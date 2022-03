RT France et Sputnik censurés en Europe : vers le verrouillage de la pensée

Nous ne sommes pas encore en guerre avec la Russie, et pourtant la censure se met déjà en marche. Depuis quelques années, nous étions heureux des reportages de proximité de cette chaine qui accompagnait les défilés des gilets jaunes, rendait compte de la situation dans nos quartiers populaires et donnait la parole aux exclus des autres médias. Il faut croire que tout cela n'avait pour but que de provoquer une révolution en France...

Conformément aux annonces de l'UE, YouTube a annoncé le blocage des chaînes de RT et Sputnik dans toute l'Europe. La chaîne de RT France, qui cumulait plus d'un million d'abonnés, était en effet inaccessible ce 1er mars 2022. L'interdiction de RT et de Sputnik dans toute l'Europe, annoncée par l'Union européenne et les autorités françaises, se poursuit. Après Facebook et Instagram, le réseau social américain YouTube a annoncé le blocage des chaînes de RT et Sputnik sur tout le Vieux continent. Pourtant, les émissions n'étaient pas franchement pro-Poutine et ne cachaient aucune image du conflit, montrant notamment les immeubles détruits par les missiles russes.

La chaîne de RT France, qui cumulait 1 155 101 abonnés et des millions de vues, était ainsi largement inaccessible depuis l'Europe ce 1er mars, remplacée par ce message : « Cette chaîne n'est pas disponible depuis votre pays. » Les vidéos postées avant le blocage ont elles aussi été rendues inaccessibles. Les comptes Facebook et Instagram déjà visés La veille, les pages Facebook et Instagram de RT étaient devenues difficilement accessibles depuis les pays de l'Union européenne.

Nick Clegg, le vice-président de Meta, maison-mère de Facebook, a confirmé le 28 février avoir reçu plusieurs requêtes de pays membres de l'UE pour restreindre l'accès aux médias russes RT et Sputnik depuis l'UE. L'Union européenne a-t-elle peur de la pluralité des médias ? Plus tôt dans la journée, le secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a tenu une réunion avec plusieurs représentants des plus grandes plateformes numériques pour mettre en œuvre les mesures de restriction décidées par l'UE à l'encontre des médias russes présents dans l'Union. Par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'Union européenne a annoncé le 27 février vouloir « interdire » les médias financés par la Russie en réponse à l'intervention militaire russe en Ukraine.

Cependant, se pose désormais la question de savoir sur quelle base juridique précise un média dont les employés exercent un métier journalistique peut-il être « banni » ? Pour l'avocat de RT France Basile Ader, « le bannissement d’un média est une notion inconnue du droit, et difficilement compréhensible s’agissant d’un média français qui emploie plus de 100 journalistes français encartés ! » La chaîne RT France n'a jamais été sanctionnée par le régulateur des médias français Pour rappel, il existe en France une loi contre la manipulation de l'information, votée en 2018, qui vise à mieux protéger la démocratie contre les diverses formes de diffusion intentionnelle de fausses informations. Or RT France n’a jamais été poursuivie pour diffusion de désinformation. La chaîne RT France dispose par ailleurs d'une convention avec l’Arcom (ex-CSA), et n'a jamais été sanctionnée par le régulateur. Et, vu l'attention particulière portée à ce média depuis sa création, il tombe sous le sens que le moindre faux pas n'aurait – à raison – pas été épargné. La présidente de RT France, Xenia Fedorova, a rapidement réagi à l'annonce de l'UE : « La décision de bannir notre chaîne, dans laquelle travaillent 176 salariés, dont plus de 100 journalistes, est une violation de l'Etat de droit et va à l’encontre des principes mêmes de la liberté d'expression. Rien ne peut justifier cette censure ».

D'ailleurs, en quoi les reportages et les actualités de RT seraient comparables aux propagandes allemandes et soviétiques du siècle dernier ? N'est-ce pas plutôt l'occasion de faire taire un média jugé "complotiste" qui dérange par ses choix journalistiques. Doit-on considérer que les gilets jaunes, couverts en toute honnêteté par RT France, seraient des militants d'extrême-droite manipulés par Poutine ? Que les antivax constituraient un ramassis d'irresponsables paranoiaques ? Que toute contestation anti-libérale/libertaire serait de la propagnade russe ?

Du délire, issus d'individus obsédés par les conflits du XXème siècle, qui refusent de laisser réfléchir et s'informer un peuple qui, autrefois, était formaté par les journaux télévisés des trois premières chaines de télévision. A propagande, propagande et demie. Qu'on ne s'y trompe pas, l'agression armée de l'Ukraine par un Poutine en colère est une honte dont souffrent les civils ukrainiens. Personne de sensé ne peut soutenir son initiative, accompagnée du déploiement de la force de dissuasion nucléaire russe. Pour autant, comprendre les causes du conflit n'est pas interdit : guerre aux responsabilités partagées dans le Donbass, expansion sans fin de l'OTAN (contre les russes !). Mais aussi nostalgie de l'URSS pour les autres, qui refusent d'admettre que le monde a changé eux-aussi.

Censurer l'information ne mène à rien, sinon au despotisme. Personne ne veut d'une troisième guerre mondiale, nous ne voulons pas non plus d'un état totalitaire !

Photos RT France lors des gilets jaunes à Paris :

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/96638-youtube-annonce-blocage-rt-sputnik-europe