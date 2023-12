Pascal Praud, l’extrême droite dans les médias

« Pascal Praud est également un adepte de la manipulation des médias. Il utilise son émission pour diffuser des informations erronées ou tendancieuses.

En 2018, il a affirmé que l’immigration était »une menace pour la France« .

Oui, l’immigration de masse est une menace, on le voit tous les jours dans nos banlieues.

»En 2019, il a déclaré que l’islam était « une religion qui ne respecte pas les femmes ».

Il suffit de lire le coran 4:34 :

« Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! »

L’imam de la mosquée de Persan dans le Val d’Oise explique comment bien frapper sa femme.



« En 2022, il a soutenu la candidature d’Éric Zemmour à l’élection présidentielle. »

En quoi est-ce une information erronée ou tendancieuse ?