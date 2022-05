Moi, mère célibataire, j’en ai plus qu’assez

Bienvenue dans le monde des hommes qui n’est pas le paradis que les femmes pensaient... :)

Je dis ça car les femmes ont quitté le foyer et les enfants où leur mission était d’en faire un lieu agréable pour l’homme, par jalousie envers les hommes qu’elles ont habillés de tous les maux, alors que le travail n’est qu’un lieu de mensonges, d’exploitation et d’hypocrisie depuis qu’on ne peut plus provoquer un connard dans un duel pour des questions d’honneur.

Vous pourrissez les hommes parce que vous croyez à toutes les salades que nos dirigeants inventent, vaccins qui vous guérissent, réchauffement climatique par le CO² alors qu’ils se gardent bien de vous dire que le coup de chaleur actuel est accompagné de la Nina qui est grand courant froid du pacifique, je parie même que vous pensez que l’homme à marché sur la lune et désirez que le prochain soit une femme. Mensonges, ce n’est que mensonges, hypocrisies et gros sous.. :)

Nos dirigeants ne croient plus en l’âme ou s’en font une idée loufoque, ils sont devenus des vases d’infection et de puanteur, ils vous mentent sur toutes choses et même ceux dont vous douteriez le moins vous mentent, les scientifiques et les religieux, telle est la réalité que la femme découvre en sortant du foyer, qui n’est pas le monde merveilleux de la publicité. Ils ont créé un monde infernal en l’enfumant et le paradis est l’exception dans la réalité.

Il faut aller dans la fonction publique, c’est très avantageux pour les femmes.