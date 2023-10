Mélenchon : Matrice des manipulations ordinaires

→ France Culture va plus loin," l'Invité(e) des Matins " : Jérôme Fourquet, directeur du département « Opinion et stratégies d’entreprise » de l’IFOP, reçu par Guillaume Erner (26/10/23, 23 mn) https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins

La matrice.

Un auteur vient présenter son livre ce jeudi. Comme il se doit le responsable de la Matinale a préparé son interview. D’emblée la NUPES est stipendiée et il est reproché dans la foulée à Jean-Luc Mélenchon, donc à LFI et au-delà bien sûr avec la volonté d’atteindre la NUPES qu’il s’agit de déstabiliser et disqualifier, d’être rien moins qu’antisémite ou, finasserie tartuffiesque, de flirter avec l’antisémitisme, au motif que dans un tweet, s’indignant du soutien inconditionnel à Israël proclamé par Yaël Braun Pivet, présidente de l’Assemblée Nationale à partir d’un campement dédié à l’assistance des israéliens victimes des attaques du Hamas comme l’a montré la vidéo diffusée largement dans les médias que nous avons tous pu voir, celui-ci a employé le terme camper. Quand bien même, bien au-delà de LFI et de la NUPES où certains ont retrouvé à cette occasion un peu de clairvoyance, au-delà du pays, de nombreuses voix se sont indignées d’une telle position prise par le 4ème personnage de l’Etat français. Le ridicule ici le dispute à la malfaisance chez des gens qui font mine de s’indigner sélectivement en n’hésitant pas à instrumentaliser bassement la mémoire de l’horreur où a fini par aboutir le racisme multiséculaire des uns et l’attentisme et la lâcheté d’autres vis-à-vis d’un peuple.

Mais évidemment cela ne suffit pas. Sous le constat que l’électorat juif s’est déporté de la gauche vers la droite, la responsabilité en est imputée bien sûr au prétendu antisémitisme de LFI, accusé d’un soutien inconditionnel aux Palestiniens par clientélisme envers la population française d’origine musulmane ce qui est prouvé bien sûr par le vote musulman pro LFI. Emballé, c’est vendu.

Sauf que le dit vote juif est mesuré par un bureau de Sarcelles, représentatif paraît-il (?) et le vote des Français résidant en Israël, dont la moitié se sont abstenus. Pas difficile de voir que estimé ainsi ce vote en fait accompagne la droitisation du corps électoral israélien à partir de l’intifada de l’an 2000 jusqu’à toutes les compromissions avec l’extrême-droite dont le leader, s’il n’avait pas été élu dans une coalition, serait devant les juges pour toutes sortes de malversations.

Sauf que il n’y a jamais eu de soutien inconditionnel aux Palestiniens ce qui serait un non-sens politique ni de clientélisme ou vote musulman pro LFI comme l’assènent régulièrement tous les porteurs de propagande anti-LFI et comme bien sûr ils continueront de le faire.

A propos des sondages, ce serait bien de laisser de côté les présupposés hasardeux et équivoques de ce genre de mesure qui interrogent et agacent les gens qui ont des croyances religieuses et leur interpellation et exploitation par des chapelles politiciennes. Il serait judicieux de laisser la liberté de conscience de nos citoyens agir pour ne pas confondre leurs aspirations spirituelles et leurs convictions de citoyens dans une république laïque. Mais ne nous faisons pas d’illusions, les propagandes de certaines familles politiques ont trop besoin de semer ces confusions et divisions pour que cela s’arrête.

Mais, puisque mesure il y a, avec toutes les incertitudes que nous rappellent notre prudence et intelligence, faisons avec la dernière présidentielle le constat d’ensemble que l’on retrouve à propos de ceux affichés comme musulmans (identifiés par déduction puisque répertoriés dans la catégorie autre religion) et ayant voté. En ne perdons pas de vue que l’ampleur de l’abstention relativise évidemment toutes ces spéculations. Regardons de près le sondage IPSOS du 10 avril 2022, « Présidentielle 2022 : Profil des abstentionnistes et sociologie des électorats », « Présidentielle 2022 : Profil des abstentionnistes et sociologie des électorats » puisque la plupart des médias exploitent ce type de travail en extrayant un ou deux chiffres de nature à servir leur propagande.

