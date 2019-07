Retraites : Pensée complexe et voyance extra-lucide. « T’inquiète, je gère ! »

« Tout silence n’est fait que de paroles non dites. »

« Je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas. »

« La démarche de l'esprit se frayant un chemin à l'envers des choses menait à coup sûr à des profondeurs sublimes, mais rendait impossible l'exercice même qui consiste à être »

Marguerite Yourcenar, L'Œuvre au noir , Gallimard, 1968

« Ce n’est pas parce que l’homme a soif d’amour qu’il doit se jeter sur la première gourde. »

Pierre Desproges

La République En Marche dans le mur, mais en klaxonnant !

Superbe leçon de pédagogie pour un sujet qui mériterait une bonne heure de préparation et si possible, une étude attentive du Rapport Delevoye.

Au lieu de quoi, période estivale oblige et actualité allégée, voici que l’on nous offre le spectacle d’une gourde en pleine action, vidéo pitoyable à l'image d'un parti de godillots dont certains membres sont d'une médiocrité affligeante.

I- Contexte

Le rapport de Jean-Paul Delevoye pour un "système universel" propose notamment de basculer dans un système de retraite par points - et non plus par trimestres - et un "âge d'équilibre" à 64 ans avec une décote en cas de départ avant cette limite. Ces recommandations doivent servir de discussion pour le futur projet de loi dont le texte pourrait entrer en vigueur en 2025.

"Au-delà des partenaires sociaux, nous souhaitons échanger directement avec les Français", a annoncé la ministre des Solidarités et de la Santé, Mme Agnès Buzyn.

Il n'en demeure pas moins que des critiques apparaissent déjà, soucieuses de pointer les bases de travail qui ont été retenues pour l'élaboration de ce Rapport, et notamment la méthodologie utilisée.

Voilà en effet qu'un "collectif" nommé "reformedesretraites.fr", a dénoncé ce jeudi 25 juillet 2019 des calculs erronés. Dans le rapport, précise France Info, le gouvernement compare la différence entre le montant des pensions qu’un retraité français aurait dû percevoir avec le système actuel et le nouveau tel que prévu.

Créé il y a un mois et composé d’une quinzaine de personnes (syndicaliste, économiste, enseignant, fonctionnaire, chef d'entreprise, etc.) , ce comité a réalisé qu'une durée de cotisation fictive avait été utilisée pour effectuer le calcul du montant des retraites actuelles.

"Dans la situation hors système universel, la durée d'assurance requise a été prolongée au-delà de celle prévue par la législation actuelle, selon le même rythme que lors de la réforme de 2014 (augmentation de 1 trimestre toutes les 3 générations). La durée d'assurance requise s'établit respectivement à 43 ans et 6 mois et 44 ans et 36 mois pour les générations 1980 et 1990", peut-on notamment y lire.

On voit donc que le sujet, pour ardu qu'il soit, aurait certainement pu faire l'objet d'une préparation préalable de la la part de Mme Corinne Vignon, député marcheuse de Haute-Garonne, avant que celle-ci ne réponde aux questions pourtant simples de la journaliste qui l'a interrogée.

II- Consternation

Tel n'a pas été le cas puisque Mme Corinne Vignon, présidente du « groupe de travail transpartisan sur la réforme des retraites », a vainement tenté d'expliquer au micro de LCP et à la journaliste qui la questionnait, le 24 juillet 2019, le principe du nouveau système de retraites voulu par le gouvernement.

Voici pour les Lecteurs un grand moment de pédagogie, par une égérie-députée-« ambassadrice-des-retraites », et ex-voyante (!) dont la vision du futur du régime des pensions semble un peu perdue dans le brouillard.

⚡🇨🇵VIDÉO -Interrogée hier sur LCP, la députée #LREM Corinne #Vignon a eu un peu de mal à répondre aux questions de la journaliste sur la réforme des #retraites. Avant de s'embrouiller, "l'ambassadrice de la réforme des retraites" indiquait vouloir "rassurer" les téléspectateurs. pic.twitter.com/R7M7DQFNk7 — Brèves de presse (@Brevesdepresse) July 25, 2019

Il est vrai, observera-t-on, que les Arts divinatoires sont complexes…

Gros malaise malgré tout pour Mme le député de la majorité qui a dû expliquer en bégayant la réforme des retraites portée par M.Jean-Paul Delevoye.

On remarquera l’incrédulité de la journaliste un peu surprise par la réponse de son interlocutrice, le regard un peu perdu, aussi étonnée qu’une poule à laquelle on expliquerait les règles du jeu de bridge.

La marcheuse, dont on rappellera qu'elle a pourtant présidé un groupe de travail sur ce sujet à l'Assemblée (!), perd tous ses moyens et trébuche quelque peu, mettant les deux pieds dans le marécage du Grand N'importe Quoi et des explications vaseuses.

