« Vaccin » Pfizer : Plus de mal que de bien

Les inconditionnels du vaccin brandiront les anathèmes habituels de complotisme et de fausse science. Même si le mensonge emprunte l’ascenseur, la vérité finira bien par grimper tous les étages. Et pas de chance pour eux, c’est uniquement sur les données de Pfizer que se base l’étude de la CCCA, (alliance canadienne de soins contre le covid), une association regroupant plus de 500 médecins, soignants et scientifiques canadiens qui a publié une vidéo détaillée sur les essais du « vaccin » anti-covid de Pfizer. C’est éloquent.

Les règles de l’art semblent avoir été partout bafouées pour cette molécule. Pas de tests sur les animaux, un calendrier de 10 ans compressé telle une statue de César, des phases II et III fusionnées, une autorisation de vacciner en masse après deux mois seulement de phase II/III, des cohortes où ne sont pas surreprésentées les personnes les plus âgées ou présentant des comorbidités et qui sont pourtant les plus exposées, l’éviction de toutes les personnes ayant été contaminées au Covid avant les tests, la focalisation sur le statut sérologique et non la santé des testés, l’absence de tests systématiques permettant de ne pas compter les infectés asymptomatiques… Même aux yeux du profane, ça ressemble fort à du travail bâclé.

Rappelez-vous l’arrogance des docteurs médiatiques reprochant à l’hydroxychloroquine l’absence d’essais randomisés en double-aveugle pour soigner le Covid. Et bien Pfizer a rendu ses tests inopérants. Ils ont informé la cohorte des testés au placebo qu’ils avaient reçu un placebo et leur ont proposé de les vacciner avec le « vrai vaccin », ce qu’ils ont massivement accepté. Ainsi le groupe de contrôle a presque disparu au bout de deux mois d’essais.

Le bilan à 6 mois montrait bien une réduction significative des cas positifs, mais aussi une forte augmentation de la probabilité d’effets secondaires.

Comme il faut s’y attendre, le rapport risque bénéfice pour les jeunes et les enfants est défavorable. Mais Pfizer sort sa boule de cristal et affirme que les myocardites induites par sa molécule ne causeront pas de décès, et la FDA y croit. En outre, un tri très sélectif dans les effets secondaires graves est effectué avant de les reporter, comme Maddie de Garay pourrait en témoigner.

Il y a aussi cet article du British Medical Journal en date du 2 novembre 2021 qui dévoilait ce qui se passait chez Ventavia, un sous-traitant de Pfizer. Lui sont reprochés des falsifications de données, une absence de suivi proactif et de tests sur des participants ayant déclaré des effets indésirables. Ils auraient en outre pris des libertés avec des protocoles de vaccination, ceux de conservation des vaccins ou d’étiquetage des prélèvements.

Pfizer a mélangé les données des cohortes des essais adultes avec celles des essais ados, entamés 4 mois après. Était-ce afin de noyer des résultats décevants sur la durée d’efficacité de la molécule ?

Enfin, la pharmacovigilance a remonté en 2,5 mois après le début de la vaccination grand public plus de 1200 morts et il y a les nombreux problèmes cardiaques rencontrés par de jeunes sportifs après l’injection. Cela devrait alerter, interpeler sur l’innocuité, mais non.

Il faut bien sûr s’interroger pour savoir pourquoi et comment un tel désastre s’est produit et se poursuit. La demande de la FDA de conserver secrètes pendant 55 ans ses données est un très mauvais signal. La possible corruption, les conflits d’intérêts, la négligence, la démagogie et l’avidité n’expliquent pas tout. Mais surtout il faut harceler les laboratoires, les autorités de contrôle des médicaments et les personnels politique partout en leur martelant que nous les tiendront pour responsables.

(Cliché CC0 Pixnio.com)

https://www.canadiancovidcarealliance.org

https://rumble.com/vqx3kb-the-pfizer-inoculations-do-more-harm-than-good.html

https://www.fr24news.com/fr/a/2021/07/maman-detaille-les-reactions-extremes-de-sa-fille-de-12-ans-au-vaccin-covid-dit-quelle-est-maintenant-en-fauteuil-roulant.html

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

https://www.francesoir.fr/politique-monde/fda-55-ans-pour-liberer-linformation-sur-le-vaccin-pfizerbiontech