OTAN-RUSSIE : nouvelles du front

- L'aide américaine à l'Ukraine ne peut s'arrêter d'un coup, en effet elle dope son économie et cela fait du bien à la bourse car cela permet de tenir de hautes cotations. Arrêter tout d'un coup et ce serait le risque d'une crise boursière et financière aux USA, ce n'est pas le moment de montrer ses faiblesses. Donc l'Ukraine reste un bon investissement qui tourne autour de 5% du budget national de la défense américaine car le deuxième PIB des USA reste son complexe militaro-industriel. Ce qui pourrait expliquer le déblocage de la nouvelle enveloppe américaine de 61 milliards de dollars en faveur de Kiev.





- Le Pentagone depuis 2001 fait la guerre à des entités bien inférieures technologiquement et donc n'a plus le matériel pour faire face à un conflit de haute intensité. Il ne possède que des matériels légers. Si les USA veulent en remontrer à la Chine dans les années à venir, il lui faut du matériel lourd et comme les USA sont une thalassocratie, cela doit se traduire par des bâtiments de guerre supplémentaires et des armes de projection qui vont avec. Ce qui va endetter gravement le pays, car on sait que depuis le XVIème siècle, ce sont les marines de guerre qui font exploser les budgets nationaux des Etats, donc faut éviter les dédollarisations intempestives en ce moment et surtout à l'avenir. Par conséquent une grande partie de l'argent investie en Ukraine est d'abord utilisée pour la modernisation du complexe militaro industriel américain afin qu'il puisse refaire redémarrer une industrie lourde de son armement tout en développant une technologie dernier cri d'un niveau inégalé en vue d'être capable de riposter face à la Chine dans les années à venir dans la région Indopacifique. L'Ukraine servant à cette transformation industrielle actuellement.





- Sur le front, 90% des victimes le sont par l'artillerie, 10% des pertes sont dues au corps à corps. La question est la suivante, est-ce que le drone fait partie de l'artillerie ? En partie oui mais comme il sert à toute sorte de chose sur le front, c'est difficile d'être précis quant à la réponse surtout que ses développements ne sont pas terminés, on nous sort des innovations tous les jours.



Le résultat de cette guerre est le résultat d'un double bluff qui n'a pas fonctionné, les USA pensant que les russes n'allaient pas réagir face aux provocations otaniennes du début de l'année 2022 dans le Donbass et la Russie pensant régler le problème en quelques semaines avec son opération militaire spéciale. Les russes ont été surpris par trois choses au début du conflit :



- L'Otanisation complète de l'armée ukrainienne, il ne reste rien de la soviétisation, ils ne connaissent plus personne en face. Syrsky semblerait même être plus prudent que ses prédécesseurs alors qu'il a été baptisé le boucher de Bakhmout.



- Les ultranationalistes nazillons sont répartis dans toutes les unités ukrainiennes en réalité, il n'y a pas de césure stricte. Ce sont eux qui empêchent toute révolte ou qui menacent ceux qui veulent se rendre.



- Les ukrainiens n'ont pas hésité à planquer des armes dans les bâtiments civils et les supermarchés et n'ont pas hésité non plus à tirer sur leurs prisonniers de guerre, ou a bombarder la centrale nucléaire de Zaporozhye.

Le temps joue pour les russes, c'est plié militairement pour les ukrainiens sur le terrain à cause des pertes irremplaçables dues à la guerre d'attrition livrée par les russes. Depuis que je regarde les russes, ils ne paniquent pas, ils savent où ils vont, méticuleusement ils s'organisent, se réadaptent à la situation sur le terrain. Le but est bien la neutralisation de l'Ukraine, c'est à dire revenir à son état initial constitutionnel sauf que cela se fait par les armes et dans le sang, sa démilitarisation totale même si l'Otan continue d'approvisionner cela n'a plus d'importance car elle n'a pas le potentiel de répondre, et faire écrouler le régime kiévien pour instaurer une zone tampon de sécurité car historiquement l'ennemi vient toujours les ennuyer en passant par les plaines ukrainiennes. A la fin des opérations, c'est le pied de nez à l'Occident, nous faire passer pour des buses aux yeux du monde.

L'ambassadeur russe aux Nations Unies vient de déclarer que ZELENSKY doit capituler avant le 31 mai, après plus de négociations possibles, c'est un ultimatum !!! En somme, après cette date, faudra pas y revenir, les dés sont jetés, le sort de ZELENSKY avec et toute la clique otanienne. Ce qui est clair c'est que l'Otan a perdu la main sur le terrain et que le dossier a échappé à Washington.

reflexion de Zeche sur le site Veille Strategique

Pour suivre ICI ou ICI