Mmes Cybèle David, Sophie Binet, Sophie Vénétitay et M. Benoit Teste, que fait l’intersyndicale avec l’extrême droite ukrainienne... !?

Le 24 février dernier, deux ans après l’attaque de l’armée russe contre l’Ukraine représentant une violation caractérisée du droit international et de la Charte des Nations unies, « l’intersyndicale était réunie à Paris » pour affirmer sa « Solidarité avec l’Ukraine qui résiste ! - Troupes russes hors d’Ukraine ! - Respect du droit du travail - Paix en Ukraine – Libertés en Russie et au Belarus ! » d’après Cybèle David, co-secrétaire nationale de l’Union syndicale Solidaires, présente à la manifestation. Elle tenait notamment avec Pierre Coutaz, co- animateur de l’espace international de la CGT [1], la banderole de l’intersyndicale déjà utilisée le 20 juin 2023 lors de son meeting à Paris en présence de Mykhailo Volynets, président de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU).

Capture d’écran

Tweet d’Edwy Plenel - 20 juin 2023

Mykhailo Volynets est la quatrième personne à partir de la droite.

Le Comité français du réseau européen de solidarité avec l’ Ukraine a diffusé ce 24 février sur sa page Facebook une photo qui interpelle [3]. En effet, derrière l’intersyndicale, on s’aperçoit de la présence du drapeau de l’UPA (l’Armée insurrectionnelle ukrainienne) qui était la branche militaire de l’OUN (Organisation des nationalistes ukrainiens). Les commandants historiques de l’UPA, organisation ayant participé à l’extermination des Juifs en Ukraine et au massacre de Polonais, furent Stepan Bandera et Roman Choukhevytch.

Statue de Roman Choukhevytch - inauguration en compagnie du néonazi Oleh Tyahnybok - Kalouch

Ce même comité a également partagé une publication de l’un des comptes Facebook de Mykhailo Volynets :

Capture d’écran

Capture d’écran

Ce syndicaliste ukrainien, comme je l’ai indiqué il y a quelques jours, n’hésite pas à manifester avec à ses côtés le Corps national, parti du néonazi Andriy Biletsky (l’un des fondateurs du régiment Azov), ainsi qu’avec le parti Svoboda dont le président est le néonazi Oleh Tyahnybok... (Voir J.G., « MM. Besancenot, Plenel & Poutou, est-ce normal que le syndicaliste Mykhailo Volynets (KVPU) manifeste avec l’extrême droite ukrainienne... !? », Agoravox, 28 février 2024.)

Et comme je l’avais déjà écrit le 21 juin 2023, Mykhailo Volynets avait participé à une action conjointe avec Azov le 20 juillet 2016 à Kiev [4]. Par rapport à Azov, un nouvel élément aujourd’hui est à rajouter...

Sur le site du KVPU, un article concerne cette journée du 20 juillet 2016 dans lequel il est précisé que « Ihor Knyazhanskyi (Ігор Княжанський), chef adjoint du KVPU (КВПУ), s’est également adressé aux manifestants lors d’événements publics. »

« Також перед мытингувальниками виступив заступник голови КВПУ на громадських засадах Ігор Княжанський. » [5]

Dans un autre article présent sur leur site datant du 15/09/2016, il est indiqué : « Aujourd’hui, au siège de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine, s’est tenue une réunion de travail sur la protection des droits des travailleurs des médias. Y ont participé le chef du KVPU Mykhailo Volynets, son adjoint Ihor Knyazhanskyi, le chef du Syndicat indépendant des médias d’Ukraine Ihor Chaika et son premier adjoint Oleksandr Tarasov. »

« Сьогодні в офісі Конфедерації вільних профспілок України відбулася робоча зустріч з питань захисту прав працівників галузі мас-медіа. У ній взяли участь голова КВПУ Михайло Волинець, його заступник Ігор Княжанський, голова Незалежної медіа-профспілки України Ігор Чайка та його перший заступник Олександр Тарасов. » [6]

Capture d’écran. À gauche de l’image, Ihor Knyazhanskyi et Mykhailo Volynets.

Sur la photo présente sur leur site, à la droite de Mykhailo Volynets, on retrouve Ihor Knyazhanskyi, pseudo « Душман » et membre du régiment Azov...

« Sur Espresso.TV “Dushman” - le chef d’état-major adjoint du régiment “Azov” à propos de la guerre ». 23 décembre 2014. Capture d’écran.

« Ihor Knyazhanskyi, le commandant du bataillon de chars du régiment “Azov”, a parlé en direct sur Shuster LIVE de sa vision des problèmes de la guerre ». 14 octobre 2016. Capture d"écran.

Ihor Knyazhanskyi a intégré bien évidemment le Corps national d’Andriy Biletsky... [9]

Ihor Knyazhanskyi et Andriy Biletsky au centre

Capture d’écran

Depuis novembre 2003, le KVPU est membre de la Confédération syndicale internationale (CSI), et membre à part entière depuis 2022 de la Confédération européenne des syndicats (CES) [11].

Capture d’écran

Mykhailo Volynets- 14e Congrès de la Confédération européenne des syndicats (CES)

J’avais écrit le 30 juin 2019 dans l’article « La CES ou le sous-marin du grand patronat et de l’extrême-droite » le passage suivant :

Que les syndicalistes sincères et combatifs de la CGT, cherchant à suivre le chemin tracé notamment par Ambroise Croizat, se posent tout de même quelques questions en sachant que « selon un sondage effectué par la Confédération européenne des syndicats (CES) auprès de ses membres actifs, un tiers d’entre eux ont reconnu avoir voté pour des partis d’extrême droite lors [des] dernières élections nationales et européennes. »

La collaboration d’un syndicaliste avec le grand patronat et l’extrême-droite porte un nom qu’il ne faut jamais oublier : René Belin.

Est-ce-que cette fois-ci Mmes Cybèle David, Sophie Binet, Sophie Vénétitay et M. Benoit Teste vont répondre à mes questions... ?

J.G.

