeants mondiaux, le président français Emmanuel Macron a appelé à un « ordre mondial unique ».

Macron a fait ces commentaires tout en discutant des intérêts de puissance de la Russie et de la Chine et de la menace de guerre.

« Nous sommes dans une jungle et nous avons deux gros éléphants qui deviennent de plus en plus nerveux », a-t-il déclaré.



« S’ils deviennent très nerveux et commencent une guerre, ce sera un gros problème pour le reste de la jungle. Vous avez besoin de la coopération de beaucoup d’autres animaux, des tigres, des singes et ainsi de suite », a ajouté M. Macron.

Au cas où vous pensez toujours que c’est une théorie du complot que nos élites veulent un ordre mondial, voici le président français. Emmanuel Macron, hier au sommet de l’APEC : « Nous avons besoin d’un ordre mondial unique ».

« Êtes-vous du côté des États-Unis ou de la Chine ? Parce que maintenant, progressivement, beaucoup de gens voudraient voir qu’il y a deux ordres dans ce monde. C’est une énorme erreur, même pour les États-Unis et la Chine. »



« Nous avons besoin d’un seul ordre mondial », a-t-il conclu.

Pourtant, Youtube pense toujours qu’il s’agit d’une « théorie du complot »

Les propos de Macron ne manqueront pas de troubler l’industrie des « vérificateurs de faits », qui continue d’insister sur le fait que les affirmations concernant le « Nouvel ordre mondial » ou un gouvernement mondial unique sont une théorie du complot sans fondement.

En effet, il y a eu beaucoup d’hilarité la semaine dernière lorsqu’il a été révélé que YouTube, propriété de Google, avait effectivement vérifié les faits d’une vidéo publiée par « The World Government Summit 2022 ».

Dans la vidéo, l’hôte d’une table ronde demande à S.E. Dr. Anwar bin Mohammed Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, « Êtes-vous prêt pour un nouvel ordre mondial ? ».

Sous la vidéo se trouve un encadré de vérification des faits sur le « Nouvel ordre mondial » qui renvoie à un article de Wikipédia indiquant que « Le Nouvel ordre mondial (NWO) est une théorie de la conspiration qui fait l’hypothèse d’un gouvernement mondial totalitaire émergeant secrètement. »

Le ton de l’article réfute l’idée d’une évolution vers un « Nouvel Ordre Mondial », bien que les panélistes du Sommet du Gouvernement Mondial aient ouvertement discuté de cet agenda.

Ha, c’est réel. Le « Sommet du Gouvernement Mondial 2022 » demande littéralement « Êtes-vous prêt pour un nouvel ordre mondial » et youtube est comme « cette vidéo officielle et VERIFIÉE est une conspiration ».