Selon l’hebdomadaire L'Obs, l'élue LREM a pourtant fait partie des « ambassadeurs » de la réforme des retraites, mais force est de constater que face aux caméras, la réforme semble bien difficile à concevoir et encore plus à expliquer... Peut-être est-ce pour ne pas effrayer les Français que l’honorable parlementaire « tient à rassurer » comme elle l'affirme dès le début de la conversation…

Qui sait ? Comment peut-on accepter une telle médiocrité de la part d'un parlementaire sur pareil sujet ? De là à imaginer que cette petite cousine de Marlène (la secrétaire un peu nunuche du Commissaire Laurence dans l'excellente série intitulée Petits meurtres d'Agatha Christie), n'a probablement qu'une vue assez superficielle des études prospectives du COR (le Conseil d'Orientation des Retraites)...

On rappellera que la mission principale du COR est d' éclairer les débats sur le système de retraite en explicitant les incertitudes nécessairement attachées aux projections à long terme dudit système .

En tout cas, le dossier est sous contrôle. Citoyens ! N’ayez crainte...On "gère"...Mais où M.Macron est-il allé chercher un pareil troupeau de chèvres ?

III- Questions

On ne saurait reprocher à quelqu'un d'avoir un jour un "passage à vide" lors d'un entretien public. Il reste toutefois que ce genre d'incident est en la matière inacceptable pour un sujet d'une telle importance, au même titre que les soutiens apportés par d'autres parlementaires à leur collègue défaillant.

« Nous connaissons tous ton engagement et ta maîtrise du sujet des retraites », a en effet "tweeté" la députée du Loiret Mme Caroline Janvier. « Un direct de quelques secondes ne balaie pas le travail de 18 mois, fort heureusement ». Et l’élue du Val-d’OIse, Mme Fiona Lazaar, d’ajouter : « Cette nouvelle génération de députés issus de la société civile s’est engagée pour porter avec sincérité, travail et détermination ses convictions. Ce que fait Corinne depuis des mois sur les retraites avec Delevoye. »

On voit de quoi il retourne, effectivement...

"Sincérité, travail et détermination", une liste à laquelle aura manqué le mot...compétence.

(On se plaît à imaginer MM. Macron, Philippe et Delevoye en train d'échanger sur le ton du : "Mais ce n'est plus possible, à la fin ! Qui m'a choisi une brêle de cet acabit !? ")

La conclusion est en réalité très simple.

L'effondrement en direct de ce député pourtant réputé connaisseur d'un dossier difficile devant les simples questions d'une journaliste plutôt amène est à l’image de cette secte que constitue la formation présidentielle, une REM qui réunit chez bon nombre de ses membres l'amateurisme, l'absence de pensée personnelle mais surtout une réelle malhonnêté intellectuelle.

Ce député, qui préside le groupe de travail sur les retraites (!), a prouvé en direct qu'il ne connaissait pas son sujet au point de "caler", de s'embrouiller et de raconter des âneries.

De deux choses l'une :

- ou elle ne comprend rien à rien (comme ses collègues qui la soutiennent) et on ne saurait lui faire grief de son incapacité à commenter ce qui lui échappe, ce qui permet immédiatement de conclure à "l'insuffisance professionnelle" et à la conduire (avec toute son équipe de soutien) vers la porte de sortie sans perdre une minute de plus à raconter des inepties.

- ou ses collègues et en tout cas les têtes pensantes qui ont réfléchi (ce qui est le cas, comme le montre le Rapport Delevoye qu'il convient de lire attentivement) aux prospectives en matière de retraites ont parfaitement compris qu'ils jouaient la "carte forcée" face à une réelle impasse démographique et financière, et on a alors affaire à une opération d'enfumage magistral qui finira de toute manière par éclater face à la réalité.

lire ici l'intégralité du rapport

cf.https://www.lepoint.fr/societe/le-rapport-delevoye-provoque-des-reactions-mitigees-18-07-2019-2325440_23.php

Le rapport Delevoye est pourtant simple à expliquer :

- La population active va travailler beaucoup plus longtemps, pour des pensions de retraite beaucoup plus faibles (valeur du point et « âge d’équilibre » revus chaque année par l’État et non par une Commission Paritaire, comme à l'heure actuelle).

- La réforme ne pourra valablement commencer que si les comptes sociaux sont à l’équilibre, d'où il s'infère que le seuil de l'année 2025 est une utopie (date théorique de la réforme).

- Enfin, s'agissant des régimes spéciaux dont la disparition sera discutée, au mieux, en 2040 (15 ans après 2025), l'honnêteté devrait pousser à reconnaître que cette réforme n'aura jamais lieu comme le montre déjà le renoncement à la réforme du régime de pension des contrôleurs aériens.

Il est urgent de débarrasser le plancher de toute cette engeance de bras cassés qui envoient la France dans le mur, en accélérant et à grands coups d'avertisseur...

