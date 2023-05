Nouvelles de Bakhmout.

Malgré les hurlements victorieux et extatiques des propagandistes de LCI, Bakhmout est quasiment tombé aux mains des Russes ce jour ( 17 mai ), en effet il reste à peine quelques immeubles dans lesquels les troupes de Kiev se sont réfugiées pour que Wagner parachève la prise de Bakhmout qui sera effective cette nuit ou demain.

Pourtant, il y a à peine quelques jours les propagandistes de toutes les chaînes d'information jubilaient au sujet de la contre-offensive victorieuse des Ukrainiens qui avait commencé et qui mettait en déroute les troupes de Poutine. Ils ne tarissaient pas de propos méprisants pour les pleutres Russes qui s'enfuyaient la queue entre les jambes devant les valeureux guerriers de la sainte Ukraine défendant les valeurs immortelles de l'occident béni des dieux.

Ces mêmes propagandistes jubilaient en prenant pour argent comptant les déclarations ubuesques de Prigojine le chef de Wagner, comme quoi l'armée ukrainienne allait encercler Bakhmout et que la ville serait reprise par les Ukrainiens, que ses soldats allaient quitter la ville, qu'il n'avait encore une fois plus de munition, qu'il allait donner des informations à Kiev.

Et pendant que Prigojine amusait la galerie et donnait de quoi jubiler aux experts « militaires » de LCI, les soldats russes parachevaient la conquête de la ville, rue après rue, immeuble après immeuble.

Cela doit être difficile quand même d'être expert sur LCI, de raconter n'importe quoi et de voir ses déclarations de contre-offensive et de victoires ukrainiennes complètement contredites à peine quelques jours plus tard par la réalité sur le terrain.

En réalité, la fameuse contre-offensive qui enfin avait commencé et qui terrorisait les Russes, n'était en réalité qu'une tentative désespérée de la part des forces ukrainiennes de desserrer l'étau Russe autour de la ville afin de permettre la retraite des troupes ukrainiennes prises au piège dans la ville.

A cette occasion, un officier américain de liaison de l'OTAN a déclaré que lors de cette contre-attaque pour desserrer l'étau Russe les 11 et 12 mai, les Russes avaient tué plus de 1700 hommes de l'armée ukrainienne, alors pour faire écho aux hurlements jubilatoires de LCI, on peut constater que c'est effectivement une incroyable victoire de l'armée ukrainienne sur les alcooliques composant l'armée russe.

Faut-il le marteler ? Mépriser son adversaire c'est déjà perdre le combat. Et il faut bien l'avouer, les Russes jouent et surjouent sur la corde du mépris occidentale, mettant en avant Prigojine le comédien afin que les Occidentaux se persuadent du délabrement de l'armée russe sur le terrain pendant que les chefs militaires russes peaufinent leurs plans.

La « pitoyable » armée russe s'est donc contentée de replier quelques-uns de ses hommes sur des positions préparées à l'avance au nord et au sud de Bakhmout et les états-majors occidentaux ont crié victoires, tandis que 1700 Ukrainiens de plus y ont laissé la vie pour rien car Bakhmout n'est plus Bakhmout mais Artemivsk et que les dernières troupes prises au piège dans la ville doivent s’enfuir à travers les champs.