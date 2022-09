@roman_garev



C’est pourquoi nous avons créé une seule compagnie aérienne d’Extrême-Orient. Elle propose près de 390 destinations, dont certaines sont subventionnées par l’État. Dans les trois prochaines années, le trafic de cette compagnie aérienne devrait augmenter, et le nombre de destinations dépassera 530. Et comme nous avons pu le constater après l’ouverture de ces vols, ces destinations sont très demandées.

Pour mettre en œuvre ces plans, nous devons élargir la flotte de la compagnie, afin de nous assurer qu’elle dispose d’avions modernes, y compris de petits appareils. Une décision a été prise à cet égard, et je demande au gouvernement de l’appliquer strictement.

Je voudrais noter qu’en général, les transporteurs aériens russes seront bientôt complètement rééquipés. Nos compagnies aériennes, y compris Aeroflot, ont passé la plus grande quantité de commandes de l’histoire moderne, pour environ 500 avions de ligne de fabrication russe. À propos, pour autant que je sache, la United Aircraft Corporation et Aeroflot ont signé un accord en marge de ce Forum économique oriental, et les chiffres qu’il contient sont assez impressionnants – plus de mille milliards, je pense.

Cette forte demande devrait devenir un puissant stimulant pour les usines d’avions et les bureaux d’études, pour de nombreuses industries connexes, notamment l’électronique et les composants d’avions, et, bien sûr, pour les écoles formant du personnel professionnel, notamment des ingénieurs et des ouvriers qualifiés dans l’industrie aéronautique.

Rosemar, entendez-vous ? C’est le vrai Poutine qui parle. Et c’est de la vraie Russie qu’il parle. Pas de cette caricature que vous rapportez ici.

Mais vous êtes libre de rester avec votre traître bien-aimé es ses bobards sur la Russie. Les traîtres, vous les avez toujours aimés. Spécialité maison.