Réfutation Madame Van Renterghem Propagandiste pro guerre !

Comme souvent un propagandiste pro Ukraine s’est signalé à notre attention. Cette fois-ci à tout seigneur tout honneur, Mme Comme souvent un propagandiste pro Ukraine s’est signalé à notre attention. Cette fois-ci à tout seigneur tout honneur, Mme Van Renterghem ! Qu’elle me pardonne mon manque de galanterie, j’aurais dû depuis des semaines lui offrir l’honneur d’une recension, d’autres ont eu la priorité !

Il est temps que la nation se rassemble et comprenne que la guerre en Ukraine est la nôtre.



La comparaison avec les accords de Munich de 1938, souvent galvaudée, n’a jamais été aussi pertinente.@Cdanslair pic.twitter.com/oPEK4HtogT — Marion Van Renterghem (@MarionVanR) March 8, 2024

Alors, reprenons cette dame sur la base de sa fiche Wiki :

Après des études littéraires, cette dame travaillera pour :

Résumons, l’ex-journal de référence français, deux journaux US, un magazine de mode, peut-être le moins criticable et enfin la presse Draghi.

Beau CV, elle accumule des prix, certains collectionnent les déshonneurs et les décorations, Madame a on imagine donné les gages necessaires.

En attendant reste une question : En quoi des études littéraires autorisent cette dame à nous dicter nos positions géopolitiques ?

Par contre, n’oubliez pas dans quel univers cette dame évolue : Celui des médias francais propriété de nos oligarques

Reprenons l’argumentaire de cette dame, comme s’il était sérieux :

C'est notre guerre suivi d'un changement de sujet.

Pourquoi cette affirmation ? Sur quelles bases ? Je peine à trouver.

Nous n'avons pas de frontière, aucun approvisionnement critique ne vient d'Ukraine. Que les banderistes continuent leur corruption ou soient pendus aux arbres de Kiev ne changera rien à la vie des francais. Donc, l'affirmation est placée, mais non sourcée pour éviter le débat et on passe à la banderille suivante :

On a mis vingt ans à comprendre à voir qui était Vladimir Poutine.

Justifié (Pour une fois un argument) par la guerre en Tchétchénie. Oserais-je rappeler que dans ce pays, les vaincus sont venus chez nous ? L'un d'entre eux a tué Samuel Paty. Dommage, en fait, si on avait pas invité ces gens Vladimir Poutine nous aurait débarrassé d'islamistes radicaux qui avaient pris le pays en otage. Est-ce grave docteur ? Je rappelle que pour Dominique Bernard, là aussi un prof décapité, par un Ingouche opposé à Vladimir Poutine. Demandez-vous combien les Djihadistes que nous avons ramenés de Syrie causerons de mort. Là encore le vilain Poutine a tué leurs gentils camarades Djihadistes. Quel dommage ?

On passe au jamais cessé de faire la guerre. En réalité, la Géorgie a attaqué la Russie (Pas l'inverse, l'agent US a opté pour l’option militaire), sur les ordres du gouvernement arrivé au pouvoir par la révolution des roses. Comme quoi, Poutine a-t-il été contraint à des conflits car il les voulait ou car on les lui a imposé ? La question ne sera pas posée dans la grande tradition francaise. Pourtant, les think tanks américains prétendaient qu’il fallait emberlificoter Poutine dans des conflits aux frontiéres. Ensuite, les Russes ont combattu l'émirat du Caucase, puis l'état islamique en Syrie. Devons-nous pleurer ?

Salauds de russes, oser liquider les tarés pro islam armés par la CIA ! On comprend tuer les cinglés complices du système vous gène, madame. Moi Pas ! Après tout, ils voulaient recréer des califats, le droit islamique, en Syrie, ces gens ont violés les gamines Yezédies. Nous aurions du demander à Poutine : Comment pouvons-nous t’aider ?

Mais non, curieusement, cette propension à soutennir les pires criminels ne vous génes pas. Vous avez finalement du vous trouver bien lorsqu’à Kiev, les néo nazies ont avec l’aide de la CIA renversé les forces de sécurité. Au fait que faisait madame Eva Zguladze avant le maidan ? Apportait-elle les savoirs faire acquis lors de la révolution en Géorgie ? La multinationnale US, semble aimer déplacer ses cadres entre ses théatres d'opération.

Et ces gens que vous trouvez si bien, ensuite tirerons sur les populations du Donbass. Car si l’on suit votre narratif. Un vilain président pro russe en Ukraine est chassé par les révoltés pro démocratie et les Russes pour se venger vont ensuite organiser en trois mois le soulévement du Donbass et du Lugansk.

Amusant comme cela ne vous interpelle pas, si les Russes étaient capables en deux mois d’organiser un tel coup de force, alors pourquoi n’ont-ils pas généré une révolte en France qui multiplie pourtant les mouvements sociaux ? Gilets jaunes, réforme des retraites, agriculteurs, les occasions ne manquent pas !

