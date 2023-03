Violences d’Etat : ça suffit maintenant !

Le sujet est complexe et pas binaire. Ce n’est pas parce que l’un a tort que l’autre a raison, et que si l’on estime que la violence des policiers est condamnable, pourquoi dans le même temps adouber la violence des casseurs ?

Et il ne faut pas s’y tromper, dans les manifestations, à Sainte-Soline et ailleurs, on n’a pas affaire à des gens qui défendent une cause digne de l’être, on a affaire à des casseurs trop longtemps protégés, sans convictions sociales ou écologiques, qui sont juste là pour se défouler sur les flics et détruire ce qu’ils peuvent. Black-blocs, antifas, ’’écologistes’’ radicaux, extrême-gauche, juste des termes vaseux pour en fait désigner des groupuscules aussi peu démocratiques que Macron et ses obligés, des révolutionnaires exaltés qui chouinent quand ils se prennent un coup de matraque sur la tronche après avoir jeté un cocktail Molotov sur une voiture de police et ses passagers ou un pavé sur un pompier.



Je suis contre la soi-disant réforme des retraites, je suis contre les mega-bassines, et je suis aussi contre ces crétins finis qui court-circuitent le débat.

Alors si Caleb Irri a une solution pour se débarrasser sans violence des crétins finis qui court-circuitent le débat, je suis preneuse.

Et s’il a une solution efficace à proposer afin que ce soit ce qu’on appelle la majorité silencieuse qui puisse s’exprimer et obtenir gain de cause, et personne d’autre à sa place, je prends aussi. Comme je l’ai dit plus haut, le problème est complexe.