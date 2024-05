Propagande mensongère de l’OTAN

@Christophe

Le même phénomène de famine s’était produit aux États-Unis



Propagande et Holodomors oubliés

par Pierre, lundi 25 avril 2016

[.......] Boris Borisov.

Le chercheur, historien et démographe russe, Boris Borisov, développa une thèse explosive en 2008. [ii]

Borisov a utilisé les données officielles du Bureau du recensement des États-Unis. Après avoir calculé le nombre d’habitants, les taux de naissance, l’immigration et l’émigration. Le chercheur en est venu à la conclusion que les États-Unis ont perdu plus de sept millions de personnes pendant la famine de 1932-1933

Dans l’analyse de la période de la Grande Dépression aux États-Unis, l’auteur note une remarquable similitude avec les événements qui se déroulent en URSS dans les années 1930. Il a même introduit un nouveau terme pour les États-Unis « defarming » en analogie à la dépossession des agriculteurs RICHES dans l’Union soviétique.



Peu de gens savent qu’environ cinq millions d’agriculteurs américains (environ un million de familles) furent chassés de leur terres à cause de leurs dettes auprès des banques. Le gouvernement américain ne leur fournissait rien : pas de terre, pas de travail, pas d’aide sociale et pas de retraite dit l’article.

Dans le même temps, le gouvernement américain s’est débarrassé des denrées alimentaires excédentaires que les entreprises ne pouvaient pas vendre. Les règles du marché ont été strictement observées : les invendus doivent toujours être classés comme surplus et ils ne pouvaient pas être donnés aux pauvres car ils pourraient causer des dommages aux entreprises. Une variété de méthodes a été utilisée pour détruire la nourriture en surplus. Ils ont brûlé des récoltes, les ont jeté dans l’océan et ont mis 10 millions d’hectares de champs en friches. "Environ 6,5 millions de porcs ont été éliminés à ce moment-là," a écrit le chercheur.

Les œuvres dites publiques introduites par le président Roosevelt sont devenues un salut pour un grand nombre d’Américains sans emploi et sans terre. Les travaux menés sous l’égide de la Public Works Administration étaient des travaux civils de construction de canaux, de routes ou de ponts dans les territoires reculés, sauvages et dangereux. Jusqu’à 3,3 millions de personnes à la fois ont participé à ces travaux. Le nombre total de personnes utilisées s’est élevé à 8,5 millions sans compter les prisonniers.

"Les conditions et le taux de mortalité liés à ces travaux doivent être étudiés séparément. Un membre de travaux publics gagnait 30 $ et payait 25 $ de frais et de taxes sur ce montant. Ainsi, une personne pouvait faire seulement 5 $ pour un mois de travail acharné dans les marais paludéens" suivant ce qu’a écrit Boris Borisov.

Le reste de la thèse de Boris Borisov est dans la même veine. Il compare même les 2 millions de prisonniers mis au travail avec le Goulag de Staline.

Il est intéressant de noter que les historiens modernes russes rejettent les méthodes de recherches basées sur l’estimation générale des pertes démographiques. Ils croient que les processus démographiques ne sont pas linéaires et dépendent d’un certain nombre d’autres facteurs.

Ceci est évidement aussi valable pour la famine ukrainienne de 1932/1933.

Cette thèse a été très controversée à l’Ouest. Sous la pression, Wikipédia a même dû retirer son article sur le sujet.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/propagande-et-holodomors-oublies-180294

(II) https://www.nouvelordremondial.cc/2012/12/10/holomodor-le-genocide-par-famine-de-millions-damericains/







source : Golodomor ad usum externum » (Holodomor for external usage)

By Boris Borisov – Translated from Russian by Andre Krasnov



https://www.northstarcompass.org/nsc0903/amholomor.htm