La plus grande part, les classes populaires, du côté de LFI et l’autre part non négligeable, plus nantis chez Macron et à sa droite. Si on veut être honnête, au 1er tour, les votants se répartissent ainsi 36% LFI, 29% Macron/Pécresse et 17% MLP/Zemmour, (46% à droite). Qu’en déduire, il y a là à mon avis plus de questions que de réponses. Par ailleurs à partir de ce sondage, au constat que le RN dans les milieux populaires captent les voix des plus précaires et moins diplômés, qu’en déduire aussi ? Qui sait, certains se réjouiront du filon à exploiter et d’autres commenceront à mieux comprendre le type de campagnes électorales et malheureusement couvertures médiatiques auxquelles nous avons à faire.

Ceux qui trouvent un intérêt à mélanger le politique et le religieux sont invités à faire un commentaire aussi pour le lien supposé entre la référence catholique et les différents candidats. Là aussi, on peut s’adonner à beaucoup de masturbation intellectuelle et, qui sait, à essayer ainsi de soigner ses phantasmes ou espérer grappiller quelques voix. Voilà comment LFI se trouve pesé, vendu, pendu en continu sur la place publique des médias.

La cible cachée

À nouveau et toujours LFI, par tous les moyens, à tout bout de champ, se retrouve diabolisé, ses dirigeants caricaturés sous tous les prétextes avec des citations tronquées, décontextualisées quand elles ne sont pas carrément déformées ou inventées, en faisant croire aussi qu’ils se contredisent ou disent le contraire de ce qu’ils disent. Tous les petits coups appris dans une école de journalisme ou les coulisses des partis d’état-major ?

Il n’y a pas à se tromper sur la stratégie et les objectifs. Il s’agit en fait de liquider à bon compte ce que représente la NUPES et surtout ses 640 propositions en faisant l’économie de parler de leur contenu tenu soigneusement hors du champ du débat démocratique. Propositions qui concernent la transition démocratique, une réelle et équitable justice sociale, une responsabilité écologique équitablement partagée. Hors du champ du débat démocratique !

Toutes les occasions sont bonnes pour entretenir, affiner, nourrir la trame de fond du traitement ordinaire et continu de la seule opposition aux politiques menées depuis le début du siècle, une gauche authentique, laïque, républicaine, sociale et écologique qui a fini, au fur et à mesure du dévoilement des effets des politiques menées en discordance des discours tenus, par s’affirmer comme le seul opposant ayant construit une réflexion et des propositions aux problèmes du pays. Combien de cartons jaunes et rouges par semaine pour LFI ou la NUPES ? Avec la rouerie permanente de tenter d’y instiller la division ? C’est un travail permanent d’exclusion et de sabotage démocratique.

Ces gens ajoutent l’ignoble à l’hypocrisie. En prétendant, après avoir tenté de placer LFI hors du champ démocratique, qu’elle fait monter la crédibilité du RN ce qu’ils font mine de déplorer tout en le mettant ainsi dans la lumière. Meyer Habib, député français d’extrême-droite israélienne, moins hypocrite, lui s’est franchement réjoui : « Le RN est entré dans le camp ». Tandis que les chaînes d’info dont une est entièrement au service de la propagande de l’extrême-droite commandent aux moments propices des sondages sur mesure censés nous dire qui nous sommes et ce que nous pensons. Ce type de sondages a annoncé les derniers jours des présidentielles un écart de 6 points en faveur de MLP sur JLM, décourageant ainsi le vote utile, quand celle-ci se retrouva de justesse au second tour à 1% près après avoir bénéficié pourtant d’une exposition médiatique largement favorisée tout au long de la campagne par les mêmes chaînes. Voilà la représentation du pays pour laquelle certains s’arrogent, comme un allant de soi, le droit de l’exclure du champ démocratique à tout bout de champ.

Pour qui doute de cette manœuvre en cours, il y a un repère inratable. Ce narratif est repris en même temps par le service public de l’information, les chaînes d’info et les dirigeants et élus et soutiens de la macronie de la droite et extrême-droite par un partage des éléments de langage. Comme une musique de fond.

