Toi aussi, Brutus

Le modèle d’affaires des Etats-Unis d’Amérique, basé sur le capitalisme « laissez faire » et l’impérialisme économique est en perte de vitesse. Forgé, avant tout, par les « déçus » du communisme, dans la veine d’Alissa Zinovievna Rosenbaum, la philosophe russo-américaine, alias Ayn Rand (1), ou l’américano-polonais Zbigniew Kazimierk Brzezinski (2), il est contesté de tout part actuellement et sa sphère d’influence se rétrécit comme peau de chagrin.

Pourtant, à l’instar de l’indémodable Heinz Alfred Kissinger, alias Henry, Zbigniew Brzezinski, également Conseiller à la Sécurité nationale, mais du malheureux Président Jimmy Carter, considérait ce modèle de société comme infiniment supérieur. Ses forces démocratiques pluralistes, dont la diversité des médias libres, permettent la formation d’un large consensus de l’opinion publique, ce qui le rend exportable.

Ainsi, aux yeux de Brzezinski, il appartient aux Etats-Unis d’ancrer son système de valeurs dans les institutions des pays de sa sphère d’influence, en exerçant un ascendant « incitatif et indirect » sur les élites d’une part, et sur la population de l’autre, notamment par le biais de la culture de masse, telle que l’industrie du divertissement, mais également par le biais de « techniques de communication » (Think tanks, propagande ndlr), visant notamment à mettre en avant sa supériorité.

Critique du modèle européen, basé sur l’état social, Brzezinski recommandait de l’adapter au modèle américain. Car, l’absence de responsabilité individuelle causerait une léthargie culturelle et un vide spirituel abyssal et serait source de troubles sociaux. Son hédonisme débridé serait à l’origine de la crise de croissance et de perte d’identité politique. L’émergence d’une droite nationaliste radicale serait ainsi programmée.

L’objectif final, pour les Etats-Unis, serait, selon Brzezinski, la formation d’une « communauté de valeurs planétaire » sous la suprématie américaine, sans laquelle le monde sombrerait inévitablement dans l’anarchie (3).

Le pivot de cette « communauté de valeurs » serait l’Eurasie, ce supercontinent s’étendant de Lisbonne à Vladivostok, abritant 50 % des ressources naturelles de la planète. Afin d’atteindre cet objectif, Il sera impératif de « tuer dans l’œuf » l’émergence de tout adversaire potentiel (l’élargissement de l’OTAN vers l’Est ndlr), susceptible de lui contester cette suprématie, que ce soit sur le territoire de l’ancienne Union soviétique ou en Europe de l’Ouest, où une puissance économique telle que l’Allemagne pourrait éventuellement entrer dans une alliance stratégique, contraire aux intérêts des Etats-Unis, avec une autre puissance, telle que la Russie. (Nordstream II ndlr). (The Grand Chessboard, Zbigniew Brzezinski, 1997) The Grand Chessboard - Wikipedia

(The Geographical Pivot of History, Halford John Mackinder, 1904) The Geographical Pivot of History - Wikipedia

A l’aune de la crise énergétique qui frappe l’Europe, causée, entre autres, par les sanctions économiques contre la Russie, imposées par les Etats-Unis, en particulier à l’Allemagne, première puissance industrielle, 12 % de son PIB, dont le modèle d’affaire, dumping salarial, repose sur l’importation d’énergie bon marché, nucléaire en provenance de France d’une part, mais, surtout, du gaz en provenance de Russie, on se demande si la stratégie américaine ne collerait pas parfaitement au manuel géopolitique du défunt Zbigniew Brzezinski, d’autant plus quand on considère que ceux-ci ont, non seulement augmenté leurs importations de pétrole russe fin mars déjà, de 40 %, mais ont également levé les sanctions contre les importations d’engrais russe et biélorusse, près de 50 % de la production mondiale, dont les prix causent actuellement une importante inflation de prix des aliments, et qui représente également une denrée vitale pour l’agriculture nord-américaine et son auto-suffisance alimentaire. (5)

Le remplacement « proposé » du gaz russe par le gaz de schiste américain, extrait par fraction hydraulique, hautement toxique pour l’environnement, liquéfié par un procédé gourmand en énergie, expédié à travers l’océan atlantique dans des navires pétroliers, pour alimenter des terminaux de gaz allemands non encore construits, complète le tableau.

