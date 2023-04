« Scandaleux » Sophie Binet refuse de répondre à la télé Bolloré

@Fergus

Ben tu vois je t’approuve .

Et que les « nostalgiques » de l’apparition d’une responsable syndicale (CGT) sur les ondes se rassurent : elle est apparue aujourd’hui sur fr3 entre 12h30 et 13h .

Et puis je rajoute : j’ai en souvenir comment elle a été accueillie ici sur Agx : une femme , une conne , ex cadre EN , etc etc ... !

Bref : la corrida !

Et merci pour l’information qui aiderait les citoyens à s’éclairer !