A voir comment ce narratif évoluera quand ces gens s’apercevront que nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus être dupes de ce type de manœuvre. A voir quelle sera la prochaine musique de fond s’il doit y en avoir une autre. Ce faisant ces gens, à l’insu de leur plein gré, désigne la véritable opposition dont ils redoutent le travail et les propositions, l'opposition dont ils savent que viendra la fin de leurs manœuvres, domination et privilèges.

Ceux qui redoutent la démocratie, ceux qui la remettront sur pieds.

C’est bien la démocratie qui est attaquée, la simple possibilité d’avoir un débat démocratique un peu conséquent avec nous en tant que citoyens impliqués comme témoins et jurés. Au passage ce genre de lynchage démocratique est devenu possible dans ces dimensions par la concentration récente de l’essentiel des médias et outils de presse, écrite, radio, télé et leur influence aussi dans les réseaux numériques. Suivez l’argent comme on dit et les intérêts de ceux qui le possèdent. Qui imposent leurs éléments de langage, le choix de ce qu’ils mettent en avant ou renvoient dans l’ombre, leur cadrage et angles de vue, le martelage de ce qui les sert. Qui commandent et commentent au moment qui leur convient les sondages dont ils ont besoin. CNEWS a torpillé en catapultant un candidat couvé dans la maison, le 1er tour d’une présidentielle, la clef de ce type de scrutin. Par la promo d’un livre, probablement le plus bidon des livres politiques, comme un gag en fait, le simple commentaire sur deux ans d’un agenda. Puis à coups de sondages dont certains truqués (% calculés uniquement sur les votants). C’est incroyable que cela ait pu se passer ainsi sans réaction citoyenne autrement que par l’abstention. La classe politique et médiatique, elle, naviguant au fil de l’eau, étant partie prenante dorénavant de ce système. Chacun pensant tirer son épingle du jeu. L’extrême-droite surexposée au même 1er tour par les mêmes, des sondages surévalués, pour finalement 1% d’avance grâce au renfort des voix de LR, gonflée ensuite aux législatives par les voix de LR et LREM devant le danger d'une gauche rassemblée et finalement pour aller où et faire quoi ?

Il n’y a en fait que la NUPES, aidée par le travail antérieur de LFI qui propose une analyse et des solutions. Y compris à ceux qui s’y sont reliés tardivement, confrontés et contraints par le réel que nous citoyens leur avons rappelé, déjà tentés à nouveau par l’électoralisme aventurier et la griserie médiatique et sondagière qui confond l’éphémère et le structurel.

Il serait temps que nous nous réveillions. Parce que, quand même, c’est au bénéfice d’une minorité parvenue au pouvoir par des artifices électoraux qui ne permettent plus la représentation du pays que tout cela se passe. Qui profite ainsi de l’escamotage d’un partage d’informations conséquent pour que le citoyen puisse exercer son discernement. Qui profite de l’escamotage de la nécessité d’avoir des discussions de fond pour que la démocratie soit crédible et qu’elle est un sens et qu’elle donne envie qu’on la respecte et qu’on y participe. C’est encore plus vrai dans une époque troublée qui donnera ce que nous avons essayé de faire ou laissé faire.

Ne perdons jamais de vue que, si nous le voulons fermement et que nous ne leur laissons pas le champ libre en nous abstenant, nous retrouvant à devoir battre le pavé et faire grève pour défendre notre retraite et nos droits, ce n’est pas nous qui dépendons du bon vouloir et de la rhétorique des politiciens et des mises en scène médiatiques qui les accompagnent, c’est nous qui les faisons entrer et sortir du terrain.

→ Autant savoir au nom de quoi des députés en 2022 se sont présentés à nos suffrages et quels sont les sujets qui sont au cœur de notre vie politique et citoyenne puisqu’apparemment les médias ont décidé à notre place que cela ne nous intéresse pas en même temps semble-t-il que quelques élus qui y ont pourtant gagné de façon inespérée leur mandat. Et qui paradoxalement semblent énormément intéresser les dits médias. S’il y a de la malice dans mes propos, il y en a infiniment plus dans les médias et chez certains élus me semble-t-il.

https://nupes-2022.fr/le-programme/