Ainsi, dans un document datant du 15 janvier dernier, la célèbre RAND Corporation, un Think Tank américain, issu de l’industrie de l’armement, financé, entre autres, par le gouvernement américain, élaborerait un scénario de sortie de crise possible pour les américains, selon lequel l’économie allemande, et par extension l’économie européenne serait sacrifiée sur l’autel de l’hégémonie déclinante des Etats-Unis. (multipolarité ndlr). (6)

Une des conséquences, pour les Etats-Unis, selon un document précédent de la RAND Corporation, de l’émergence d’une nouvelle multipolarité et donc d’une modification de la structure de pouvoir géopolitique, serait l’éventuelle perte de revenus provenant de sources immatérielles, tels que les droits de propriété intellectuelle (brevets, droits de marque, modèles d’utilité etc.) qui sont de simples tributs imposés à des économie « vassales », possiblement plus difficilement imposables dorénavant. Selon certaines estimations ces revenus « immatérielles » s’élèvent, selon les pays, entre 15 et 25 % du BIP. Une perte d’un apport de cette importance plongerait n’importe quelle économie dans la dépression.

La journaliste allemande, Dagmar Henn, (6) compare les Etats-Unis à un vampire qui se nourrit du sang de ses victimes. Ainsi, à l’instar de l’Allemagne qui, lors de la crise de la dette publique grecque, suça le sang des pays du « Club Med », se fait sucer le sien par les Etats-Unis, chacun son tour. C’est le capitalisme.

Ayn Rand n'est pas (encore) morte - AgoraVox le média citoyen Né dans une famille catholique de la noblesse polonaise, Zbigniew Brzeziński débuta sa carrière politique en tant que conseiller politique au Département d’Etat sous Lyndon Baines Johnson entre 1966 et 1968 pour devenir conseiller à la Sécurité nationale sous Jimmy Carter entre 1977 et 1981. En 1973 il créa, en collaboration avec l’homme d’affaires David Rockefeller et l’ancien Secrétaire d’Etat et Conseiller à la Sécurité nationale (double casquette), Heinz Alfred Kissinger, alias Henry, originaire de Fürth en Bavière, le « laboratoire d’idées ou « Think tank » privé, « Commission trilatérale », un organisme regroupant les 300 à 400 personnalités les plus influents du monde politique et économique des nations industrialisées, personnalités étant également membres, entre autres, du groupe « Bilderberg » et du « Think tank » américain « Council on Foreign Relations ». L’actuel président de la commission, dont l’objectif déclaré est la mondialisation de l’économie, est Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne. C’est en quelque sorte un des nombreux pendants privés aux Nations Unies. (Think tanks ou boites à idées, source « Monde diplomatique ». Par ailleurs, sa fille, Mika, continue à prêcher la bonne parole sur les ondes de la chaîne d’information américaine MSNBC.

Des sites sur Internet, par Olivier Pironet (Le Monde diplomatique, décembre 2003) (monde-diplomatique.fr)

Le terme anarchie provient du grec ἀναρχία / anarkhia, composé de an, préfixe privatif : absence de, et arkhé, commandement, pouvoir, autorité. Pour ses détracteurs, il est synonyme de désordre social, ce qui est plus justement désigné comme anomie. À l'opposé, pour les anarchistes c’est un but à atteindre, désirable et pratique. L’anarchie, ou société libertaire, est une société, fondée sur la démocratie directe sans système de pouvoir vertical tel qu'un gouvernement non soumis au peuple, une économie sans salariat ni monopoles ou cartels issus du capitalisme d’état, ni religion d’état. Les anarchistes prônent le mandat impératif et le référendum d’initiative populaire. Wikipedia Nouvel ordre mondial - AgoraVox le média citoyen russia_gl6a.pdf (treasury.gov) Die Geschichte eines ökonomischen Verrats (1) – Europa für die USA opfern — RT DE

Die Geschichte eines ökonomischen Verrats (2) – Selbstzerstörung ohne Nutzen — RT DE

Intellectual property and the U.S. economy : Third edition | USPTO