Passons n’est-ce pas, mais on en vient à la guerre de l'information : Vous vous plaignez d'être haie ? Vous avez raison, que faites-vous si ce n'est justement de la propagande pour nous engager dans un conflit où nous n'avons pas d'enjeux, et où votre position revient à blanchir banderistes et islamistes.

Ensuite, selon votre argumentaire : l'Ukraine appartient au continent Européen. Parfait, la Russie aussi, Moscou est en Europe pourquoi devrions-nous choisir ? Quant à : la défaite de l'Ukraine menace la sécurité européenne : En quoi ? Pour passer leur logistique les Russes auraient besoin de trains à l'écartement Eu. Ils ne les ont pas !

Eh oui, manque de chance, les faits vous donnent tort et il est assez facile d’infirmer votre argument sur la menace russe : Grace justement à l'analyse de l'empreinte ferroviaire de leur logistique, il leur faudrait donc, en cas de progression en Europe protéger l’ensemble des chemins de fer. Gérer les écartements différents imposerait d’organiser des transbordements de trains entiers. Un non-sens ! Les russes peuvent conquérir les baltes, ces idiots le mériteraient à force de multiplier les législations discriminatoires contre les russophones chez eux, mais ils n’arriveraient pas en Allemagne.

Donc, votre affirmation est mensongère, la défaite de l’ukraine ne changerait rien, sauf si vos complices continuent à provoquer les russes. Si nous en revenions à votre histoire de cyber attaques et de guerre de l’information, que les russes soient devant Karkiv ou à Lvov, ne changent rien à l'univers Cyber !

Passons à l'argument suivant : La remise en cause du droit internationnal. Le bombardement de la Serbie, la seconde guerre d'Irak ont déjà enterré vos fameux principes. Vous semblez l'ignorer. Vous joignez l'ignoble à la mauvaise foi lorsque vous mentionnez les accords post chute du mur de Berlin. La garantie de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce à l'est ? Ah, mais le droit international, ca n'est que pour limiter les Russes, ca ne saurait s'appliquer aux occidentaux et surtout aux USA. Il fallait assurer un marché aux armes US ! Ça, c'était le bien ! Permettez-moi de ne pas partager cette opinion et de vouloir, de la cohérence dans nos relations internationnales. Je sais, le réel, la cohérence, c’est pro russe !

Mais vous n’allez pas vous arrêter à de telles objections. Vous assénez vos gros mensonges et vous passez au suivant : L’accusation d’être munichois : Désolé madame, je comprends qu’en Khâgne, Hypokhâgne on nous vous apprenne pas l’Histoire militaire et vous vous réfugiez derrière un terme qui sonne bien. Malheureusement, cet arrière-plan militaire occupe lui mes pensées et Munich est grave seulement, car la France s'effondre militairement en 1940. Et ce drame nais de notre préparation militaire sur la base des mauvaises doctrines.

Dois-je vous encombrer avec le choix de ne pas mettre de radios dans nos chars, l’arbitrage blindage et moteurs insuffisamment puissants, la doctrine de déploiement par chemin de fer ? Tous ces facteurs, internes à l’armée française ont contribué à la défaite. Je ne voudrais pas vous imposer de trop réfléchir c’est mauvais pour les pro Ukraine. Et puis, vous vous en moquez, vous êtes en service commandé pour satisfaire les promoteurs de votre carrière.

Permettez-moi de tout de même vous rappeler l’un des déterminants majeurs de Munich : le jeu trouble des Polonais, mais vous détestez la France j’imagine (Il le faut bien pour sacrifier son peuple aussi légèrement dans la guerre à venir) donc vous nous en mettez la responsabilité sur le dos. Quant aux comparaisons d'arguments la question est leur pertinence. La perte du double front fragilisait la défense de la frontière française et Munich fut pour nous une catastrophe. Si les banderistes perdent, l'OTAN conserve sa marge de supériorité conventionnelle sur l'armée Russe. Les chemins de fers restent différents. Nous pouvons donc nous permettre de nous débarrasser de banderaland. En réalité, ça nous arrangerait de voir ces nazillons condamnés et leurs complices comme vous aussi. L’honneur y gagnerait !

Pourquoi j'utilise complices ? Car vous êtes complice de l'agression US, qui sans cesse vient ouvrir de nouveaux fronts pour affaiblir la Russie. En Ukraine, le pays était en sécurité en 2013, il avait des accords avec la Russie, un président élu démocratiquement (Le vote fut validé internationalement) Arrive un coup de force et une politique contre les intérêts de l'Ukraine, un mantra pro OTAN qui ne pouvait que mettre le pays en danger (D'ailleurs L'Ukraine ménera des actions contre la Russie grâce aux bases de la CIA que vous oubliez de mentionner, mais dont la presse US a trahit le secret)

Encore un argument qui s’effondre. Le mémorandum de Budapest était mort né car dès 1994, les USA investissaient des milliards pour orienter la vie politique ukrainienne, mais maintenant, nous savons que ce pays menait des action offensives en territoire russe. Encore une provocation et nous ne sommes même plus surpris !

Mais, ça, pour vous, c'est sans importance n'est-ce pas ? Les néo cons demandent leur ration de viande française et vous allez la leur fournir !