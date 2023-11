Marche contre l’antisémitisme. Pourquoi pas, ou pourquoi ?

Les gros sabots de l’extrême-droite dans sa marche erratique vers une honorabilité de façade. Et ses effets collatéraux.

Monnayer son soutien à l’extrême-droite israélienne qui a égaré son pays dans une impasse en s’aventurant sur les traces de la même infamie qui avait conduit le peuple juif dans la désespérance ultime contre un brevet factice de combattant de l’antisémitisme. Pensant sublimer ainsi son racisme ordinaire et originaire vis-à-vis des musulmans, toujours utilisé et indispensable comme rente électorale, en vertu.

Imaginant de surcroît pouvoir ainsi enfin réussir avec cette énième supercherie et pirouette à assimiler le soutien indéfectible de LFI envers tous ceux qui souffrent de racisme, de discriminations et d’injustices sociales en antisémitisme. On dirait bien qu’ici Tartuffe est son propre antidote. On dirait bien aussi qu’elles retombent sur le nez du jongleur, les boules de pétanque, quand on jongle avec et qu’on s’appelle extrême-droite.

Réalité crue de l’extrême-droite poussée dans la lumière cruelle qui ne plaît évidemment pas à ses dirigeants et élus qui en sont les responsables. Ni à ceux qui en sont les porte-parole occasionnels et encore moins à ceux qui cette fois sont obligés de regarder en face ce qu’ils soutiennent et ce que cela représente. Et d’assumer ou pas, de se poser des questions ou pas. Les intérêts défendus ici et les moyens employés sont-ils vraiment les miens ?

Merci à l’extrême-droite d’entrouvrir ainsi le masque des apparences et de nous offrir le spectacle de l’expérimentation et de la mise au point un peu laborieuse des arguties et mensonges, sources de ses prochaines rentes et espoirs électoralistes, testés sous nos yeux sur leurs compagnons de route médiatiques et politiques qui se disputent pour savoir qui va réellement tirer les ficelles et retirer les marrons du feu dans leur chevauchée électorale de plus en plus brinquebalante.