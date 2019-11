OBLIGER les hommes à apprendre

Il y a très longtemps en 1969 l'éducation permanente faisait son apparition dans la nouvelle société de Jacques Delors et Chaban Delmas.



Malheureusement, personne n'en voulait ni les employeurs ni les salariés. Ces élus avaient retiré de 68 la nécessité d'émanciper le monde du travail.



Ils rejoignaient en cela Fernand Pelloutier qui créa les bourses du travail pour que les travailleurs aillent s'émanciper en lisant.



L'éducation permanente est devenu formation professionnelle. La peur d'avoir des gens émancipés nous a entraîné lentement mais surement à la fracture intellectuelle que nous connaissons aujourd'hui.



Rien n'arrive jamais spontanément.



C'est ainsi que toutes les sociétés se sont développées sur l'usage de leurs savoirs. Sa diffusion a marqué l'évolution des sociétés. La nôtre a pris son essor avec l'imprimerie et l'école en diffusant et apprenant ce que les autres avaient rendu accessible et tenaient comme "vérité".



Nous sommes passés d'un savoir entre initiés à un savoir de masse et à une application des découvertes du 19 et 20 siècle dont la divulgation s'est traduite par une utilisation exponentielle après guerre comme sans précédent dans l'humanité, due essentiellement à l’accélération de la circulation des savoirs, des biens et des personnes par les moyens de communications.



La quantité de connaissances dont il faut disposer pour saisir et comprendre la complexité du monde n'est plus accessible à la majorité des hommes, du fait d'une organisation de la scolarité et des savoirs qui n'est plus adaptée à l'évolution et la quantité de ceux-ci.



La maitrise du génome et l'intelligence artificielle ne pouront pas demeurer sans risques entre les mains de Capitalistes, dont le souci n'est pas l'homme en tant qu'humain, mais en tant que marchandise.



Si une spécialisation s'est faite jour par des filières universitaires cela représente un retour vers "l'instruction des initiés entre-eux" dont il nous faut sortir.



Pour l'instant c'est le Net qui rend les savoirs disponibles au masse avec toutes les distorsions propre à la communication.



Il devient donc de plus en plus urgent de réorganiser l’accès aux savoirs qui ne peuvent plus être contenus dans la scolarité existante et l'aspiration seulement économique qu'il en est attendu.





Fort de mon expérience militante en 1999 j'ai rédigé un essai intitulé "RÉMUNÉRER LES HOMMES POUR APPRENDRE" Car d'expérience aucun d'eux ne veut apprendre si l'on ne l'y oblige pas, c'est dans notre nature humaine, et il n'est plus temps d'attendre que ceux-ci y accèdent suivant leur propre volonté. Nous ne travaillons pas suivant notre propre volonté, il faut dont regarder l’enseignement des savoirs, comme une activité qui puisse être rémunérée.



Si nous ne faisons pas cette effort nous préparons une société d'"handicapés intellectuel" qui a déjà commencé.



Sa représentation actuelle en France en est les Gilets Jaunes, dans d'autres pays ce sont des révoltes émancipatrices aveugles et une fâcheuse tendance au développement du FASCISME.





L'on ne peut dans une démocratie détruire les structures qui la portent, les partis ou opinions politiques, les syndicats ou contre poids aux opinions politiques gérantes du pays, les associations lieux de représentation du monde "civil", les débats d'intellectuels et de philosophes, les élites entrepreneuriales, scientifiques, politiques sans forcément en arriver à une dictature.



TOUT CELA PARCE QUE NOUS N'AVONS PAS SU ADAPTER LES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT AU PLUS GRAND NOMBRE, POUR SEULEMENT UNE GESTION COMPTABLE DE L'EXISTENCE.





Dans cet essai je présentais déjà ce qui se développe, il n'y a rien de génial en cela, il suffisait d'être un acteur social actif pour s'en rendre compte sans suivre justement les comptes financiers.





L'essai peut être lu à ce lien, 400 pages dans lesquelles l'on peut ne pas tout lire.



http://ddacoudre.over-blog.com/55c7d999-e91f.html